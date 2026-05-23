"Ele deveria poder falar!" - Florian Wirtz revela por que "curtou" a postagem de Mohamed Salah no Instagram, que continha uma indireta velada ao técnico do Liverpool, Arne Slot

Apesar das especulações generalizadas da mídia de que o elenco estaria se posicionando ativamente ao lado de Salah contra o técnico holandês, Wirtz afirmou que a interação refletia respeito profissional, e não uma revolta dentro da equipe.

Wirtz acrescentou: “Não, nada disso. Gosto da mentalidade do Mo em geral — como ele vê as coisas, como ele trabalha. É um cara que vale a pena ouvir, porque ele já viu muita coisa. Ele não estava atacando ninguém. Acho que deram muita importância aos ‘curtir’ que os jogadores deram.

Para mim, foi apenas algo que ele quis dizer porque está de saída. Ele queria alertar a todos no clube de que precisamos trabalhar mais e nos sair melhor. Estamos todos tudo menos felizes com esta temporada.

"Acho que ainda podemos tirar algo disso se nos classificarmos para a Liga dos Campeões no domingo. Temos que fazer isso. Depois, no verão, precisamos esvaziar a cabeça e partir para a próxima temporada, porque temos um elenco muito bom e podemos fazer muito melhor.”



