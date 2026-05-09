"Ele disse que já bastava" - Arne Slot explica por que substituiu Rio Ngumoha, enquanto o técnico do Liverpool "compreende" a reação indignada dos torcedores

O clima em Anfield permaneceu tenso durante toda a tarde, já que o Liverpool não conseguiu garantir a vitória necessária para assegurar a classificação para a Liga dos Campeões. Slot admitiu estar plenamente ciente de como a substituição seria interpretada pelos torcedores, que desconheciam o estado físico do jovem no momento em que ele saiu de campo.

“Ele é um bom jogador, mas não acho que esteja no nível necessário para jogar com 50-60% de capacidade e ainda assim fazer a diferença”, acrescentou o holandês. “Talvez os torcedores tenham uma opinião diferente, achando que ele seria capaz de jogar nesse nível com 50% ou qualquer que seja a porcentagem que o impeça de estar em forma o suficiente para correr e realizar suas jogadas. Se você não sabe disso [que ele estava com cãibras], então você pensa: ‘por que ele está tirando-o de campo?’. Então eu entendo a reação. Eu sabia, no momento em que o número dele apareceu no placar, que essa seria a reação. Mas isso não é motivo para manter em campo um jogador que me diz que não pode continuar.”