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Angelo StillerGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Ele é considerado o alvo de transferência dos sonhos de um grande clube: Angelo Stiller está prestes a fazer uma transferência espetacular no verão?

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A. Stiller
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Há já algum tempo que circulam especulações intensas sobre o futuro de Angelo Stiller no VfB Stuttgart. Agora, uma transferência pode realmente estar se concretizando.

A Juventus de Turim parece estar trabalhando nos bastidores para contratar o jogador da seleção nacional Angelo Stiller. De acordo com o jornal *Bild*, o meio-campista do VfB Stuttgart seria a principal prioridade dos Bianconeri para a janela de transferências do meio do ano. Stiller deveria, portanto, tornar-se a figura central na reestruturação do clube, atual detentor do recorde de títulos, que atravessa uma crise.

  • O portal Tuttomercatoweb já fala de medidas concretas que a Juve teria tomado para contratar Stiller. Segundo o site, já teria ocorrido uma reunião entre dirigentes do clube e o agente do jogador de 25 anos. No entanto, ainda não haveria contato entre os clubes.

    Stiller é peça fundamental no VfB, sob o comando do técnico e mentor Sebastian Hoeneß, e um dos rostos do sucesso de Stuttgart desde a permanência na primeira divisão na repescagem de 2023. No verão seguinte, Stiller se transferiu do TSG Hoffenheim para o time de Stuttgart por cerca de cinco milhões de euros, transformando-se em um dos melhores meio-campistas centrais da Bundesliga e tornando-se jogador da seleção alemã. Stiller já havia trabalhado com sucesso com Hoeneß na equipe reserva do FC Bayern.

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  • Angelo StillerGetty Images

    O Real Madrid teria colocado Stiller na mira como sucessor de Kroos — o VfB parece exigir uma quantia astronômica como valor de transferência

    Graças ao desempenho de Stiller e aos sucessos do VfB (vice-campeonato, conquista da Copa da Alemanha), vários clubes de renome passaram a se interessar pelo volante. Assim, no verão passado, Stiller foi fortemente associado a uma transferência para o Real Madrid, já que o clube madrilenho carecia de um regulador no meio-campo devido ao fim da carreira de Toni Kroos e à saída de Luka Modric para o AC Milan. Também na Premier League, o Chelsea FC estaria acompanhando Stiller de perto.

    Embora Stiller tenha em seu contrato com o VfB, válido até 2028, uma cláusula de rescisão no valor de supostos 36,5 milhões de euros, o clube pode resgatar essa cláusula do jogador por cerca de dois milhões de euros, o que lhe daria uma grande vantagem nas negociações com potenciais interessados e permitiria negociar livremente eventuais valores de transferência. 

    Segundo a Sport Bild, o VfB estaria exigindo pelo menos 50 milhões de euros pelos serviços de Stiller. Uma quantia que a Juve provavelmente só conseguiria arcar se a “Vecchia Signora” se classificasse para a Liga dos Campeões. Atualmente, a Juve ocupa a quarta posição e está no caminho certo, mas tem apenas três pontos de vantagem sobre o Como e a Roma.

  • Caspar JanderIMAGO / DeFodi Images

    O VfB Stuttgart já tem um sucessor para Stiller na mira

    Caso Stiller deixe o VfB no próximo verão, o clube de Stuttgart já teria em vista o sucessor ideal: Caspar Jander, jogador da seleção sub-21 do FC Southampton. O jogador de 23 anos, que no verão passado foi transferido do 1. FC Nürnberg para a Inglaterra por doze milhões de euros, ainda luta com os Saints pela promoção à Premier League.

    A quatro rodadas do fim, o Southampton ocupa a quinta colocação da Championship, com 76 pontos. A diferença para a segunda colocação, única vaga direta para a promoção, é de quatro pontos. Assim, o time corre o risco de ter que percorrer o árduo caminho das repescagens. Jander foi por muito tempo titular indiscutível dos Saints, mas, desde o início de março, ficou no banco durante os 90 minutos em quatro das nove partidas disputadas. 

  • Angelo Stiller: Estatísticas e dados de desempenho

    ClubeJogosGolsAssistências
    VfB Stuttgart129727
    TSG Hoffenheim5243
    FC Bayern II5018