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“Ele deveria pedir desculpas”: chefe do CSD critica Javier Tebas por comparação com Goebbels, enquanto Real Madrid exige a renúncia do presidente da La Liga
Chefe do CSD cobra prestação de contas
Jose Manuel Rodriguez Uribes deixou clara sua posição sobre a escalada da troca de acusações entre a direção da liga e o clube mais vitorioso da Espanha. O presidente do CSD afirmou no sábado que as declarações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e insistiu que Tebas deveria pedir desculpas por sua retórica.
A polêmica começou depois que Tebas usou as redes sociais para traçar paralelos entre as táticas de comunicação da diretoria do Madrid e as do infame ministro da Propaganda do Terceiro Reich. Em declarações a jornalistas, divulgadas pela Eurosport, Uribes manifestou sua consternação com a linguagem escolhida por uma autoridade de alto escalão do esporte espanhol.
“É inaceitável”, disse Uribes à imprensa. “Não se pode usar os nazistas ou Goebbels como ponto de comparação, especialmente quando se é presidente da La Liga e se está falando de um clube que disputa a La Liga. Acho que isso ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Felizmente, a liberdade de expressão na Espanha tem ampla proteção, mas isso não significa que se possa comparar alguém aos nazistas ou a Goebbels sem cruzar uma linha.”
- Getty Images
CSD avalia possível ação contra Tebas
A intervenção do CSD ocorre em um momento em que o órgão governamental analisa o quadro jurídico para verificar se o presidente da liga violou protocolos institucionais. A repercussão da declaração provocou um racha significativo, e o governo espanhol agora se vê envolvido em uma disputa tradicionalmente restrita às diretorias.
Embora Uribes não tenha chegado a exigir a renúncia de Tebas, sua insistência em um pedido público de desculpas mostra a gravidade com que as autoridades esportivas espanholas encaram a comparação com um dos regimes mais infames da história.
Ele acrescentou: “Isso é completamente inaceitável, e acho que Tebas deveria pedir desculpas. Entre outras coisas, ele tem uma responsabilidade como dirigente esportivo. Sempre falamos dos valores do esporte e da importância do jogo limpo, então precisamos dar o exemplo. Essas declarações foram completamente inadequadas. Se há fundamento para uma medida disciplinar é outra questão, e não cabe a mim decidir.”
Real Madrid exige renúncia imediata
O Real Madrid reagiu com indignação à comparação e divulgou um comunicado contundente em que pede que Tebas deixe os cargos de presidente da liga e vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol. O clube classificou as declarações como profundamente ofensivas e moralmente repugnantes, argumentando que esse tipo de linguagem o desqualifica para ocupar um cargo de confiança pública.
"A conduta reiterada de Tebas demonstra falta de neutralidade, respeito e imparcialidade incompatível com suas responsabilidades institucionais", diz o comunicado oficial do Real Madrid. "Seus constantes ataques ao Real Madrid e àqueles que exigem transparência e reformas constituem, na opinião do nosso clube, um verdadeiro flagelo para o futebol espanhol. O Real Madrid considera que as declarações e o comportamento reiterados de Tebas seriam inaceitáveis em qualquer instituição esportiva europeia regida pelos princípios de respeito, neutralidade e integridade, e que o desqualificam institucionalmente para continuar ocupando os cargos que ocupa."
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Entenda a comparação com a propaganda
A polêmica começou quando Tebas publicou uma longa mensagem no X, antigo Twitter, expondo sua insatisfação com a forma como o Real Madrid conduz suas relações públicas e suas reclamações sobre a arbitragem. Ele criticou especificamente a Real Madrid TV, afirmando que o canal é usado para criar uma narrativa de perseguição que reproduz técnicas históricas de propaganda.
Apesar da reação negativa, Tebas tentou esclarecer que se referia aos mecanismos de comunicação, e não que endossava uma ideologia específica. Isso, porém, pouco fez para apaziguar seus críticos no Santiago Bernabéu. O Real Madrid respondeu que o esclarecimento não diminuía o caráter indigno da publicação original.
Em uma mensagem posterior, Tebas voltou a insistir nas críticas, acusando o clube de tentar intimidá-lo e destruir a competição nacional. Ele sugeriu que a narrativa do clube era uma ferramenta para enfraquecer a liga, já que o Real Madrid não havia conseguido lançar o projeto da Superliga Europeia.
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