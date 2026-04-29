Caso o jogador da seleção portuguesa consiga, como esperado, conquistar o título da LaLiga com o FC Barcelona, este seria seu quarto título em uma das cinco principais ligas da Europa. Antes de Cancelo, nenhum outro jogador havia conseguido isso.
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Ele deve deixar Arjen Robben e Zlatan Ibrahimovic para trás: o ex-jogador do Bayern, João Cancelo, pode bater um recorde especial já neste fim de semana
Atualmente, o lateral-direito é detentor dos títulos da Premier League (com o Manchester City em 2020/21 e 2021/22), da Bundesliga (com o FC Bayern em 2022/23) e da Série A (com a Juventus em 2018/19). Além disso, Cancelo conquistou, entre outros títulos nacionais, o campeonato português com o Benfica (2014), a Liga dos Campeões com o ManCity (2023) e, com a camisa da seleção portuguesa, o título da Liga das Nações em 2019.
Até agora, campeonatos em três das cinco principais ligas europeias foram conquistados, entre outros, por grandes estrelas como Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben e Kingsley Coman. Os dois últimos, assim como Cancelo, têm um passado na Säbener Straße.
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O FC Barcelona pode conquistar o título neste fim de semana
É de se esperar que o jogador de 31 anos logo deixe isso para trás, já que o Barça caminha para conquistar antecipadamente o título do campeonato espanhol. Após 33 das 38 rodadas, os comandados do técnico Hansi Flick têm uma vantagem de nove pontos sobre o seu maior rival, o Real Madrid.
Já no próximo fim de semana pode ser a hora: se Cancelo e seus companheiros vencerem no sábado o jogo fora de casa contra o CA Osasuna e o Real perder, justamente um dia depois, para o rival local Espanyol, a defesa do título pelos Blaugrana e o recorde exclusivo de Cancelo já não poderiam mais ser contestados.
No entanto, é mais realista que o Barcelona garanta o título uma semana depois, no dia 10 de maio, no Clássico contra o Real.
João Cancelo vai ficar no FC Barcelona?
Para Cancelo, isso seria o ponto alto de sua segunda passagem pelos catalães. Ele já havia passado a temporada 2023/24 por empréstimo no Camp Nou, mas naquela época o Barcelona não conquistou nenhum título. Em janeiro deste ano, o Barcelona voltou a emprestar o versátil jogador defensivo em busca de reforços para a zaga.
Ainda não se sabe o que acontecerá com Cancelo após esta temporada. Seu contrato com o Al-Hilal, clube de ponta da Arábia Saudita que o contratou do Manchester City há dois anos por 25 milhões de euros, vai até 2027. O jornal “Die Sport” noticiou no final de março que Flick gostaria de mantê-lo e teria dado luz verde para sua permanência.
No entanto, haveria duas condições: por um lado, Cancelo precisaria obter a liberação do Al-Hilal, o que não deveria ser um problema, já que o clube saudita não o teria mais em seus planos, segundo informações. Por outro lado, Cancelo teria que concordar com uma redução salarial significativa. O Barcelona, em dificuldades financeiras, simplesmente não tem condições de arcar com seu suposto salário anual de 12 milhões de euros.
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Estatísticas de João Cancelo no FC Barcelona nesta temporada
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