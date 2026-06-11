"Ele devia simplesmente se aposentar!" - Julian Nagelsmann recebe conselho incrível sobre a carreira de uma lenda da Alemanha antes da Copa do Mundo

Matthäus acredita que o auge do futebol internacional deveria ser o ponto de chegada para Nagelsmann. O lendário ex-capitão da Alemanha propôs um cenário em que o ex-técnico do Bayern de Munique deixe a DFB no auge de sua carreira, em vez de cumprir até o fim seu contrato atual.

Em entrevista ao Bild, Matthäus explicou a lógica por trás de uma possível saída surpreendente após a conquista do torneio. “Se ele se tornar campeão mundial, deveria, na verdade, se demitir por vontade própria”, afirmou. “Ele seria então o terceiro técnico mais jovem a conquistar o título mundial de todos os tempos, depois do uruguaio Alberto Suppici em 1930 e do brasileiro Mario Zagallo em 1970. O que viria depois disso? Não sei, mas imagino que ele gostaria de voltar ao dia a dia do futebol.”