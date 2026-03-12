Ele deveria acalmar Hoeneß, mas até agora tem decepcionado em todos os aspectos! Será que uma nova contratação do verão se tornará uma das transferências mais caras e fracassadas do VfB Stuttgart?

A terceira transferência mais cara da história do clube até hoje — El Khannouss vai ultrapassar Bouanani na quarta posição — tem sido uma decepção total até agora. Apenas dois gols e uma assistência em 24 partidas. Algo bastante incomum: na Liga Europa (448), o argelino tem atualmente mais minutos de jogo do que na Bundesliga (441), onde também marcou os três pontos. Bouanani ainda espera pela sua primeira participação em um gol na primeira divisão alemã.

Nos últimos quatro jogos da Bundesliga, Bouanani ficou no banco por 90 minutos, mesmo sem apresentar problemas físicos conhecidos. Na derrota por 1 a 0 na partida de volta da repescagem contra o Celtic Glasgow, ele foi titular pela última vez, mas não conseguiu convencer, apesar de uma atuação esforçada. Uma imagem que já se tornou familiar. O habilidoso atacante, que atua principalmente na ala direita, geralmente quer muito. No entanto, ele demonstra seu talento apenas em pequenas doses, simplesmente não consegue fazer o suficiente. No final, 14 perdas de bola em apenas 33 ações com a bola foram emblemáticas para a temporada de Bouanani.

No entanto, uma grande decepção no final do ano deveria tê-lo motivado. O técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, dispensou Bouanani de sua seleção para a Copa Africana das Nações. “É claro que ele ficou desapontado, porque gostaria de ter jogado pelo seu país”, disse Hoeneß, alimentando esperanças de uma reviravolta: “Por outro lado, agora ele tem a chance de permanecer conosco e se aproximar da equipe”.

Para transformar a raiva por sua ausência em energia, Bouanani contratou até mesmo um preparador físico pessoal, segundo informações do jornal Bild. O objetivo era mostrar a todos em sua agenda lotada após a pausa de inverno, com sete jogos em 22 dias. No entanto, o resultado foi mais do que decepcionante: nenhum ponto marcado, 215 minutos e três partidas sem jogar.