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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Ele deveria pendurar as chuteiras!” – Cristiano Ronaldo ouve que “não tem nível suficiente” para jogar pela seleção de Portugal na Euro 2028 após uma campanha “triste” na Copa do Mundo

C. Ronaldo
Portugal
Copa do Mundo
Eurocopa

O ex-zagueiro do Liverpool e do Fulham, John Arne Riise, fez uma crítica contundente a Cristiano Ronaldo, insistindo que o lendário atacante deveria se aposentar da seleção imediatamente. O norueguês acredita que o astro do Al-Nassr não tem mais condições de atuar no mais alto nível e está prejudicando diretamente o desempenho de Portugal.

  • Riise critica a gestão de Martínez após uma Copa do Mundo “triste”

    Riise acredita que o ex-técnico de Portugal, Roberto Martinez, lidou de forma totalmente inadequada com a situação de Ronaldo durante seu mandato. A recente eliminação da Seleção Portuguesa da Copa do Mundo de 2026 gerou um intenso debate sobre a permanência do jogador de 41 anos no time titular, com críticos sugerindo que sua presença limita a flexibilidade tática da equipe.

    Falando em nome do BestBettingSites, Riise expressou sua decepção com a forma como o veterano foi tratado. “Sei que o técnico de Portugal adora Ronaldo, mas acho que toda a situação envolvendo Ronaldo nesta Copa do Mundo foi bastante triste”, disse Riise. “Em determinado momento, ele não estava marcando gols; depois, ele diz que está de volta após marcar alguns gols; e, em seguida, desaparece novamente. Não acho que Roberto Martínez tenha lidado com a situação da maneira certa. Ele deveria ter sido mais firme e priorizado a equipe em vez do jogador individualmente.”



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    Não é o suficiente para a Euro 2028

    Apesar de Ronaldo ser o maior artilheiro da história do futebol internacional, Riise está convencido de que o ex-atacante do Real Madrid e do Manchester United já não possui as qualidades necessárias para atuar no mais alto nível. De olho na Euro 2028, o norueguês acredita que é hora de Ronaldo se afastar e permitir que uma nova geração de talentos portugueses assuma o bastão.

    “Não acho que Ronaldo estará pronto para a Eurocopa, nem acho que ele seja bom o suficiente atualmente para jogar pela seleção de Portugal nesse nível”, acrescentou Riise. “Ele deveria encerrar sua carreira internacional e passar a oportunidade para os jogadores mais jovens. O futebol moderno é incrivelmente exigente fisicamente; são necessários todos os 11 jogadores correndo e lutando pela equipe, a menos que você seja o Messi. Ronaldo não faz mais isso, e acho que a presença dele enfraquece a seleção portuguesa em vez de ajudá-la.”


  • A decepção da Copa do Mundo de 2026

    Os apelos para que Ronaldo se aposentasse se intensificaram depois que a campanha de Portugal na Copa do Mundo chegou ao fim com uma dolorosa derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final. Ronaldo foi visto saindo de campo em lágrimas, depois de ter marcado apenas um gol nas fases eliminatórias. Apesar disso, o atacante do Al-Nassr afirmou que não tomaria nenhuma “decisão precipitada” sobre seu futuro logo após a derrota.

    Refletindo sobre sua carreira após a eliminação, Ronaldo disse: “Estou triste por sair da Copa do Mundo assim. Dei tudo de mim. Fiz o meu melhor. Foi minha última Copa do Mundo, sim, mas agora terei tempo para refletir e ficar com minha família. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Não decido nada no calor do momento. Agora não importa se vou continuar ou não.”


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  • Cristiano Ronaldo Jorge JesusGetty Images

    Jesus ignora os críticos

    Apesar dos apelos de Riise por um rompimento definitivo, a nova diretoria em Lisboa parece estar seguindo uma direção diferente. Jorge Jesus, que substituiu Martínez após a renúncia do espanhol ao cargo, já sinalizou sua intenção de manter o capitão no elenco para a próxima Liga das Nações e o ciclo da Euro 2028.

    O debate sobre o papel de Ronaldo provavelmente persistirá à medida que Portugal se prepara para a Copa do Mundo de 2030, que será co-sediada pelo país. Resta saber se o pentacampeão da Bola de Ouro conseguirá adaptar seu jogo para calar os céticos como Riise, mas, por enquanto, a pressão sobre o jogador do Al-Nassr para que se afaste nunca foi tão grande.