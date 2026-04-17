Ele desempenhou um papel importante na recuperação do VfB Stuttgart: o BVB estaria tentando contratar uma estrela da Premier League disposta a mudar de clube?

Diz-se que Mavropanos pretende deixar o West Ham, que corre risco de rebaixamento, após a temporada atual, apesar de ter contrato até 2028, para buscar um novo desafio. Além do BVB, segundo a Sky, outros clubes da Bundesliga também estão de olho nele, e há rumores de interesse por parte de outros clubes da Premier League.

Um novo zagueiro central seria uma boa opção para o Borussia, já que, como se sabe, Niklas Süle deixará o Dortmund sem custo de transferência ao término do contrato, no final da temporada. Além disso, Emre Can ficará afastado por mais tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado. E Nico Schlotterbeck, embora tenha recentemente renovado seu contrato até 2031, o novo acordo deve conter uma cláusula de rescisão que permitiria ao jogador da seleção alemã se transferir para alguns clubes de ponta selecionados logo após a Copa do Mundo.

De acordo com a Sky, quaisquer tentativas do Dortmund de contratar Mavropanos podem se tornar complicadas, já que as exigências de transferência do West Ham seriam muito altas. No entanto, um possível rebaixamento do time, que atualmente ocupa a 17ª posição na Premier League, poderia mudar um pouco essa situação, já que o West Ham poderia se ver mais forçado a vender jogadores.