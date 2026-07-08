O atacante passou a segunda metade da última temporada emprestado à Juve. Com dez gols em 22 partidas, ele deixou uma boa impressão. Aparentemente, ele gostaria de ficar em Turim, e os Bianconeri também não se opõem à ideia. O PSG, na verdade, queria atender ao jogador e viabilizar seu desejo de se transferir para o clube mais título da Série A.

No entanto, o Paris parece estar exigindo 40 milhões de euros de valor de transferência. Diante dessa exigência e da falta de disposição da Juve em pagar esse valor, a transferência estaria em risco. Entre os dirigentes do PSG, “a paciência está se esgotando aos poucos”. Entrementes, foi discutida a possibilidade de uma opção de compra com obrigação de compra posterior.

Além do Borussia Dortmund, os dois clubes da primeira divisão inglesa, Aston Villa e Crystal Palace, também são citados como possíveis beneficiários dessa situação.