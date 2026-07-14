Foi a imagem do dia no Aeroporto Gardermoen, em Oslo: o artilheiro norueguês Erling Haaland desembarcou do avião após a amarga derrota por 1 a 2 nas quartas de final, na prorrogação, contra a Inglaterra, segurando um objeto extremamente peculiar nos braços.
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Ele desceu do avião com um guaxinim! A saída bizarra de Erling Haaland da Copa do Mundo
O atacante de 25 anos exibiu orgulhosamente um guaxinim empalhado que segurava uma garrafa de vidro entre suas patinhas. “Ele me seguiu até em casa”, comentou Haaland sobre a cena pouco depois, com seu habitual humor seco, em sua página do Instagram.
O animal empalhado, que rapidamente se tornou um sucesso viral na internet como o “guaxinim bêbado”, é o resultado de uma longa jornada de compras durante a Copa do Mundo no estado do Texas, nos EUA. Em uma loja de artigos do Velho Oeste em Dallas, o excepcional atacante teria, supostamente, aberto bem a carteira e desembolsado cerca de 750 dólares americanos por essa lembrança inusitada.
- AFP
Noruega recebe recepção efusiva após ser eliminada da Copa do Mundo
Mas esse não seria o único momento bizarro daquele dia histórico para o futebol norueguês. Pois o que aconteceu em seguida nas ruas da capital norueguesa parecia uma festa popular.
No curto trecho de pouco menos de 450 metros entre o Palácio Real e a Praça da Universidade, cerca de 90 mil pessoas entusiasmadas se aglomeraram para celebrar em voz alta a equipe revelação do torneio, apesar da eliminação nas quartas de final.
A equipe seguiu inicialmente diretamente para o Palácio de Oslo. Lá, o rei Harald V, de 89 anos e apaixonado por esportes, já os aguardava junto com o príncipe Haakon e outros membros da família real norueguesa para agradecer pessoalmente à seleção que disputou a Copa do Mundo.
O príncipe herdeiro Haakon da Noruega comemora a vitória no remo com os torcedores
O capitão da seleção nacional, Martin Ödegaard, mostrou-se satisfeito após a audiência com o monarca: “Ele nos recebeu em casa e nos parabenizou pelo nosso desempenho.”
Na Praça do Palácio, aconteceu o momento mais emocionante para os torcedores. A equipe comemorou junto com os fãs a já mundialmente famosa comemoração do remo.
Um destaque real: o próprio príncipe herdeiro Haakon pegou o tambor e marcou o ritmo para os heróis nacionais que remavam. Em seguida, os jogadores subiram em um ônibus aberto para passar pela multidão em festa em direção à Praça da Prefeitura. Uma iniciativa que, devido à enorme multidão, só pôde ser realizada em ritmo de caminhada.
- AFP
Fuga em jato particular: por que Haaland saiu da festa mais cedo?
No entanto, enquanto a maior parte da seleção nacional desfilava triunfalmente por Oslo em ritmo lento, a maior estrela do país já estava ausente. Haaland e o meio-campista Sander Berge já estavam, naquele momento, a caminho do aeroporto. Os dois jogadores tiveram que deixar a recepção real mais cedo e já estavam a bordo de um avião rumo às férias de verão na Sicília.
O motivo dessa partida apressada foi o complicado planejamento da viagem. Originalmente, Haaland e Berge nem tinham a intenção de fazer um desvio pela terra natal, mas queriam voar diretamente para as férias.
Somente após muita persuasão é que os dois craques acabaram mudando de ideia e decidiram fazer a viagem até Oslo. No entanto, como a partida do avião da seleção norueguesa em Miami, nos Estados Unidos, havia se atrasado, o cronograma das duas estrelas foi prejudicado, o que acabou forçando-os a partir mais cedo em um jato particular, enquanto a multidão ainda se aglomerava nas ruas de Oslo.
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