"Não quero estabelecer nenhum número nem limite. Pois acredito que posso alcançar grandes conquistas. Quero marcar o máximo possível", disse o atacante do RB Leipzig, Johan Bakayoko, no início de outubro do ano passado, em entrevista à Sky. Na época, ele já tinha disputado cinco partidas da Bundesliga, todas como titular. E enquanto o RB comemorava quatro vitórias consecutivas após a goleada de 0 a 6 sofrida contra o FC Bayern na estreia da temporada, Bakayoko já havia marcado dois gols importantes nesta fase inicial da temporada, garantindo vitórias por 1 a 0 em Mainz e em Wolfsburg.
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Ele deveria se tornar “um dos melhores jogadores na sua posição”: será que a transferência para a Bundesliga, impulsionada por Jürgen Klopp, vai acabar sendo um fracasso?
Cerca de sete meses após o otimista anúncio de Bakayoko, o recém-contratado do Leipzig para esta temporada deve ficar satisfeito se conseguir aumentar sua contagem na Bundesliga de dois para, pelo menos, três gols. Pois, desde aquela entrevista à Sky, o restante da temporada para o jogador de 23 anos não tem sido nada fácil.
E isso apesar de o Leipzig ter se esforçado tanto para contratar Bakayoko, que teria despertado grande interesse também em dois rivais da liga: o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen. No PSV Eindhoven, ele havia se destacado como um jogador de banda veloz e habilidoso no drible e, no verão passado, se sentia finalmente pronto para dar o próximo passo em sua carreira em uma das cinco principais ligas da Europa.
“A transferência é um belo exemplo de que a persistência e o estabelecimento precoce de contato valem a pena; nós o acompanhamos por mais de dois anos”, enfatizou o diretor esportivo do RB, Marcel Schäfer, no verão passado, mostrando o quanto os saxões queriam Bakayoko para seu projeto. O Leipzig já gostaria de ter trazido o belga para a Bundesliga em 2024, mas, no fim das contas, isso só aconteceu um ano depois. “Demos a ele a sensação de que podemos ajudá-lo a se tornar um dos melhores jogadores em sua posição”, explicou Schäfer.
O clube da Bundesliga pagou 18 milhões de euros por Bakayoko e lhe ofereceu um contrato de longo prazo até 2030. O driblador deveria se tornar um dos rostos do futuro do RB a médio prazo — e, naturalmente, Jürgen Klopp, diretor de futebol global da Red Bull, esteve fortemente envolvido na transferência. O ex-técnico do BVB e do Liverpool não contribuiu apenas com sua popularidade e carisma para que Bakayoko escolhesse o Leipzig. Foi a abordagem de Klopp que chamou a atenção do atacante de maneira especial.
“Tivemos uma longa conversa; foi a primeira vez que encontrei Jürgen Klopp. Para mim, foi algo incomum: ele não disse que eu deveria ir para Leipzig ou fazer isso ou aquilo. Em vez disso, conversamos sobre futebol em geral, sobre meus objetivos e como ele me vê”, contou Bakayoko sobre a influência de Klopp em sua transferência. “Para mim, isso foi decisivo, porque deu para ver que ele tem uma visão clara e – ainda mais importante – que quer construir algo grandioso. E eu quero fazer parte disso.”
- AFP
RB Leipzig: Yan Diomande decolou, Johan Bakayoko perdeu fôlego
O fato de Bakayoko ter começado bem no novo clube realmente indicava que ele faria parte do RB por muito tempo e com sucesso. O técnico Ole Werner, que também chegou no verão, apostou totalmente no jovem astro, que brilhou pela primeira vez na terceira rodada, em meados de setembro. Com sua dinâmica nos primeiros metros, ele deixou seu marcador para trás em Mainz, cortou da direita para dentro, adiou o chute com inteligência e, então, mandou a bola de 20 metros, com efeito, no canto curto.
Esse seria o gol que renderia três pontos importantes, assim como duas semanas depois, em Wolfsburg. O gol saiu de maneira semelhante: mais uma vez, Bakayoko colocou a bola no seu forte pé esquerdo e finalizou sem floreios. Bakayoko foi, assim, um dos jogadores determinantes do RB no início da temporada e parecia que ele assumiria o papel de protagonista, que, no entanto, acabou ficando com Yan Diomande. O marfinense, que poderia ser vendido por mais de 100 milhões de euros no verão, teve que ficar atrás de Bakayoko na maioria das primeiras rodadas. Entretanto, ele já o ultrapassou há muito tempo – e não é o único.
