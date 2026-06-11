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"Ele devia simplesmente se aposentar!" - Julian Nagelsmann recebe conselho incrível sobre a carreira de uma lenda da Alemanha antes da Copa do Mundo
A vitória é o sinal definitivo para encerrar
Matthäus acredita que o auge do futebol internacional deveria ser o ponto de chegada para Nagelsmann. O lendário ex-capitão da Alemanha propôs um cenário em que o ex-técnico do Bayern de Munique deixe a DFB no auge de sua carreira, em vez de cumprir até o fim seu contrato atual.
Em entrevista ao Bild, Matthäus explicou a lógica por trás de uma possível saída surpreendente após a conquista do torneio. “Se ele se tornar campeão mundial, deveria, na verdade, se demitir por vontade própria”, afirmou. “Ele seria então o terceiro técnico mais jovem a conquistar o título mundial de todos os tempos, depois do uruguaio Alberto Suppici em 1930 e do brasileiro Mario Zagallo em 1970. O que viria depois disso? Não sei, mas imagino que ele gostaria de voltar ao dia a dia do futebol.”
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Outro ponto de vista
Embora Nagelsmann tenha se adaptado ao ritmo das competições internacionais desde que assumiu o cargo em 2023, Matthäus suspeita que o técnico de 38 anos possa sentir falta da intensidade do futebol de clubes. No entanto, ele também apresentou um ponto de vista alternativo, acrescentando: “Por outro lado, talvez ele já goste demais do trabalho na seleção, onde não se está sob os holofotes nem enfrenta desafios diários, exceto durante os torneios.”
Não há desculpas em caso de fracasso
Embora a perspectiva de sucesso final ofereça uma saída, Matthäus foi igualmente direto quanto às consequências do fracasso. A Alemanha está no Grupo E ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador, e as expectativas são altas após a eliminação nas quartas de final para a Espanha na Euro 2024.
Matthaus alertou que outra catástrofe precoce tornaria a posição do técnico insustentável. “Se ele fosse eliminado na fase de grupos, no entanto, teria que se demitir. Nesse caso, não haveria argumentos para continuar. Mas nem quero pensar nesse cenário”, comentou ele, reconhecendo a pressão sobre a DFB para evitar uma repetição dos desastres de 2018 e 2022 sob o comando de Joachim Löw e Hansi Flick.
- AFP
O caminho da Alemanha rumo à quinta estrela
A Alemanha estreia no torneio contra a azarão Curaçao no domingo, seguida por confrontos contra a Costa do Marfim e o Equador. Após duas eliminações consecutivas na fase de grupos nas duas últimas Copas do Mundo, o objetivo principal é superar a fase inicial antes de enfrentar as cinco partidas eliminatórias necessárias para garantir a quinta estrela na camisa.
Matthaus continua focado na forma como a equipe atua, e não apenas nos resultados, insistindo em uma abordagem combativa do elenco. “Depende de como!”, exigiu ele, enfatizando que a equipe de Nagelsmann deve mostrar coragem no cenário mundial se quiser convencer o público e os especialistas de que o futebol alemão está de volta ao topo.