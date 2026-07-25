AFP
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“Ele desapareceu” - Harry Kane ouve que não tem chance de ganhar a Bola de Ouro, enquanto lenda da Premier League critica o astro da Inglaterra e do Bayern
São questionadas as dificuldades de Kane em partidas importantes
As repercussões de grande repercussão decorrentes da dramática eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo prejudicaram gravemente a posição de Kane na disputa por prêmios individuais do futebol. Em entrevista ao Sr. Gamble, o ex-campeão da Copa do Mundo Petit fez uma avaliação contundente das contribuições do atacante do Bayern de Munique ao longo da temporada, argumentando que as proezas de Kane como artilheiro no campeonato nacional têm muito pouco significado devido à sua evidente falta de impacto nos momentos em que o que estava em jogo era realmente decisivo.
“As chances de Harry Kane ganhar a Bola de Ouro acabaram. Se você basear isso apenas no campeonato alemão, tudo bem, não há problema algum”, disse Petit. “Mas na Liga dos Campeões e com a seleção nacional, quando começou a ficar realmente difícil vencer, acho que ele desapareceu. Não posso culpá-lo, porque ele tentou tudo o que podia e marcou muitos gols, mas não teve impacto nos jogos importantes, assim como na Liga dos Campeões. Por isso, acho que há alguns nomes à frente dele.”
- Getty Images Sport
Petit avalia os principais candidatos
Quando questionado sobre quem poderia estar em melhor posição para receber o prêmio, Petit citou vários dos destaques do torneio, embora não tenha chegado a apontar um favorito definitivo. “Yamal? Ele fez uma ótima Copa do Mundo. Você sabe que as regras do Ballon d’Or mudaram muito, assim como as regras em campo. Rodri foi novamente o melhor jogador durante esta competição. Messi fez uma ótima competição, mas joga pelo Miami.”
Petit reconheceu a importância da Copa do Mundo na definição do debate, mas alertou para que fatores externos não influenciem o resultado. “Sei que a Copa do Mundo está acima de qualquer título que você queira conquistar com seu clube. Mas, ao mesmo tempo, é preciso conquistar o título. Será um jogador espanhol? Não faço ideia. Mas vai ser difícil. E, no fim das contas, espero que não seja uma decisão comercial.”
Uma temporada agridoce para Kane
Kane teve, sem dúvida, a melhor temporada de sua carreira. Em todas as competições, o atacante marcou 61 gols em 51 partidas, incluindo 36 somente na Bundesliga, terminando como artilheiro da divisão, além de 14 na Liga dos Campeões, 10 na DFB-Pokal e mais um na Supercopa Franz Beckenbauer, ajudando o Bayern a conquistar a tríplice coroa: o título da Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa. Suas conquistas também foram reconhecidas no cenário continental com a conquista da Chuteira de Ouro Europeia.
Essa campanha prolífica foi, no entanto, ofuscada pela contínua decepção na principal competição da Europa, com o Bayern sendo eliminado pelo Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões, enquanto o time francês conquistou o título contra o Arsenal na final. Seu verão com a Inglaterra seguiu um padrão igualmente agridoce: o capitão marcou seis gols em sete partidas na Copa do Mundo, mas não conseguiu impedir a derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal, o que fez com que a Inglaterra tivesse que se contentar com o terceiro lugar após derrotar a França.
- Getty Images Sport
O Bayern toma medidas para garantir o futuro de Kane a longo prazo
O Bayern está prestes a iniciar negociações formais com Kane sobre a renovação de contrato, já que o capitão da seleção inglesa entra no último ano de seu contrato atual na Allianz Arena. De acordo com a BBC Sport, o jogador de 32 anos já está ciente da intenção do campeão alemão de garantir seu futuro a longo prazo, e espera-se que as discussões detalhadas avancem nas próximas semanas.
Kane continua totalmente adaptado à Baviera, apesar do interesse contínuo de clubes como o Barcelona e o Al-Hilal, da Arábia Saudita, tendo marcado 146 gols e dado 33 assistências em 147 partidas desde que chegou do Tottenham em 2023, além de ter ajudado o clube a conquistar dois títulos da Bundesliga e a DFB-Pokal durante sua passagem por lá.
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