Manchester United v Chelsea - Premier League

“Ele disse que a culpa era minha” – Eden Hazard fala abertamente sobre os conflitos “muito ruins” com José Mourinho durante sua passagem pelo Chelsea

Eden Hazard revelou alguns dos conflitos “muito ruins” que teve com José Mourinho durante o tempo em que trabalharam juntos no Chelsea. O ala belga chegou a Stamford Bridge em 2012 e se tornou um dos favoritos dos torcedores durante seus sete anos no clube, antes de assinar com o Real Madrid, gigante da La Liga, em 2019, após conquistar a Premier League, a FA Cup e a Liga Europa com os Blues.

    Hazard conquistou o título da Premier League sob o comando de Mourinho

    Hazard, que foi introduzido no Hall da Fama da Premier League no ano passado, chegou ao clube após a primeira passagem de Mourinho pelo oeste de Londres, mas trabalhou sob o comando do técnico português entre 2013 e 2015. De fato, Mourinho retornou ao Chelsea para uma segunda passagem em 2013 e conquistou o título da Premier League pela terceira vez na temporada 2014-15.

    O ex-jogador do Lille foi influente na conquista do título, tendo marcado 14 gols e dado nove assistências, enquanto o Blues terminou a campanha com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City. No entanto, Mourinho foi demitido em dezembro de 2015, quando o clube lutava para defender seu título da Premier League.

    Hazard é um dos muitos jogadores antigos e atuais que têm sua própria história com Mourinho para contar, e o jogador de 35 anos e o ex-Real Madrid, Inter, Manchester United e Tottenham frequentemente entravam em conflito devido às suas atitudes polarizadas. Hazard, porém, descreveu um momento que ele considerou “muito ruim” para o belga.

  • “A culpa foi minha”, admite Hazard.

    Em entrevista ao Guardian, Hazard foi questionado sobre alguma discussão em particular que se destacasse, ao que ele respondeu: “Não tenho apenas uma, tenho muitas. Lembro-me de uma vez, durante o primeiro ano em que Mourinho chegou, fui a Lille para assistir a um jogo e perdi meu passaporte no caminho de volta.”

    “Não pude voltar para a Inglaterra e perdi o treino. Voltei por volta das 14h. Quando a sessão terminou, tive que pedir desculpas a ele. Foi um momento muito ruim para mim.”

    Para a maioria, isso teria sido imperdoável, mas Hazard continuou: “Na semana seguinte, ele me tirou do time e disse que a culpa era minha, mas no fim de semana eu estava de volta jogando e tudo correu bem.”

    Apesar do desentendimento, o respeito entre Hazard e Mourinho permanece. E quando questionado sobre o que o primeiro aprendeu com o segundo, Hazard respondeu: “Tantas coisas. Sua paixão pelo futebol, a maneira como ele confia nos jogadores... a maneira como treinávamos com ele era incrível.”

    Comparação entre a Premier League e a La Liga

    Hazard também foi questionado sobre a diferença entre a Premier League e a La Liga, ao que ele respondeu: “Elas têm estilos de jogo diferentes. A Premier League é mais física; você nunca para de correr.

    A La Liga é mais técnica. No Madrid, você pode controlar o jogo, mas na Premier League não há chance: você tem que jogar a toda velocidade durante 90 minutos.”

    Ele se transferiu para o Real Madrid em 2019, mas as lesões dificultaram seu tempo de jogo e ele acabou deixando o clube no verão de 2023. Mais tarde naquele ano, ele encerrou sua carreira.

    “Você deve ouvir a si mesmo e dizer basta na hora certa”, escreveu Hazard em um comunicado em outubro de 2023. “Após 16 anos e mais de 700 partidas disputadas, decidi encerrar minha carreira como jogador profissional de futebol.”

    “Durante minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe. Obrigado a todos por esses momentos maravilhosos. Sentirei saudades de todos vocês. Também quero agradecer aos clubes pelos quais joguei: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e agradecer à RBFA pela minha seleção belga.

    Um agradecimento especial à minha família, aos meus amigos, aos meus assessores e às pessoas que estiveram ao meu lado nos momentos bons e ruins. Por fim, um enorme agradecimento a vocês, meus fãs, que me acompanharam durante todos esses anos e pelo incentivo em todos os lugares onde joguei. Agora é hora de aproveitar meus entes queridos e ter novas experiências. Vejo vocês fora do campo em breve, meus amigos.”

  • A família ajudou o “motorista de táxi” Hazard

    Muitos podem ter dificuldade em lidar com a mudança no estilo de vida após a aposentadoria, mas Hazard insiste que sua família desempenhou um papel fundamental. “É a família que nos ajuda”, disse Hazard.

    “Minha vida é simples: fico em casa e aproveito as coisas simples com minha esposa, meus filhos e meus irmãos. Quando você joga, viaja constantemente, mas quando para, finalmente tem tempo para eles, sem o estresse.

    Agora minha vida é bem simples. Sou pai de cinco filhos. Neste momento, sou mais motorista de táxi do que jogador de futebol, mas tudo bem.”

