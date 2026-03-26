"Ele deveria ter sido titular em mais partidas do que tem sido" — Freddy Adu manifesta preocupação com a falta de tempo de jogo de Cavan Sullivan no Philadelphia Union

Ele será um jogador mais maduro e experiente quando essa mudança ocorrer, e o Union deverá se beneficiar desse talento precoce por algum tempo ainda. Será que o clube está fazendo o suficiente para impulsionar Sullivan — considerando que rivais como o New York Red Bulls têm dado tempo de jogo regular a adolescentes como Julian Hall, Adri Mehmeti e Matthew Dos Santos nesta temporada?

Quando essa pergunta foi feita a Adu, o ex-jogador da seleção dos Estados Unidos — falando em exclusivo ao GOAL via https://casinostreamers.com/ — disse: “Eu realmente acho que ele deveria ter sido titular em mais jogos do que tem sido. Pelo menos neste momento. Acho que ele precisa dessa experiência. Ele precisa saber ou aprender como ser um titular regular de um time. De um time profissional, diria eu.

“Ele é obviamente titular regular quando joga com a equipe juvenil do clube e também com a seleção juvenil e tudo mais. Mas é diferente quando você joga contra homens adultos para quem isso é o trabalho, que têm filhos, que têm famílias para sustentar. É diferente. Eles trabalharam a vida inteira para chegar lá. Então, você precisa aprender, como jogador jovem, a ser titular regular. A fazer o que for preciso para ajudar a equipe a vencer.

“Às vezes, quando você é um jogador jovem e tem um nome de peso e eles te colocam em campo, haverá jogos — na verdade, haverá muitos jogos — em que você terá que jogar de uma maneira que talvez não esteja acostumado, porque é isso que é necessário para que a equipe tenha a melhor chance naquele jogo específico.”

Adu continuou: “Eu realmente acho que o Philadelphia está tomando cuidado para não sobrecarregá-lo neste momento. Eu realmente acho isso. Mas acho que há uma maneira de fazer isso. E o Philly está certo em ser cauteloso. Quero dizer, é uma situação única. Mas há uma maneira de fazer isso.

“Acho que, em um período de 10 jogos, talvez ele seja titular em quatro a seis partidas. E talvez você o coloque no banco e ele jogue meia hora ou os últimos 20 minutos da partida, etc. Mas ele precisa dessa experiência. Acho que sair do banco exige uma mentalidade completamente diferente daquela de quando você é titular.”