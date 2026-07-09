Enquanto isso, um jogador que retorna ao time deve garantir a profundidade necessária no elenco do time de Munique. Arijon Ibrahimovic, que volta a fazer parte do elenco após seu período de empréstimo ao 1. FC Heidenheim, é considerado uma opção adicional para o meio-campo ofensivo e também pode ser escalado na posição de número 8.

A flexibilidade no meio-campo central bávaro aumenta ainda mais graças a uma contratação na defesa: o recém-contratado Nathaniel Brown também tem perfil para atuar no meio-campo defensivo e, segundo a revista “kicker”, deve ser escalado nessa posição.

Essa configuração do elenco traz consequências diretas para o mercado de transferências nas categorias de base. Devido à grande concentração de jogadores experientes no meio-campo, considera-se muito provável uma venda em breve de Noel Aseko para o Eintracht de Frankfurt.