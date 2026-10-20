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“Ele deixou o time na mão”: Erik ten Hag faz duras críticas ao “exausto” Cristiano Ronaldo e revela como o astro português influenciou negativamente os treinos do Manchester United
Técnico holandês critica ex-atacante
Ten Hag acusou Ronaldo de ter deixado o elenco do Manchester United na mão e dado um mau exemplo nos treinos durante sua segunda passagem por Manchester. Os dois trabalharam juntos por apenas alguns meses na primeira metade da temporada 2022/23, depois que o atacante tentou deixar o clube no verão de 2022. O atrito crescente entre eles acabou resultando na rescisão do contrato do atacante em novembro daquele ano.
- AFP
Saída amarga veio após entrevista explosiva
O desentendimento de grande repercussão atingiu o ápice quando o vencedor de cinco Bolas de Ouro concedeu uma entrevista bombástica a Piers Morgan depois de ser deixado fora do time titular em várias ocasiões. Durante a transmissão, o capitão de Portugal afirmou que se sentia "traído" por seu treinador e admitiu que não respeitava o holandês.
Ao detalhar como seus planos iniciais para o veterano atacante rapidamente foram por água abaixo após assumir o cargo, Ten Hag disse ao The Athletic: "Ele decepcionou a equipe e me decepcionou, porque contávamos com ele. Viajei a Portugal para conversar com ele sobre o que pretendia fazer antes de chegar ao United.
"Obviamente, ele é um dos melhores da história do futebol. Eu o respeitava muito. Mas, naquele momento, como treinador, tive que tomar uma decisão racional e manter os jogadores que admiro."
Problemas físicos prejudicaram os planos táticos
O ex-técnico do Ajax também rejeitou a ideia de que exigia pressão constante de seu atacante. Segundo ele, a falta de preparação na pré-temporada deixava o jogador sem condições físicas de chegar a posições de finalização. Além disso, afirmou que o veterano pedia aos companheiros de elenco que diminuíssem a intensidade nos treinos.
Ao explicar as limitações físicas do atacante e sua influência sobre o restante do vestiário, Ten Hag acrescentou: "Muitas vezes eu dizia: 'Ronnie, todos querem trabalhar por você, colocá-lo nas posições certas, mas, se você não consegue entrar na área, não consegue marcar.'
"Ele não era capaz de fazer isso. É um equívoco atribuir a mim a ideia de que eu esperava que ele fizesse a pressão. Ele estava exausto. Não conseguia. Não corria nem com a bola nem sem ela. O motivo era que ele não havia se preparado. Toda equipe de ponta precisa acolher os grandes jogadores, mas os grandes jogadores têm de trabalhar pela equipe.
"Ele dizia aos jogadores: 'Poupem as pernas no treino'. Entendo isso quando você está em forma; há treinos em que pode poupar as pernas. Mas, primeiro, é preciso treinar para atingir o nível físico adequado."
- Getty Images Sport
Suspensão internacional lança dúvidas sobre o futuro da seleção brasileira
As declarações vêm em um momento em que o jogador de 41 anos volta aos holofotes após outro desentendimento público com um treinador, desta vez envolvendo Portugal e Jorge Jesus, ex-técnico do Al-Nassr. Depois de passar no banco durante toda a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações, no mês passado, ele deixou a concentração e acusou o treinador de quebrar sua confiança. Embora uma investigação tenha resultado em uma suspensão de 30 dias, os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol continuam abertos ao seu retorno.
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