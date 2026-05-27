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“Ele deve estar entediado” - Liverpool é instado a “não poupar gastos” para contratar um técnico de elite que traga de volta o “futebol heavy metal” de Jurgen Klopp
Slot é alvo de críticas após defesa decepcionante do título
Slot tem sido alvo de críticas significativas tanto da torcida quanto de seu próprio vestiário após uma temporada em que o Liverpool terminou em quinto lugar na Premier League. Embora o clube tenha conseguido garantir uma vaga na Liga dos Campeões, a forma como defendeu o título foi decepcionante, o que gerou pedidos por uma mudança no comando técnico.
Murphy acredita que o tempo está se esgotando para o ex-técnico do Feyenoord. Em entrevista ao programa Kick Off da talkSPORT, ele previu: “Se Slot não começar bem [na próxima temporada], a [pressão] vai recomeçar. A propósito, não acho que ele tenha muita influência na contratação de jogadores. Mas acho que ele vai ter alguma influência sobre os jogadores que forem contratados. Mas se ele começar mal e o time estiver em quinto ou sexto lugar após oito jogos, está tudo acabado.”
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Luis Enrique, o substituto ideal
Ao discutir possíveis sucessores para Slot, Murphy ignorou muitos dos nomes atualmente disponíveis no mercado para sugerir uma jogada ousada: a contratação do atual técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique. O espanhol tem sido uma revelação na França, levando o PSG a duas finais consecutivas da Liga dos Campeões.
Murphy acredita que o apelo da Premier League poderia afastar o espanhol da Ligue 1. “Eu tentaria gastar tudo o que tivesse e faria tudo o que pudesse para contratar Luis Enrique”, afirmou Murphy. “Bem, se Luis Enrique ganhar a Liga dos Campeões de novo, o que mais ele pode fazer? Ele deve estar entediado lá, jogando em um campeonato de brinquedo onde ganha toda semana. Tudo o que ele espera é a Liga dos Campeões. Ele deve querer mais desafios, com certeza, não é?”
O renascimento da era Klopp
Uma das principais reclamações entre a torcida de Anfield tem sido a mudança tática em relação ao “futebol heavy metal” que marcou o período de sucesso de Jurgen Klopp. Murphy argumenta que Luis Enrique é o candidato perfeito para devolver essa identidade de alta energia ao time, destacando as semelhanças entre o estilo do PSG e a abordagem lendária de Klopp.
O ex-meio-campista explicou o apelo tático do técnico do PSG, dizendo: “Se você assistir ao PSG como torcedor do Liverpool, vai pensar: é assim que eu quero que a gente jogue. O PSG é um pouco parecido com o time de Jurgen Klopp, não é? E se você é um dos maiores clubes do mundo, vá atrás dos melhores.”
- AFP
Uma crescente desconexão em Anfield
Apesar de Slot ter conquistado a Premier League em sua temporada de estreia, em 2024-25, a queda que se seguiu foi dramática. O Liverpool passou de apenas quatro derrotas na temporada em que conquistou o título para 12 derrotas nesta temporada, um dado que alimentou os rumores em torno do cargo do técnico. Murphy sugere que a relação entre os torcedores e o técnico talvez já esteja irremediavelmente comprometida.
“Acho que o barulho só aumentou”, acrescentou Murphy. “Quero dizer, se tivesse diminuído porque eles começaram a ganhar alguns jogos e a jogar bem no final da temporada, tudo bem. Mas não foi o que aconteceu, foi pelo contrário.”