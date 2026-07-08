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Ole Book Borussia Dortmund 2026IMAGO / HMB-Media
Falko Blöding

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Ele custou 95 milhões de euros! O BVB parece ter colocado de olho em um ex-astro da Bundesliga

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R. Kolo Muani

O Borussia Dortmund, vice-campeão da Bundesliga, está interessado em contratar o ex-jogador do Frankfurt Randal Kolo Muani (27), do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões.

O Foot Mercato informa que a transferência definitiva do francês para a Juventus, que estava prevista, estaria em risco, e que vários clubes poderiam tirar proveito dessa situação. Entre eles está o BVB, que teria colocado Kolo Muani na mira.

  • O atacante passou a segunda metade da última temporada emprestado à Juve. Com dez gols em 22 partidas, ele deixou uma boa impressão. Aparentemente, ele gostaria de ficar em Turim, e os Bianconeri também não se opõem à ideia. O PSG, na verdade, queria atender ao jogador e viabilizar seu desejo de se transferir para o clube mais título da Série A.

    No entanto, o Paris parece estar exigindo 40 milhões de euros de valor de transferência. Diante dessa exigência e da falta de disposição da Juve em pagar esse valor, a transferência estaria em risco. Entre os dirigentes do PSG, “a paciência está se esgotando aos poucos”. Entrementes, foi discutida a possibilidade de uma opção de compra com obrigação de compra posterior.

    Além do Borussia Dortmund, os dois clubes da primeira divisão inglesa, Aston Villa e Crystal Palace, também são citados como possíveis beneficiários dessa situação.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Possível contratação de estrela para o BVB? Randal Kolo Muani tem contrato com o PSG até 2028

    No BVB, ainda pode haver novidades no ataque neste verão. O contrato do atacante de ponta Karim Adeyemi (24) vence em 2027, e as negociações para uma renovação estão estagnadas. Se isso não mudar, pode acabar ocorrendo a venda do ex-jogador do Salzburg ainda nesta janela de transferências.

    Além disso, persistem rumores de transferência em torno do artilheiro Serhou Guirassy (30), que há semanas vem sendo associado a uma saída para o Fenerbahçe, da Süper Lig, e que poderia se transferir graças a uma cláusula de rescisão. Nas últimas semanas, Fisnik Asllani (23), do TSG Hoffenheim, foi considerado o principal candidato para o ataque da equipe de Niko Kovac (54).

    Kolo Muani conhece muito bem a primeira divisão alemã. Após sua transferência sem custo do FC Nantes para o Eintracht Frankfurt em 2022, ele atuou como atacante pelo time de Hesse por um ano e marcou 16 gols em 36 partidas do campeonato. Em seguida, em meio a muita especulação, ele se transferiu para o PSG pela quantia recorde de 95 milhões de euros paga pelo Eintracht Frankfurt. No elenco repleto de estrelas do técnico Luis Enrique (56), o versátil atacante não atendeu às altas expectativas e não conseguiu conquistar uma vaga no time titular.

    Em janeiro de 2025, foi emprestado à Juve; na temporada anterior, atuou sem muito sucesso por empréstimo pelo Tottenham Hotspur. O contrato de Kolo Muanis em Paris vai até 2028. Ele é considerado um claro candidato a ser vendido.

  • As transferências recordes do BVB

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueStade Rennes201635,5 milhões de euros
    Sébastien HallerAtaqueAjax de Amsterdã202231 milhões de euros
    Mats HummelsDefesaFC Bayern201930,5 milhões de euros
    Jobe BellinghamMeio-campoAFC Sunderland202530,5 milhões de euros
    Jude BellinghamMeio-campoBirmingham City202030,15 milhões de euros

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