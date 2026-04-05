"Ele é capaz de fazer literalmente qualquer coisa" — Antoine Semenyo revela como Rayan Cherki o impressionou desde que chegou ao Man City

Após a exibição dominante, Semenyo não poupou elogios ao seu novo companheiro de equipe. “Ele é um dos melhores do mundo”, disse o ganês. “Ele consegue fazer literalmente qualquer coisa com a bola, então facilita muito a minha vida. Sei que ele vai descer e tentar me encontrar nas costas da defesa ou passar a bola nos meus pés, então isso simplesmente torna tudo mais fácil.”

Semenyo relembrou seus primeiros encontros com o ex-jogador do Lyon durante os treinos, onde o talento técnico de Cherki se destacou imediatamente. “Lembro-me do meu primeiro dia de treino”, revelou. “Só de ver algumas das jogadas que ele fazia, pensei: ‘Que tipo de jogador é esse?’ Ele é um jogador de ponta. Criativo com a bola, e nós adoramos isso.”