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"Ele deveria poder falar!" - Florian Wirtz revela por que "curtou" a postagem de Mohamed Salah no Instagram, que continha uma indireta velada ao técnico do Liverpool, Arne Slot
Grupo dissidente apoia ícone que está de saída
Wirtz estava entre a dúzia de jogadores do time principal que endossaram publicamente a postagem explosiva de Salah no Instagram, na qual ele criticava a atual orientação tática da equipe. O ícone egípcio, cuja relação com Slot parece ter se deteriorado após ter sido deixado de fora da equipe na partida contra o Inter, exigiu um retorno ao estilo enérgico do ex-técnico Jurgen Klopp. Essa demonstração digital de solidariedade alimentou intensas especulações sobre uma insatisfação generalizada no vestiário sob o atual comando técnico.
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Wirtz defende o comentário viral do companheiro de equipe
Ao refletir sobre a polêmica nas redes sociais durante um jantar com os companheiros de equipe, o meio-campista de 116 milhões de libras insistiu que as declarações públicas do experiente atacante foram totalmente exageradas pela mídia. Em entrevista aoThe Athletic, Wirtz disse: “Nós nos divertimos no restaurante. Com a saída do Mo, foi bom passar um tempo com ele. O Mo conhece o clube há muito tempo. Ele é simplesmente um cara honesto.
Ele diz o que pensa. Isso deveria ser aceitável. Se você quer falar, deve poder falar. Claro, foi uma temporada um pouco difícil para todos nós, incluindo o Mo. Na minha opinião, a situação foi ampliada além do que realmente era. Não acho que ele tenha atacado ninguém.”
Meio-campista nega desentendimento com a comissão técnica
Apesar das especulações generalizadas da mídia de que o elenco estaria se posicionando ativamente ao lado de Salah contra o técnico holandês, Wirtz afirmou que a interação refletia respeito profissional, e não uma revolta dentro da equipe.
Wirtz acrescentou: “Não, nada disso. Gosto da mentalidade do Mo em geral — como ele vê as coisas, como ele trabalha. É um cara que vale a pena ouvir, porque ele já viu muita coisa. Ele não estava atacando ninguém. Acho que deram muita importância aos ‘curtir’ que os jogadores deram.
Para mim, foi apenas algo que ele quis dizer porque está de saída. Ele queria alertar a todos no clube de que precisamos trabalhar mais e nos sair melhor. Estamos todos tudo menos felizes com esta temporada.
"Acho que ainda podemos tirar algo disso se nos classificarmos para a Liga dos Campeões no domingo. Temos que fazer isso. Depois, no verão, precisamos esvaziar a cabeça e partir para a próxima temporada, porque temos um elenco muito bom e podemos fazer muito melhor.”
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Disputa pela classificação no último dia
Slot enfrenta um enorme dilema tático e diplomático quanto à decisão de conceder ao atacante, que está de saída, uma última partida de despedida contra o Brentford no domingo. O clube de Merseyside precisa de apenas um ponto nesse emocionante confronto em Anfield para garantir oficialmente a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Após uma campanha instável e sem títulos, garantir esse resultado é fundamental antes que o elenco se separe para o descanso de verão e uma recuperação psicológica essencial.