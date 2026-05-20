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"Ele defende o tempo todo!" - Ousmane Dembélé é apontado como exemplo a seguir, enquanto o técnico do PSG, Luis Enrique, faz uma comparação com o basquete
Enrique destaca o sacrifício defensivo
Luis Enrique exige constantemente um esforço coletivo de seus jogadores, e Dembélé se tornou a referência máxima para o elenco do PSG
. Apesar de o vencedor da Bola de Ouro de 2025 ter ganhado as manchetes por seu desempenho incrível — com 60 gols e 42 assistências em 134 partidas pelo clube —, seu técnico destaca o trabalho que mantém o equilíbrio da equipe. O técnico foi efusivo em seus elogios ao jogador de 29 anos durante uma coletiva de imprensa, observando que, embora o atacante tenha contribuído significativamente com sete gols em 12 partidas da Liga dos Campeões nesta temporada, seus esforços fora da bola realmente o diferenciam.
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A comparação com o basquete explicada
Para o técnico, o jogador da seleção francesa representa o jogador versátil e completo necessário para conquistar grandes títulos. Desde que chegou, em 12 de agosto de 2023, por 50 milhões de euros, vindo do Barcelona — que o havia contratado do Dortmund por 148 milhões de euros —, o ponta, com contrato até junho de 2028, amadureceu imensamente.
Enrique aprofundou essa necessidade, oferecendo uma explicação detalhada sobre a mentalidade de sua estrela. “É a mentalidade do Ousmane. Ele defende o tempo todo, independentemente da partida ou do minuto. É importante tê-lo porque tendemos a sempre destacar o que ele faz ofensivamente, mas, em nenhum momento, destacamos o que ele faz como zagueiro. Quando um time não está com a bola, você tem que defender; não é algo ruim nem algo que você não deva fazer. É a mesma coisa no basquete: você tem que atacar e defender, caso contrário, é impossível”, explicou.
Preocupações com lesões atrapalham os preparativos
Embora a comissão técnica tenha elogiado muito o seu atacante, persistem preocupações quanto à sua condição física antes do iminente confronto europeu. O atacante sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita durante o recente confronto da Ligue 1 contra o Paris FC no domingo, que terminou em uma frustrante derrota por 1 a 2 para os campeões. Este foi um revés raro, mas o craque está passando por tratamento médico especializado nas instalações de treinamento do clube para garantir uma rápida recuperação para a final.
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PSG e Arsenal se preparam para a decisão da Liga dos Campeões
A apenas 10 dias da grande final, o PSG está desesperado para ter seu craque em plena forma. O gigante francês busca conquistar seu segundo título consecutivo da Liga dos Campeões, após finalmente ter conquistado seu tão sonhado primeiro título na temporada passada. No entanto, o time enfrenta um Arsenal incrivelmente motivado, que busca seu primeiro troféu europeu, o que garante que uma emocionante batalha tática está por vir.