No final de outubro, na segunda rodada da Copa da Alemanha, Bakayoko causou sensação pela última vez ao marcar o primeiro gol na vitória por 4 a 1 sobre o Energie Cottbus, da terceira divisão. O balanço desanimador desde então: nenhuma participação direta em gols há já meio ano. E, considerando todas as competições, o jogador da seleção belga foi titular apenas uma vez nesse período – e isso também deu completamente errado. Na derrota por 1 a 3 para o Union Berlin, em meados de dezembro, Bakayoko decepcionou em todos os aspectos e teve que dar lugar a Tidiam Gomis após pouco menos de uma hora, que marcou o gol de empate dois minutos depois.
Logo após a fraca atuação na Alte Försterei, para piorar ainda mais a situação, o corpo também entrou em greve: problemas musculares deixaram Bakayoko fora de ação por semanas. Na hierarquia do ataque do Leipzig, ele caiu ainda mais no ranking; a dupla titular nas pontas, formada por Diomande e Antonio Nusa, já está a anos-luz de distância. Atrás deles, Werner prefere contar com Brajan Gruda, contratação do inverno, e Gomis também é frequentemente escalado antes de Bakayoko. Assim, em metade dos doze jogos oficiais desde seu retorno no final de janeiro, ele teve que ficar 90 minutos no banco.
O que dá esperança a Johan Bakayoko de que consiga finalmente se destacar no RB Leipzig
"Não é que não tenhamos, com o Baka, um jogador capaz de desempenhar um papel igualmente importante para nós, mas sim que temos outros jogadores de altíssima qualidade", explicou Werner no início de abril, após a vitória por 2 a 1 em Bremen, partida em que Bakayoko não foi escalado, cuja situação difícil se deve também à forte concorrência. Além disso, ele vê no belga qualidades de jogador de troca, dizendo que ele é “mais o tipo de jogador que, contra adversários que se fecham na defesa, quando talvez você precise de um gol, pode entrar do banco para dar um novo fôlego”, segundo Werner.
Os problemas musculares no inverno atrasaram ainda mais Bakayoko em uma fase que já era difícil. Depois disso, foi difícil para ele recuperar o ritmo, como Werner já havia destacado no início de março. Desde então, ele não concedeu a Bakayoko muitos minutos de jogo para ganhar ritmo; a maioria das participações foi muito curta. No ano de 2026 até agora, Bakayoko ficou em campo por pouco menos de 100 minutos no total.
Para Bakayoko, um efeito colateral amargo desse período complicado no clube: ele teve que desistir de seu objetivo pessoal de se recomendar novamente para a seleção belga no RB na temporada anterior à Copa do Mundo. Ele disputou 18 partidas pela seleção até agora, tendo sido convocado pela última vez em novembro de 2024. Uma vaga no elenco da próxima Copa do Mundo está agora completamente fora de alcance.
Recentemente, chegou-se a especular até mesmo sobre uma saída antecipada de Leipzig após apenas um ano. Um cenário que significaria um grande fracasso para ambas as partes — mas ainda há motivos para esperar por uma virada tardia e duradoura no RB.
Em primeiro lugar, há a possibilidade muito realista, devido ao seu excelente desenvolvimento, de que Diomande, um concorrente direto de Bakayoko, não esteja mais presente na próxima temporada. O jogador de 19 anos está sendo cortejado principalmente pelo Liverpool FC e, com Bakayoko, o Leipzig já teria um sucessor com potencial à disposição. Um jogador pelo qual se disputou intensamente por muito tempo e cujas qualidades, segundo se diz, continuam a convencer. Isso também é comprovado pela estreita relação com Klopp, que assistiu junto com Bakayoko, em janeiro, ao jogo da NBA entre Orlando Magic e Memphis Grizzlies em Berlim.
E, por fim, Bakayoko conseguiu, apesar do curto período de adaptação, mostrar sinais positivos em campo. Foi o que aconteceu na última sexta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Union Berlin, quando ele entrou no lugar de Diomande nos últimos dez minutos. Bakayoko parecia revigorado, animado para jogar e determinado a se destacar. E quase conseguiu isso logo após sua entrada em campo, com um gol, mas acertou apenas a trave com um belíssimo voleio.
A esperança de Bakayoko de alcançar “grandes feitos” em Leipzig ainda está viva. Apesar de um semestre para esquecer.
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Johan Bakayoko: Seus números no RB Leipzig
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