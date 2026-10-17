Jose Manuel Rodriguez Uribes deixou clara sua posição sobre a escalada da troca de acusações entre a direção da liga e o clube mais vitorioso da Espanha. O presidente do CSD afirmou no sábado que as declarações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e insistiu que Tebas deveria pedir desculpas por sua retórica.

A polêmica começou depois que Tebas usou as redes sociais para traçar paralelos entre as táticas de comunicação da diretoria do Madrid e as do infame ministro da Propaganda do Terceiro Reich. Em declarações a jornalistas, divulgadas pela Eurosport, Uribes manifestou sua consternação com a linguagem escolhida por uma autoridade de alto escalão do esporte espanhol.

“É inaceitável”, disse Uribes à imprensa. “Não se pode usar os nazistas ou Goebbels como ponto de comparação, especialmente quando se é presidente da La Liga e se está falando de um clube que disputa a La Liga. Acho que isso ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Felizmente, a liberdade de expressão na Espanha tem ampla proteção, mas isso não significa que se possa comparar alguém aos nazistas ou a Goebbels sem cruzar uma linha.”