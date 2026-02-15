Getty Images Sport
“Ele disse que a culpa era minha” – Eden Hazard fala abertamente sobre os conflitos “muito ruins” com José Mourinho durante sua passagem pelo Chelsea
Hazard conquistou o título da Premier League sob o comando de Mourinho
Hazard, que foi introduzido no Hall da Fama da Premier League no ano passado, chegou ao clube após a primeira passagem de Mourinho pelo oeste de Londres, mas trabalhou sob o comando do técnico português entre 2013 e 2015. De fato, Mourinho retornou ao Chelsea para uma segunda passagem em 2013 e conquistou o título da Premier League pela terceira vez na temporada 2014-15.
O ex-jogador do Lille foi influente na conquista do título, tendo marcado 14 gols e dado nove assistências, enquanto o Blues terminou a campanha com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City. No entanto, Mourinho foi demitido em dezembro de 2015, quando o clube lutava para defender seu título da Premier League.
Hazard é um dos muitos jogadores antigos e atuais que têm sua própria história com Mourinho para contar, e o jogador de 35 anos e o ex-Real Madrid, Inter, Manchester United e Tottenham frequentemente entravam em conflito devido às suas atitudes polarizadas. Hazard, porém, descreveu um momento que ele considerou “muito ruim” para o belga.
“A culpa foi minha”, admite Hazard.
Em entrevista ao Guardian, Hazard foi questionado sobre alguma discussão em particular que se destacasse, ao que ele respondeu: “Não tenho apenas uma, tenho muitas. Lembro-me de uma vez, durante o primeiro ano em que Mourinho chegou, fui a Lille para assistir a um jogo e perdi meu passaporte no caminho de volta.”
“Não pude voltar para a Inglaterra e perdi o treino. Voltei por volta das 14h. Quando a sessão terminou, tive que pedir desculpas a ele. Foi um momento muito ruim para mim.”
Para a maioria, isso teria sido imperdoável, mas Hazard continuou: “Na semana seguinte, ele me tirou do time e disse que a culpa era minha, mas no fim de semana eu estava de volta jogando e tudo correu bem.”
Apesar do desentendimento, o respeito entre Hazard e Mourinho permanece. E quando questionado sobre o que o primeiro aprendeu com o segundo, Hazard respondeu: “Tantas coisas. Sua paixão pelo futebol, a maneira como ele confia nos jogadores... a maneira como treinávamos com ele era incrível.”
Comparação entre a Premier League e a La Liga
Hazard também foi questionado sobre a diferença entre a Premier League e a La Liga, ao que ele respondeu: “Elas têm estilos de jogo diferentes. A Premier League é mais física; você nunca para de correr.
A La Liga é mais técnica. No Madrid, você pode controlar o jogo, mas na Premier League não há chance: você tem que jogar a toda velocidade durante 90 minutos.”
Ele se transferiu para o Real Madrid em 2019, mas as lesões dificultaram seu tempo de jogo e ele acabou deixando o clube no verão de 2023. Mais tarde naquele ano, ele encerrou sua carreira.
“Você deve ouvir a si mesmo e dizer basta na hora certa”, escreveu Hazard em um comunicado em outubro de 2023. “Após 16 anos e mais de 700 partidas disputadas, decidi encerrar minha carreira como jogador profissional de futebol.”
“Durante minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe. Obrigado a todos por esses momentos maravilhosos. Sentirei saudades de todos vocês. Também quero agradecer aos clubes pelos quais joguei: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e agradecer à RBFA pela minha seleção belga.
Um agradecimento especial à minha família, aos meus amigos, aos meus assessores e às pessoas que estiveram ao meu lado nos momentos bons e ruins. Por fim, um enorme agradecimento a vocês, meus fãs, que me acompanharam durante todos esses anos e pelo incentivo em todos os lugares onde joguei. Agora é hora de aproveitar meus entes queridos e ter novas experiências. Vejo vocês fora do campo em breve, meus amigos.”
A família ajudou o “motorista de táxi” Hazard
Muitos podem ter dificuldade em lidar com a mudança no estilo de vida após a aposentadoria, mas Hazard insiste que sua família desempenhou um papel fundamental. “É a família que nos ajuda”, disse Hazard.
“Minha vida é simples: fico em casa e aproveito as coisas simples com minha esposa, meus filhos e meus irmãos. Quando você joga, viaja constantemente, mas quando para, finalmente tem tempo para eles, sem o estresse.
Agora minha vida é bem simples. Sou pai de cinco filhos. Neste momento, sou mais motorista de táxi do que jogador de futebol, mas tudo bem.”
