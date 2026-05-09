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"Ele disse que já bastava" - Arne Slot explica por que substituiu Rio Ngumoha, enquanto o técnico do Liverpool "compreende" a reação indignada dos torcedores
Slot esclarece as preocupações sobre a condição física de Ngumoha
A decisão de substituir Ngumoha, de 17 anos, por Alexander Isak no meio do segundo tempo foi recebida com uma salva de vaias da torcida do Liverpool. Ngumoha tinha sido a principal fonte de inspiração dos anfitriões, dando a assistência para o primeiro gol de Ryan Gravenberch, mas Slot insistiu que a mudança foi uma necessidade, e não uma escolha tática.
“Ele não está lesionado; ele teve cãibras alguns minutos antes disso, quando caiu no chão”, explicou Slot aos repórteres após a partida. “Então conversei com ele, e ele disse que já bastava, por isso o tirei de campo. Faz todo o sentido que, ao tirar um jogador que está jogando bem e que deu uma assistência, as pessoas não esperem que você tire esse jogador. Não era essa a minha intenção.”
- AFP
A frustração em Anfield e as expectativas dos torcedores
O clima em Anfield permaneceu tenso durante toda a tarde, já que o Liverpool não conseguiu garantir a vitória necessária para assegurar a classificação para a Liga dos Campeões. Slot admitiu estar plenamente ciente de como a substituição seria interpretada pelos torcedores, que desconheciam o estado físico do jovem no momento em que ele saiu de campo.
“Ele é um bom jogador, mas não acho que esteja no nível necessário para jogar com 50-60% de capacidade e ainda assim fazer a diferença”, acrescentou o holandês. “Talvez os torcedores tenham uma opinião diferente, achando que ele seria capaz de jogar nesse nível com 50% ou qualquer que seja a porcentagem que o impeça de estar em forma o suficiente para correr e realizar suas jogadas. Se você não sabe disso [que ele estava com cãibras], então você pensa: ‘por que ele está tirando-o de campo?’. Então eu entendo a reação. Eu sabia, no momento em que o número dele apareceu no placar, que essa seria a reação. Mas isso não é motivo para manter em campo um jogador que me diz que não pode continuar.”
Decepção com o resultado final
O apito final provocou mais uma onda de vaias, já que os Reds empataram com o Chelsea, time que atualmente luta para sair da zona de rebaixamento. Slot compartilhou da decepção dos torcedores, reconhecendo que um empate em casa contra os Blues não é um resultado à altura das expectativas históricas do Liverpool.
“Depois do jogo, isso também faz sentido, porque não acho que este clube deva ficar satisfeito com um resultado de 1 a 1 contra o Chelsea”, disse Slot sobre a reação pós-jogo. “Sempre buscamos a vitória e, se não vencemos, ficamos decepcionados, especialmente em uma temporada em que não vencemos muito ou não tanto quanto as pessoas esperam que façamos. Isso só aumenta a frustração, e isso provavelmente veio à tona após o intervalo, mas os jogadores e eu sentíamos a mesma frustração que os torcedores.”
- AFP
Atualizações sobre lesões antes do confronto contra o Villa
Além da situação de Ngumoha, o Liverpool está preocupado com a condição física de Ibrahima Konate, que saiu mancando no final da partida. Por outro lado, o elenco está aos poucos voltando à força total, com vários jogadores importantes chegando à reta final de suas respectivas recuperações antes da próxima viagem para enfrentar o Aston Villa.
Falando sobre Konate e a lista de lesionados em geral, Slot observou: “Teremos que esperar para ver, dada a maneira como ele saiu mancando. Ele me disse que foi uma cãibra, mas vamos torcer para que ele esteja certo em sua avaliação. Temos que esperar para ver amanhã como ele se sente e como isso vai se desenrolar. Mo [Salah] está perto de voltar e Ali também está perto de voltar. Quanto a Flo [Wirtz], temos que esperar para ver como está a recuperação dele depois do que passou.”