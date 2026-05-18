Segundo a Sky, o Galatasaray já entrou em contato com o jogador. O campeão turco poderia atender às exigências salariais de Brandt e permitiria que o jogador de 30 anos continuasse disputando a Liga dos Campeões.
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Ele disputou quase 50 partidas pela seleção alemã: será que o Galatasaray vai causar uma grande surpresa com uma transferência bombástica?
Não haveria pagamento de indenização, já que há muito se sabe que o contrato de Brandt com o BVB, que expira no final de junho, não será renovado. Ainda não se sabe onde ele jogará no futuro, como o jogador, que disputou 48 partidas pela seleção alemã, destacou no início de maio, após sua última partida em casa pelo Borussia contra o Frankfurt (3 a 2).
“Estou dando um passo de cada vez. Isso não vai se estender até agosto, isso eu posso garantir”, explicou Brandt à Sky. Desde que se soube de sua saída de Dortmund, já surgiram inúmeras especulações sobre possíveis futuros empregadores. No entanto, parece improvável que ele permaneça na Bundesliga; Brandt tende, ao contrário, a se transferir para o exterior.
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Transferência para o Galatasaray? Julian Brandt provavelmente preferiria ir para a Espanha
O Galatasaray, onde Brandt se reencontraria com velhos conhecidos dos tempos da seleção alemã, como Leroy Sané e Ilkay Gündogan, pode, em princípio, alimentar esperanças de contratar o meia. No entanto, segundo a Sky, a Espanha seria, na verdade, o destino preferido de Brandt.
Assim, o meio-campista estaria aprendendo espanhol, e o FC Barcelona, entre outros, poderia se tornar uma opção. Além disso, o FC Villarreal e o Atlético de Madrid, sobre o qual já se especulou recentemente em relação a Brandt, são citados como interessados.
Ainda seria muito cedo para uma contratação de Brandt fora da Europa, por exemplo, no Japão ou nos EUA, segundo as informações. O ex-jogador do Leverkusen continuaria querendo jogar em alto nível europeu.
Julian Brandt deixa o BVB após sete anos
Pelo BVB, Brandt disputou um total de 307 partidas oficiais em sete anos, marcando 57 gols e dando 70 assistências. Na última temporada, embora não tenha sido sempre titular, ele continuou desempenhando um papel importante sob o comando do técnico Niko Kovac. Segundo informações, o croata gostaria de ter mantido Brandt no time, mas, no fim das contas, as duas partes não chegaram a um acordo para prolongar a parceria.
Pela seleção alemã, Brandt atuou pela última vez em novembro de 2024, no empate em 1 a 1 contra a Hungria pela Liga das Nações. Desde então, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não convocou mais o habilidoso jogador, razão pela qual Brandt provavelmente também ficará de fora da seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026.
Enquanto isso, o Galatasaray domina a Süper Lig há anos, tendo conquistado o título de campeão turco pela quarta vez consecutiva. Na temporada 2025/26, a equipe do técnico Okan Buruk também provou que pode competir em alto nível internacional, chegando até as oitavas de final da Liga dos Campeões. Lá, a jornada terminou contra o Liverpool (1 a 0, 0 a 4).
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Julian Brandt: Seus números na temporada 2025/26
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