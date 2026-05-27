“Ele deve estar entediado” - Liverpool é instado a “não poupar gastos” para contratar um técnico de elite que traga de volta o “futebol heavy metal” de Jurgen Klopp

Slot tem sido alvo de críticas significativas tanto da torcida quanto de seu próprio vestiário após uma temporada em que o Liverpool terminou em quinto lugar na Premier League. Embora o clube tenha conseguido garantir uma vaga na Liga dos Campeões, a forma como defendeu o título foi decepcionante, o que gerou pedidos por uma mudança no comando técnico.

Murphy acredita que o tempo está se esgotando para o ex-técnico do Feyenoord. Em entrevista ao programa Kick Off da talkSPORT, ele previu: “Se Slot não começar bem [na próxima temporada], a [pressão] vai recomeçar. A propósito, não acho que ele tenha muita influência na contratação de jogadores. Mas acho que ele vai ter alguma influência sobre os jogadores que forem contratados. Mas se ele começar mal e o time estiver em quinto ou sexto lugar após oito jogos, está tudo acabado.”