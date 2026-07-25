As repercussões de grande repercussão decorrentes da dramática eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo prejudicaram gravemente a posição de Kane na disputa por prêmios individuais do futebol. Em entrevista ao Sr. Gamble, o ex-campeão da Copa do Mundo Petit fez uma avaliação contundente das contribuições do atacante do Bayern de Munique ao longo da temporada, argumentando que as proezas de Kane como artilheiro no campeonato nacional têm muito pouco significado devido à sua evidente falta de impacto nos momentos em que o que estava em jogo era realmente decisivo.

“As chances de Harry Kane ganhar a Bola de Ouro acabaram. Se você basear isso apenas no campeonato alemão, tudo bem, não há problema algum”, disse Petit. “Mas na Liga dos Campeões e com a seleção nacional, quando começou a ficar realmente difícil vencer, acho que ele desapareceu. Não posso culpá-lo, porque ele tentou tudo o que podia e marcou muitos gols, mas não teve impacto nos jogos importantes, assim como na Liga dos Campeões. Por isso, acho que há alguns nomes à frente dele.”