Para o técnico, o jogador da seleção francesa representa o jogador versátil e completo necessário para conquistar grandes títulos. Desde que chegou, em 12 de agosto de 2023, por 50 milhões de euros, vindo do Barcelona — que o havia contratado do Dortmund por 148 milhões de euros —, o ponta, com contrato até junho de 2028, amadureceu imensamente.

Enrique aprofundou essa necessidade, oferecendo uma explicação detalhada sobre a mentalidade de sua estrela. “É a mentalidade do Ousmane. Ele defende o tempo todo, independentemente da partida ou do minuto. É importante tê-lo porque tendemos a sempre destacar o que ele faz ofensivamente, mas, em nenhum momento, destacamos o que ele faz como zagueiro. Quando um time não está com a bola, você tem que defender; não é algo ruim nem algo que você não deva fazer. É a mesma coisa no basquete: você tem que atacar e defender, caso contrário, é impossível”, explicou.