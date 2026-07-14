No entanto, enquanto a maior parte da seleção nacional desfilava triunfalmente por Oslo em ritmo lento, a maior estrela do país já estava ausente. Haaland e o meio-campista Sander Berge já estavam, naquele momento, a caminho do aeroporto. Os dois jogadores tiveram que deixar a recepção real mais cedo e já estavam a bordo de um avião rumo às férias de verão na Sicília.

O motivo dessa partida apressada foi o complicado planejamento da viagem. Originalmente, Haaland e Berge nem tinham a intenção de fazer um desvio pela terra natal, mas queriam voar diretamente para as férias.

Somente após muita persuasão é que os dois craques acabaram mudando de ideia e decidiram fazer a viagem até Oslo. No entanto, como a partida do avião da seleção norueguesa em Miami, nos Estados Unidos, havia se atrasado, o cronograma das duas estrelas foi prejudicado, o que acabou forçando-os a partir mais cedo em um jato particular, enquanto a multidão ainda se aglomerava nas ruas de Oslo.