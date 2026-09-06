Apesar dos elogios entusiasmados à sua personalidade, Spalletti foi rápido em destacar que Woltemade precisa evoluir seu jogo para se encaixar nas necessidades específicas do sistema da Juventus. Na Premier League e durante seu período na Alemanha, Woltemade frequentemente mostrou preferência por participar da construção das jogadas, uma característica que Spalletti quer ver canalizada de forma mais eficaz dentro da área. O treinador italiano quer que o jogador emprestado se torne mais um finalizador especialista do que um armador que circula por diferentes zonas do campo.

Spalletti reconheceu que é raro encontrar um jogador dessa altura que também se sinta confortável com a bola nos pés em espaços curtos, mas insistiu que o objetivo principal precisa ser a produtividade no terço final. "Com Nick, você pode jogar a bola nos pés dele, ele sabe jogar na horizontal e também pode ser usado na vertical porque tem esse porte físico e essa altura. Normalmente, é difícil encontrar esses dois mundos no mesmo jogador", observou.

"O cara de 2 metros de altura talvez seja um finalizador dentro da área, mas depois tem menos capacidade de associação em campo. Ele, por outro lado, tem as duas coisas e ainda tem essa grande qualidade de ser muito alegre e muito festivo também na forma como se comporta em campo."