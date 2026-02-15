“Ele disse que a culpa era minha” – Eden Hazard fala abertamente sobre os conflitos “muito ruins” com José Mourinho durante sua passagem pelo Chelsea

Hazard também foi questionado sobre a diferença entre a Premier League e a La Liga, ao que ele respondeu: “Elas têm estilos de jogo diferentes. A Premier League é mais física; você nunca para de correr.

A La Liga é mais técnica. No Madrid, você pode controlar o jogo, mas na Premier League não há chance: você tem que jogar a toda velocidade durante 90 minutos.”

Ele se transferiu para o Real Madrid em 2019, mas as lesões dificultaram seu tempo de jogo e ele acabou deixando o clube no verão de 2023. Mais tarde naquele ano, ele encerrou sua carreira.

“Você deve ouvir a si mesmo e dizer basta na hora certa”, escreveu Hazard em um comunicado em outubro de 2023. “Após 16 anos e mais de 700 partidas disputadas, decidi encerrar minha carreira como jogador profissional de futebol.”

“Durante minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe. Obrigado a todos por esses momentos maravilhosos. Sentirei saudades de todos vocês. Também quero agradecer aos clubes pelos quais joguei: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e agradecer à RBFA pela minha seleção belga.

Um agradecimento especial à minha família, aos meus amigos, aos meus assessores e às pessoas que estiveram ao meu lado nos momentos bons e ruins. Por fim, um enorme agradecimento a vocês, meus fãs, que me acompanharam durante todos esses anos e pelo incentivo em todos os lugares onde joguei. Agora é hora de aproveitar meus entes queridos e ter novas experiências. Vejo vocês fora do campo em breve, meus amigos.”