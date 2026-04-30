Ele deveria se tornar “um dos melhores jogadores na sua posição”: será que a transferência para a Bundesliga, impulsionada por Jürgen Klopp, vai acabar sendo um fracasso?

Cerca de sete meses após o otimista anúncio de Bakayoko, o recém-contratado do Leipzig para esta temporada deve ficar satisfeito se conseguir aumentar sua contagem na Bundesliga de dois para, pelo menos, três gols. Pois, desde aquela entrevista à Sky, o restante da temporada para o jogador de 23 anos não tem sido nada fácil.

E isso apesar de o Leipzig ter se esforçado tanto para contratar Bakayoko, que teria despertado grande interesse também em dois rivais da liga: o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen. No PSV Eindhoven, ele havia se destacado como um jogador de banda veloz e habilidoso no drible e, no verão passado, se sentia finalmente pronto para dar o próximo passo em sua carreira em uma das cinco principais ligas da Europa.

“A transferência é um belo exemplo de que a persistência e o estabelecimento precoce de contato valem a pena; nós o acompanhamos por mais de dois anos”, enfatizou o diretor esportivo do RB, Marcel Schäfer, no verão passado, mostrando o quanto os saxões queriam Bakayoko para seu projeto. O Leipzig já gostaria de ter trazido o belga para a Bundesliga em 2024, mas, no fim das contas, isso só aconteceu um ano depois. “Demos a ele a sensação de que podemos ajudá-lo a se tornar um dos melhores jogadores em sua posição”, explicou Schäfer.

O clube da Bundesliga pagou 18 milhões de euros por Bakayoko e lhe ofereceu um contrato de longo prazo até 2030. O driblador deveria se tornar um dos rostos do futuro do RB a médio prazo — e, naturalmente, Jürgen Klopp, diretor de futebol global da Red Bull, esteve fortemente envolvido na transferência. O ex-técnico do BVB e do Liverpool não contribuiu apenas com sua popularidade e carisma para que Bakayoko escolhesse o Leipzig. Foi a abordagem de Klopp que chamou a atenção do atacante de maneira especial.

“Tivemos uma longa conversa; foi a primeira vez que encontrei Jürgen Klopp. Para mim, foi algo incomum: ele não disse que eu deveria ir para Leipzig ou fazer isso ou aquilo. Em vez disso, conversamos sobre futebol em geral, sobre meus objetivos e como ele me vê”, contou Bakayoko sobre a influência de Klopp em sua transferência. “Para mim, isso foi decisivo, porque deu para ver que ele tem uma visão clara e – ainda mais importante – que quer construir algo grandioso. E eu quero fazer parte disso.”