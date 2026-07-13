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“Ele deveria pendurar as chuteiras!” – Cristiano Ronaldo ouve que “não tem nível suficiente” para jogar pela seleção de Portugal na Euro 2028 após uma campanha “triste” na Copa do Mundo
Riise critica a gestão de Martínez após uma Copa do Mundo “triste”
Riise acredita que o ex-técnico de Portugal, Roberto Martinez, lidou de forma totalmente inadequada com a situação de Ronaldo durante seu mandato. A recente eliminação da Seleção Portuguesa da Copa do Mundo de 2026 gerou um intenso debate sobre a permanência do jogador de 41 anos no time titular, com críticos sugerindo que sua presença limita a flexibilidade tática da equipe.
Falando em nome do BestBettingSites, Riise expressou sua decepção com a forma como o veterano foi tratado. “Sei que o técnico de Portugal adora Ronaldo, mas acho que toda a situação envolvendo Ronaldo nesta Copa do Mundo foi bastante triste”, disse Riise. “Em determinado momento, ele não estava marcando gols; depois, ele diz que está de volta após marcar alguns gols; e, em seguida, desaparece novamente. Não acho que Roberto Martínez tenha lidado com a situação da maneira certa. Ele deveria ter sido mais firme e priorizado a equipe em vez do jogador individualmente.”
- AFP
Não é o suficiente para a Euro 2028
Apesar de Ronaldo ser o maior artilheiro da história do futebol internacional, Riise está convencido de que o ex-atacante do Real Madrid e do Manchester United já não possui as qualidades necessárias para atuar no mais alto nível. De olho na Euro 2028, o norueguês acredita que é hora de Ronaldo se afastar e permitir que uma nova geração de talentos portugueses assuma o bastão.
“Não acho que Ronaldo estará pronto para a Eurocopa, nem acho que ele seja bom o suficiente atualmente para jogar pela seleção de Portugal nesse nível”, acrescentou Riise. “Ele deveria encerrar sua carreira internacional e passar a oportunidade para os jogadores mais jovens. O futebol moderno é incrivelmente exigente fisicamente; são necessários todos os 11 jogadores correndo e lutando pela equipe, a menos que você seja o Messi. Ronaldo não faz mais isso, e acho que a presença dele enfraquece a seleção portuguesa em vez de ajudá-la.”
A decepção da Copa do Mundo de 2026
Os apelos para que Ronaldo se aposentasse se intensificaram depois que a campanha de Portugal na Copa do Mundo chegou ao fim com uma dolorosa derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final. Ronaldo foi visto saindo de campo em lágrimas, depois de ter marcado apenas um gol nas fases eliminatórias. Apesar disso, o atacante do Al-Nassr afirmou que não tomaria nenhuma “decisão precipitada” sobre seu futuro logo após a derrota.
Refletindo sobre sua carreira após a eliminação, Ronaldo disse: “Estou triste por sair da Copa do Mundo assim. Dei tudo de mim. Fiz o meu melhor. Foi minha última Copa do Mundo, sim, mas agora terei tempo para refletir e ficar com minha família. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Não decido nada no calor do momento. Agora não importa se vou continuar ou não.”
- Getty Images
Jesus ignora os críticos
Apesar dos apelos de Riise por um rompimento definitivo, a nova diretoria em Lisboa parece estar seguindo uma direção diferente. Jorge Jesus, que substituiu Martínez após a renúncia do espanhol ao cargo, já sinalizou sua intenção de manter o capitão no elenco para a próxima Liga das Nações e o ciclo da Euro 2028.
O debate sobre o papel de Ronaldo provavelmente persistirá à medida que Portugal se prepara para a Copa do Mundo de 2030, que será co-sediada pelo país. Resta saber se o pentacampeão da Bola de Ouro conseguirá adaptar seu jogo para calar os céticos como Riise, mas, por enquanto, a pressão sobre o jogador do Al-Nassr para que se afaste nunca foi tão grande.
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