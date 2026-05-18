Ele disputou quase 50 partidas pela seleção alemã: será que o Galatasaray vai causar uma grande surpresa com uma transferência bombástica?

Não haveria pagamento de indenização, já que há muito se sabe que o contrato de Brandt com o BVB, que expira no final de junho, não será renovado. Ainda não se sabe onde ele jogará no futuro, como o jogador, que disputou 48 partidas pela seleção alemã, destacou no início de maio, após sua última partida em casa pelo Borussia contra o Frankfurt (3 a 2).

“Estou dando um passo de cada vez. Isso não vai se estender até agosto, isso eu posso garantir”, explicou Brandt à Sky. Desde que se soube de sua saída de Dortmund, já surgiram inúmeras especulações sobre possíveis futuros empregadores. No entanto, parece improvável que ele permaneça na Bundesliga; Brandt tende, ao contrário, a se transferir para o exterior.