Ele é considerado o alvo de transferência dos sonhos de um grande clube: Angelo Stiller está prestes a fazer uma transferência espetacular no verão?

Graças ao desempenho de Stiller e aos sucessos do VfB (vice-campeonato, conquista da Copa da Alemanha), vários clubes de renome passaram a se interessar pelo volante. Assim, no verão passado, Stiller foi fortemente associado a uma transferência para o Real Madrid, já que o clube madrilenho carecia de um regulador no meio-campo devido ao fim da carreira de Toni Kroos e à saída de Luka Modric para o AC Milan. Também na Premier League, o Chelsea FC estaria acompanhando Stiller de perto.

Embora Stiller tenha em seu contrato com o VfB, válido até 2028, uma cláusula de rescisão no valor de supostos 36,5 milhões de euros, o clube pode resgatar essa cláusula do jogador por cerca de dois milhões de euros, o que lhe daria uma grande vantagem nas negociações com potenciais interessados e permitiria negociar livremente eventuais valores de transferência.

Segundo a Sport Bild, o VfB estaria exigindo pelo menos 50 milhões de euros pelos serviços de Stiller. Uma quantia que a Juve provavelmente só conseguiria arcar se a “Vecchia Signora” se classificasse para a Liga dos Campeões. Atualmente, a Juve ocupa a quarta posição e está no caminho certo, mas tem apenas três pontos de vantagem sobre o Como e a Roma.