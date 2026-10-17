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“Ele deixou o estádio consciente”: Xabi Alonso dá notícias sobre Emiliano Martinez após goleiro do Chelsea sair de maca e ser levado ao hospital depois de colisão assustadora
Alonso dá atualização sobre a condição de Martinez
A vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Everton no Hill Dickinson Stadium foi ofuscada por um incidente assustador envolvendo o goleiro Emi Martinez, que precisou deixar o campo de maca no segundo tempo. O argentino se chocou fortemente com o zagueiro Jarrad Branthwaite, do Everton, quando os dois disputavam um cruzamento. O impacto foi tão forte que o goleiro precisou receber atendimento médico em campo por mais de dez minutos. Nesse período, o estádio ficou em silêncio à espera de notícias sobre seu estado de saúde.
Em entrevista após o apito final, o técnico do Chelsea, Alonso, tentou tranquilizar a todos ao confirmar que o jogador de 34 anos estava acordado e alerta quando foi levado do estádio. “Até onde sei, ele deixou o estádio consciente; está no hospital fazendo exames por precaução. Vamos ver. Isso é tudo o que sei até agora”, explicou o espanhol.
Embora as palavras do treinador tenham trazido um alívio inicial, o clube agora aguardará os resultados dos exames clínicos para determinar a extensão do trauma sofrido na disputa pelo alto.
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Exames no hospital após colisão assustadora
Embora as palavras do técnico tenham trazido algum alívio inicial, o clube agora aguardará os resultados das avaliações clínicas para determinar a extensão total do trauma sofrido no choque pelo alto.
O incidente ocorreu aos 66 minutos, quando o impulso de Branthwaite o levou diretamente contra Martinez, em uma “disputa de bola 50 a 50 com força total” que fez o goleiro ser levado ao hospital para exames por precaução. Embora o defensor do Everton tenha conseguido continuar após receber atendimento, Martinez permaneceu imóvel por vários minutos enquanto os paramédicos estabilizavam cuidadosamente seu pescoço e sua cabeça. A gravidade da situação ficou evidente quando a equipe médica preparou uma maca para retirar o jogador do campo com segurança, sob os olhares preocupados dos companheiros de equipe.
Neto marca duas vezes e garante vitória em meio a preocupação com lesão
Em campo, Pedro Neto decidiu a partida para o time do oeste de Londres. O ponta português marcou no início do segundo tempo e voltou a balançar a rede nos acréscimos para garantir os três pontos. Depois do jogo, porém, Neto logo voltou a atenção para o companheiro de equipe que havia deixado o campo, reconhecendo que a vitória ficava em segundo plano diante da saúde do experiente goleiro. O resultado fez o Chelsea subir ainda mais na tabela, mas o clima no vestiário estava inevitavelmente contido diante das circunstâncias envolvendo seu goleiro titular.
Neto expressou o sentimento do elenco ao falar com os jornalistas após a partida e dedicou o resultado ao argentino. “É uma pena pelo Emi, mas desejamos tudo de bom a ele”, disse Neto após o apito final. “Esta vitória é para ele. Estamos muito felizes, mas nossos pensamentos estão com ele. Emi merecia sair sem sofrer gols, então estamos muito felizes.” Antes de ser obrigado a deixar o campo, Martinez vinha fazendo uma partida excepcional, com uma série de intervenções decisivas, incluindo uma defesa por reflexo em finalização de Jack Grealish que arrancou exclamações de surpresa da torcida da casa.
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Estreia histórica para o jovem Penders
Sem condições de continuar, Martinez foi substituído por decisão de Alonso, que recorreu a Mike Penders, de 21 anos, para disputar o restante da partida. A entrada marcou um feito importante para o jovem belga, que se tornou o goleiro mais jovem a atuar pelo Chelsea em uma partida da Premier League.
O jogo sem sofrer gols foi especialmente significativo: foi a primeira vez em nove meses que o Chelsea não foi vazado na primeira divisão, estatística que evidencia as dificuldades defensivas enfrentadas recentemente pela equipe. Penders mostrou tranquilidade nos minutos finais, lidando com uma sequência de cruzamentos e bolas paradas do Everton enquanto o time da casa buscava uma forma de voltar ao jogo.
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