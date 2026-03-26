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"Ele deveria ter sido titular em mais partidas do que tem sido" — Freddy Adu manifesta preocupação com a falta de tempo de jogo de Cavan Sullivan no Philadelphia Union
Que idade tinha Sullivan quando estreou na MLS?
Sullivan estreou-se na equipe principal em julho de 2024, com a idade quase inacreditável de 14 anos e 293 dias. É compreensível que tal estreia tenha atraído grande interesse, com os acontecimentos na América do Norte cativando a imaginação de um público global.
O mesmo já aconteceu com Adu, que estreou pelo D.C. United na mesma idade que Sullivan — com 20 anos separando essas duas ocasiões que bateram recordes. Atender às expectativas é notoriamente difícil, e o talento natural não é garantia de sucesso ao longo da carreira.
Sullivan, no entanto, é considerado uma das maiores promessas e tem continuado a apresentar um progresso impressionante, tendo garantido uma futura transferência para o Manchester City, gigante da Premier League.
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Adu explica por que Sullivan deveria ter mais tempo de jogo
Ele será um jogador mais maduro e experiente quando essa mudança ocorrer, e o Union deverá se beneficiar desse talento precoce por algum tempo ainda. Será que o clube está fazendo o suficiente para impulsionar Sullivan — considerando que rivais como o New York Red Bulls têm dado tempo de jogo regular a adolescentes como Julian Hall, Adri Mehmeti e Matthew Dos Santos nesta temporada?
Quando essa pergunta foi feita a Adu, o ex-jogador da seleção dos Estados Unidos — falando em exclusivo ao GOAL via https://casinostreamers.com/ — disse: “Eu realmente acho que ele deveria ter sido titular em mais jogos do que tem sido. Pelo menos neste momento. Acho que ele precisa dessa experiência. Ele precisa saber ou aprender como ser um titular regular de um time. De um time profissional, diria eu.
“Ele é obviamente titular regular quando joga com a equipe juvenil do clube e também com a seleção juvenil e tudo mais. Mas é diferente quando você joga contra homens adultos para quem isso é o trabalho, que têm filhos, que têm famílias para sustentar. É diferente. Eles trabalharam a vida inteira para chegar lá. Então, você precisa aprender, como jogador jovem, a ser titular regular. A fazer o que for preciso para ajudar a equipe a vencer.
“Às vezes, quando você é um jogador jovem e tem um nome de peso e eles te colocam em campo, haverá jogos — na verdade, haverá muitos jogos — em que você terá que jogar de uma maneira que talvez não esteja acostumado, porque é isso que é necessário para que a equipe tenha a melhor chance naquele jogo específico.”
Adu continuou: “Eu realmente acho que o Philadelphia está tomando cuidado para não sobrecarregá-lo neste momento. Eu realmente acho isso. Mas acho que há uma maneira de fazer isso. E o Philly está certo em ser cauteloso. Quero dizer, é uma situação única. Mas há uma maneira de fazer isso.
“Acho que, em um período de 10 jogos, talvez ele seja titular em quatro a seis partidas. E talvez você o coloque no banco e ele jogue meia hora ou os últimos 20 minutos da partida, etc. Mas ele precisa dessa experiência. Acho que sair do banco exige uma mentalidade completamente diferente daquela de quando você é titular.”
Os desafios enfrentados por Sullivan e outros jovens talentos explicados
Embora Sullivan seja mais do que capaz de desempenhar um papel decisivo, ele está ciente de que seu desenvolvimento não pode — e não deve — ser apressado. Chegará um momento, porém, em que esse processo precisará ser acelerado.
Adu acrescentou sobre os desafios que Sullivan enfrenta na tentativa de garantir uma vaga no time titular: “Como jogador jovem, você entra nos últimos 20 minutos ou mais e precisa realmente se adaptar ao ritmo e à velocidade do jogo.
“E é difícil causar impacto dessa forma, porque você leva um tempinho para se adaptar a isso. E, às vezes, há situações diferentes. Às vezes, o jogo exige que, se alguém se machucar e você entrar, você tenha que ajudar a equipe a defender e proteger a vantagem. Ou você tem que ajudar a equipe a tentar marcar um gol. Ou você tem que ajudar a equipe a manter a posse de bola. São tantas maneiras diferentes que isso pode acontecer. E, como jogador, é muito difícil.
“Mas quando você é titular regular, quando você se torna titular regular, seu pensamento é completamente diferente. É tipo, tudo bem, vamos desde o início, prontos para jogar. Sabe, você está no meio da partida com todo mundo. Você aprende enquanto joga como titular, você realmente aprende a fazer a diferença como titular.”
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O Philadelphia Union precisa de inspiração em 2026
O Union precisa urgentemente de um sopro de inspiração, já que continua sem vitórias e sem pontos após cinco partidas no início da temporada 2026 da MLS — o que o mantém na lanterna da Conferência Leste.
A hora de Sullivan chegará, disso não há dúvida; ele só precisa ser paciente e estar pronto para quando seu grande momento chegar. Se o tropeço inicial não puder ser corrigido rapidamente na Filadélfia, então provavelmente se depositará confiança em uma estrela em ascensão mais cedo ou mais tarde.