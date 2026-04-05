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"Ele é capaz de fazer literalmente qualquer coisa" — Antoine Semenyo revela como Rayan Cherki o impressionou desde que chegou ao Man City
Uma aula magistral no Etihad
A marcha do City rumo a um possível título continuou com uma goleada implacável sobre o Liverpool no Etihad Stadium. Enquanto Erling Haaland ganhava as manchetes com um hat-trick, Semenyo não hesitou em destacar Cherki. O ex-jogador do Lyon não perdeu tempo para causar boa impressão em Manchester, proporcionando a criatividade que deixou os visitantes em frangalhos. A química entre os dois ficou evidente durante todo o confronto das quartas de final, principalmente quando o passe disfarçado de Cherki permitiu que Semenyo cruzasse para o segundo gol de Haaland.
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Semenyo ficou impressionado com o talento de Cherki
Após a exibição dominante, Semenyo não poupou elogios ao seu novo companheiro de equipe. “Ele é um dos melhores do mundo”, disse o ganês. “Ele consegue fazer literalmente qualquer coisa com a bola, então facilita muito a minha vida. Sei que ele vai descer e tentar me encontrar nas costas da defesa ou passar a bola nos meus pés, então isso simplesmente torna tudo mais fácil.”
Semenyo relembrou seus primeiros encontros com o ex-jogador do Lyon durante os treinos, onde o talento técnico de Cherki se destacou imediatamente. “Lembro-me do meu primeiro dia de treino”, revelou. “Só de ver algumas das jogadas que ele fazia, pensei: ‘Que tipo de jogador é esse?’ Ele é um jogador de ponta. Criativo com a bola, e nós adoramos isso.”
A reputação de rebelde
Apesar de seu inegável talento, Cherki continua sendo um jogador que se destaca por ir além das convenções. Nos momentos finais da vitória, ele não resistiu à tentação de exibir seu repertório de dribles e jogadas engenhosas — um hábito que, como é sabido, já despertou a ira do técnico Pep Guardiola no passado. O francês também conseguiu causar polêmica ao trocar de camisa com Hugo Ekitike e vesti-la bem antes do apito final. Cherki foi rapidamente instruído a tirar a camisa do adversário pela comissão técnica do City, uma pequena mancha em uma tarde que, de resto, foi perfeita.
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Em busca do triplo nacional
A natureza convincente da vitória serve como um aviso aos rivais de que o City está entrando em ritmo no momento perfeito. Com o triplo nacional firmemente na mira, Semenyo acredita que o elenco está pronto para enfrentar as semanas de alta pressão que se aproximam. À medida que a campanha entra em sua fase decisiva, a mentalidade no vestiário mudou para tratar cada partida como uma disputa de eliminação direta. “Esta é a parte mais importante da temporada agora, então queremos apenas vencer o máximo de jogos que pudermos. Cada jogo é uma final agora, então só temos que continuar nos esforçando e ver o que acontece”, concluiu Semenyo.