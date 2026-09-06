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'Ele é como um cavalo frísio' - Luciano Spalletti elogia o 'escultural' emprestado do Newcastle Nick Woltemade, mas avisa que o atacante precisa se adaptar ao novo papel na Juventus
A comparação com o cavalo frísio
Em uma avaliação colorida dos atributos físicos e mentais de Woltemade, Spalletti fez uma comparação incomum com uma raça específica de cavalo. O veterano treinador, conhecido por suas descrições idiossincráticas, aparentemente acredita que o atacante tem uma rara combinação de força e gentileza.
"Que tipo de cavalo ele é? Eu tenho um frísio, ele me parece muito parecido. Ele é imponente, inspira um pouco de medo do ponto de vista físico e depois é muito doce, e se deixa acariciar e montar. Também se torna muito bom nas relações com os companheiros de equipe. Ele é bom em se impor fisicamente e, desde que o conheci, está sorrindo o tempo todo. Está tão feliz por estar aqui, e isso já é algo muito importante", disse Spalletti ao Tuttosport.
- AFP
Adaptação tática e o papel de homem-gol
Apesar dos elogios entusiasmados à sua personalidade, Spalletti foi rápido em destacar que Woltemade precisa evoluir seu jogo para se encaixar nas necessidades específicas do sistema da Juventus. Na Premier League e durante seu período na Alemanha, Woltemade frequentemente mostrou preferência por participar da construção das jogadas, uma característica que Spalletti quer ver canalizada de forma mais eficaz dentro da área. O treinador italiano quer que o jogador emprestado se torne mais um finalizador especialista do que um armador que circula por diferentes zonas do campo.
Spalletti reconheceu que é raro encontrar um jogador dessa altura que também se sinta confortável com a bola nos pés em espaços curtos, mas insistiu que o objetivo principal precisa ser a produtividade no terço final. "Com Nick, você pode jogar a bola nos pés dele, ele sabe jogar na horizontal e também pode ser usado na vertical porque tem esse porte físico e essa altura. Normalmente, é difícil encontrar esses dois mundos no mesmo jogador", observou.
"O cara de 2 metros de altura talvez seja um finalizador dentro da área, mas depois tem menos capacidade de associação em campo. Ele, por outro lado, tem as duas coisas e ainda tem essa grande qualidade de ser muito alegre e muito festivo também na forma como se comporta em campo."
Encontrando um lugar no time titular da Juventus
O caminho para uma vaga entre os titulares da Juventus não é isento de obstáculos. Os indícios do início da temporada sugerem que Spalletti tem preferência por Randal Kolo Muani como seu principal centroavante. Isso ocasionalmente empurrou outros atacantes para funções mais recuadas, como se viu quando Jonathan David foi escalado como meia-atacante contra o Parma antes de sua saída. A versatilidade de Woltemade significa que ele poderia, em teoria, preencher esse vazio criativo, especialmente por conta de sua proficiência técnica.
"Posso ajudá-lo com a pressão que ele vai encontrar neste clube, embora comecemos com uma vantagem, porque ele tem as mesmas cores que vestia no time anterior (Newcastle). Eu disse a ele que estávamos esperando um jogador desse nível e dessa qualidade", disse Spalletti.
"Ele traz consigo o contexto da Premier League, onde tudo é mais físico, mais rápido e mais determinado em termos de situações de jogo. Trazer um pouco da Premier League para o nosso time eleva o nosso nível. Estamos felizes", concluiu Spa;letti.
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Mudança estratégica de Zirkzee para Woltemade
A busca por um novo ponto focal para o ataque da Juventus passou por várias reviravoltas antes de o clube finalmente optar por Woltemade. Inicialmente, o gigante italiano foi fortemente ligado a uma investida por Joshua Zirkzee, e relatos sugerem que monitorava de perto a situação do holandês no Manchester United. No entanto, à medida que a janela avançava, as exigências de Spalletti se tornaram mais específicas; ele queria uma presença tradicional de área, e havia preocupações de que a tendência de Zirkzee de recuar pudesse não se encaixar perfeitamente na proposta tática pretendida.
"Há dinâmicas que você precisa conhecer, descobrir aos poucos, existe a possibilidade de ir buscar jogadores que a equipe de scouting encontrou e analisou. Não estamos em posição de pagar o que outros clubes querem, então ter completado o elenco e ter adaptado e inserido Woltemade e Pape Sarr nos últimos dias da janela de transferências significa que fizemos bem", concluiu Spalletti.
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