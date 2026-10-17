A vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Everton no Hill Dickinson Stadium foi ofuscada por um incidente assustador envolvendo o goleiro Emi Martinez, que precisou deixar o campo de maca no segundo tempo. O argentino se chocou fortemente com o zagueiro Jarrad Branthwaite, do Everton, quando os dois disputavam um cruzamento. O impacto foi tão forte que o goleiro precisou receber atendimento médico em campo por mais de dez minutos. Nesse período, o estádio ficou em silêncio à espera de notícias sobre seu estado de saúde.

Em entrevista após o apito final, o técnico do Chelsea, Alonso, tentou tranquilizar a todos ao confirmar que o jogador de 34 anos estava acordado e alerta quando foi levado do estádio. “Até onde sei, ele deixou o estádio consciente; está no hospital fazendo exames por precaução. Vamos ver. Isso é tudo o que sei até agora”, explicou o espanhol.

Embora as palavras do treinador tenham trazido um alívio inicial, o clube agora aguardará os resultados dos exames clínicos para determinar a extensão do trauma sofrido na disputa pelo alto.