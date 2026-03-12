Sob a liderança do diretor esportivo Fabian Wohlgemuth, o VfB Stuttgart conseguiu alguns acertos no mercado de transferências recentemente. No verão passado, os responsáveis pelo planejamento do elenco do time suábio enfrentaram mais uma vez uma tarefa gigantesca e, a pedido do técnico Sebastian Hoeneß, reforçaram o ataque duas vezes no último minuto, perto do fim do prazo final para transferências.
Traduzido por
Ele deveria acalmar Hoeneß, mas até agora tem decepcionado em todos os aspectos! Será que uma nova contratação do verão se tornará uma das transferências mais caras e fracassadas do VfB Stuttgart?
Pouco depois da saída de Nick Woltemade, Hoeneß fez críticas incomuns a Wohlgemuth e ao presidente do clube, Alexander Wehrle, em uma coletiva de imprensa. O tom era: é urgente encontrar substitutos! De acordo com uma reportagem da revista kicker da época, houve uma verdadeira “discussão” antes que, nas 72 horas seguintes, Badredine Bouanani (31 de agosto, OGC Nice) e Bilal El Khannouss (1º de setembro, Leicester City) fossem transferidos para o Neckar, o que deveria acalmar um pouco o técnico do VfB. Um novo atacante não chegou.
Enquanto o empréstimo de El Khannouss se revelou um sucesso total e, segundo consta, resultará em uma obrigação de compra por 18 milhões de euros, vinculada ao tempo de jogo, a contratação de Bouanani ainda não se pagou. Muito pelo contrário! Especialmente porque o VfB pagou 15 milhões de euros pelo jogador de 21 anos.
- Getty
Mais tempo de jogo na Liga Europa: Bouanani ainda sem marcar na Bundesliga
A terceira transferência mais cara da história do clube até hoje — El Khannouss vai ultrapassar Bouanani na quarta posição — tem sido uma decepção total até agora. Apenas dois gols e uma assistência em 24 partidas. Algo bastante incomum: na Liga Europa (448), o argelino tem atualmente mais minutos de jogo do que na Bundesliga (441), onde também marcou os três pontos. Bouanani ainda espera pela sua primeira participação em um gol na primeira divisão alemã.
Nos últimos quatro jogos da Bundesliga, Bouanani ficou no banco por 90 minutos, mesmo sem apresentar problemas físicos conhecidos. Na derrota por 1 a 0 na partida de volta da repescagem contra o Celtic Glasgow, ele foi titular pela última vez, mas não conseguiu convencer, apesar de uma atuação esforçada. Uma imagem que já se tornou familiar. O habilidoso atacante, que atua principalmente na ala direita, geralmente quer muito. No entanto, ele demonstra seu talento apenas em pequenas doses, simplesmente não consegue fazer o suficiente. No final, 14 perdas de bola em apenas 33 ações com a bola foram emblemáticas para a temporada de Bouanani.
No entanto, uma grande decepção no final do ano deveria tê-lo motivado. O técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, dispensou Bouanani de sua seleção para a Copa Africana das Nações. “É claro que ele ficou desapontado, porque gostaria de ter jogado pelo seu país”, disse Hoeneß, alimentando esperanças de uma reviravolta: “Por outro lado, agora ele tem a chance de permanecer conosco e se aproximar da equipe”.
Para transformar a raiva por sua ausência em energia, Bouanani contratou até mesmo um preparador físico pessoal, segundo informações do jornal Bild. O objetivo era mostrar a todos em sua agenda lotada após a pausa de inverno, com sete jogos em 22 dias. No entanto, o resultado foi mais do que decepcionante: nenhum ponto marcado, 215 minutos e três partidas sem jogar.
Último na hierarquia: Acanciert Bouanani será a contratação mais cara que não deu certo?
É claro que dificuldades não são incomuns para um jogador dessa idade. Hoeneß também observou isso: “Há oscilações de desempenho, especialmente quando você chega a um novo país. Ele já mostrou do que é capaz com o pé esquerdo. Mas, é claro, ainda há áreas em que ele precisa se desenvolver”. No entanto, o Stuttgart certamente esperava mais do novo reforço contratado no verão. Em jogos importantes, como na partida de ida em Glasgow, o banco de reservas é a consequência lógica.
De qualquer forma, Bouanani está lentamente ficando sem argumentos para continuar sendo titular, como revela seu tempo de jogo na Bundesliga. Principalmente porque a concorrência o ultrapassou. Na ala direita, Jamie Leweling e Tiago Tomas estão claramente à frente. Até mesmo Jeremy Arevalo, outra contratação de inverno que até agora também tem sido discreta, foi preferido no último fim de semana contra o Mainz 05. Também no centro do ataque, onde Bouanani também pode atuar, ele está em último lugar na hierarquia interna. Portanto, seria surpreendente se ele fosse titular na partida de ida das oitavas de final contra o FC Porto na quinta-feira.
Portanto, não resta muito tempo para a esperada virada nesta temporada. Em vez disso, Bouanani corre o risco de se tornar a contratação mais cara da história do clube, superando erros como Pablo Maffeo ou Ciprian Marica (ambos por sete milhões de euros). É claro que a última palavra ainda não foi dita – e o VfB dificilmente dispensará o jovem indiscutivelmente talentoso no verão (contrato até 2030).
Badredine Bouanani: dados de desempenho e estatísticas no VfB Stuttgart
Competição Jogos (minutos jogados) Gols Assistências Bundesliga 12 (441) 0 0 Liga Europa 9 (448) 2 1 Copa da Alemanha 3 (82) 0 0