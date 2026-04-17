De acordo com uma reportagem da Sky, o BVB tem se empenhado nas últimas semanas em uma possível contratação do zagueiro central do West Ham United para o verão.
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Ele desempenhou um papel importante na recuperação do VfB Stuttgart: o BVB estaria tentando contratar uma estrela da Premier League disposta a mudar de clube?
Diz-se que Mavropanos pretende deixar o West Ham, que corre risco de rebaixamento, após a temporada atual, apesar de ter contrato até 2028, para buscar um novo desafio. Além do BVB, segundo a Sky, outros clubes da Bundesliga também estão de olho nele, e há rumores de interesse por parte de outros clubes da Premier League.
Um novo zagueiro central seria uma boa opção para o Borussia, já que, como se sabe, Niklas Süle deixará o Dortmund sem custo de transferência ao término do contrato, no final da temporada. Além disso, Emre Can ficará afastado por mais tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado. E Nico Schlotterbeck, embora tenha recentemente renovado seu contrato até 2031, o novo acordo deve conter uma cláusula de rescisão que permitiria ao jogador da seleção alemã se transferir para alguns clubes de ponta selecionados logo após a Copa do Mundo.
De acordo com a Sky, quaisquer tentativas do Dortmund de contratar Mavropanos podem se tornar complicadas, já que as exigências de transferência do West Ham seriam muito altas. No entanto, um possível rebaixamento do time, que atualmente ocupa a 17ª posição na Premier League, poderia mudar um pouco essa situação, já que o West Ham poderia se ver mais forçado a vender jogadores.
- AFP
Em breve no BVB? Konstantinos Mavropanos pode voltar à Bundesliga
Mavropanos conhece a Bundesliga desde sua passagem pelo VfB Stuttgart. O grego, então um jovem talento, deixou seu país natal em 2018 para se transferir para o Arsenal; os Gunners o emprestaram posteriormente, na segunda metade da temporada 2019/20, inicialmente ao 1. FC Nürnberg, da segunda divisão. Seguiu-se um empréstimo de dois anos ao Stuttgart, ao final do qual o VfB contratou o zagueiro por um valor total de quase quatro milhões de euros.
Em seus três anos no clube da Suábia, Mavropanos foi titular na maioria das vezes, disputando um total de 80 partidas da Bundesliga (seis gols). Na temporada 2022/23, ele desempenhou um papel decisivo na permanência do VfB na divisão, marcando, por exemplo, o primeiro gol na vitória por 3 a 0 na partida de ida do playoff contra o Hamburger SV.
No verão de 2023, o West Ham pagou 20 milhões de euros pelo jogador da seleção grega. No time inglês, o jogador de 28 anos ganhou destaque nos últimos meses com atuações consistentemente sólidas.
Os números de Konstantinos Mavropanos nesta temporada
Jogos
29
Gols
3
Assistências
0
Cartões amarelos
2