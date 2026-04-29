Ele deve deixar Arjen Robben e Zlatan Ibrahimovic para trás: o ex-jogador do Bayern, João Cancelo, pode bater um recorde especial já neste fim de semana

Para Cancelo, isso seria o ponto alto de sua segunda passagem pelos catalães. Ele já havia passado a temporada 2023/24 por empréstimo no Camp Nou, mas naquela época o Barcelona não conquistou nenhum título. Em janeiro deste ano, o Barcelona voltou a emprestar o versátil jogador defensivo em busca de reforços para a zaga.

Ainda não se sabe o que acontecerá com Cancelo após esta temporada. Seu contrato com o Al-Hilal, clube de ponta da Arábia Saudita que o contratou do Manchester City há dois anos por 25 milhões de euros, vai até 2027. O jornal “Die Sport” noticiou no final de março que Flick gostaria de mantê-lo e teria dado luz verde para sua permanência.

No entanto, haveria duas condições: por um lado, Cancelo precisaria obter a liberação do Al-Hilal, o que não deveria ser um problema, já que o clube saudita não o teria mais em seus planos, segundo informações. Por outro lado, Cancelo teria que concordar com uma redução salarial significativa. O Barcelona, em dificuldades financeiras, simplesmente não tem condições de arcar com seu suposto salário anual de 12 milhões de euros.