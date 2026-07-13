“Ele deveria pendurar as chuteiras!” – Cristiano Ronaldo ouve que “não tem nível suficiente” para jogar pela seleção de Portugal na Euro 2028 após uma campanha “triste” na Copa do Mundo

Riise acredita que o ex-técnico de Portugal, Roberto Martinez, lidou de forma totalmente inadequada com a situação de Ronaldo durante seu mandato. A recente eliminação da Seleção Portuguesa da Copa do Mundo de 2026 gerou um intenso debate sobre a permanência do jogador de 41 anos no time titular, com críticos sugerindo que sua presença limita a flexibilidade tática da equipe.

Falando em nome do BestBettingSites, Riise expressou sua decepção com a forma como o veterano foi tratado. “Sei que o técnico de Portugal adora Ronaldo, mas acho que toda a situação envolvendo Ronaldo nesta Copa do Mundo foi bastante triste”, disse Riise. “Em determinado momento, ele não estava marcando gols; depois, ele diz que está de volta após marcar alguns gols; e, em seguida, desaparece novamente. Não acho que Roberto Martínez tenha lidado com a situação da maneira certa. Ele deveria ter sido mais firme e priorizado a equipe em vez do jogador individualmente.”







