O ex-técnico do Ajax também rejeitou a ideia de que exigia pressão constante de seu atacante. Segundo ele, a falta de preparação na pré-temporada deixava o jogador sem condições físicas de chegar a posições de finalização. Além disso, afirmou que o veterano pedia aos companheiros de elenco que diminuíssem a intensidade nos treinos.

Ao explicar as limitações físicas do atacante e sua influência sobre o restante do vestiário, Ten Hag acrescentou: "Muitas vezes eu dizia: 'Ronnie, todos querem trabalhar por você, colocá-lo nas posições certas, mas, se você não consegue entrar na área, não consegue marcar.'

"Ele não era capaz de fazer isso. É um equívoco atribuir a mim a ideia de que eu esperava que ele fizesse a pressão. Ele estava exausto. Não conseguia. Não corria nem com a bola nem sem ela. O motivo era que ele não havia se preparado. Toda equipe de ponta precisa acolher os grandes jogadores, mas os grandes jogadores têm de trabalhar pela equipe.

"Ele dizia aos jogadores: 'Poupem as pernas no treino'. Entendo isso quando você está em forma; há treinos em que pode poupar as pernas. Mas, primeiro, é preciso treinar para atingir o nível físico adequado."