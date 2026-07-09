O capitão da seleção alemã sub-21 deverá, portanto, assumir um papel significativamente mais importante do que até agora, sob o comando do técnico Vincent Kompany. A ideia é que o meio-campista preencha as lacunas deixadas na equipe do clube mais título da Alemanha pelas saídas de Goretzka e Guerreiro.
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Ele deve se beneficiar enormemente com as saídas: Vincent Kompany quer transformar um jovem jogador do FC Bayern no grande vencedor
Bischof está previsto internamente como sucessor direto de Goretzka e deve assumir o papel deste como terceiro meio-campista central. Além disso, a comissão técnica espera que o jovem jogador demonstre a flexibilidade tática que antes caracterizava Guerreiro.
Bischof deverá atuar, no futuro, como um jogador versátil na defesa, capaz de ajudar tanto na posição de lateral-esquerdo quanto no ataque em caso de falta de jogadores. Com esse perfil, o jogador da seleção juvenil assume simultaneamente as funções de dois profissionais que deixaram o clube, o que deve garantir a ele um grande número de minutos em campo.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Brown deve ajudar também no meio-campo
Enquanto isso, um jogador que retorna ao time deve garantir a profundidade necessária no elenco do time de Munique. Arijon Ibrahimovic, que volta a fazer parte do elenco após seu período de empréstimo ao 1. FC Heidenheim, é considerado uma opção adicional para o meio-campo ofensivo e também pode ser escalado na posição de número 8.
A flexibilidade no meio-campo central bávaro aumenta ainda mais graças a uma contratação na defesa: o recém-contratado Nathaniel Brown também tem perfil para atuar no meio-campo defensivo e, segundo a revista “kicker”, deve ser escalado nessa posição.
Essa configuração do elenco traz consequências diretas para o mercado de transferências nas categorias de base. Devido à grande concentração de jogadores experientes no meio-campo, considera-se muito provável uma venda em breve de Noel Aseko para o Eintracht de Frankfurt.
Bischof se consolidou no FC Bayern como um importante jogador de rodízio
Bischof se consolidou como um importante jogador de rodízio em sua primeira temporada em Munique, sob o comando de Kompany. Em 39 partidas, ele ficou 1.700 minutos em campo, marcando três gols e dando três assistências.
Em seu ex-clube, o TSG Hoffenheim, Bischof atuava principalmente no meio-campo central. Em Munique, devido à forte concorrência na dupla de volantes por parte de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Leon Goretzka, Kompany o escalou principalmente como lateral.
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