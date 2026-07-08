O Foot Mercato informa que a transferência definitiva do francês para a Juventus, que estava prevista, estaria em risco, e que vários clubes poderiam tirar proveito dessa situação. Entre eles está o BVB, que teria colocado Kolo Muani na mira.
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Ele custou 95 milhões de euros! O BVB parece ter colocado de olho em um ex-astro da Bundesliga
O atacante passou a segunda metade da última temporada emprestado à Juve. Com dez gols em 22 partidas, ele deixou uma boa impressão. Aparentemente, ele gostaria de ficar em Turim, e os Bianconeri também não se opõem à ideia. O PSG, na verdade, queria atender ao jogador e viabilizar seu desejo de se transferir para o clube mais título da Série A.
No entanto, o Paris parece estar exigindo 40 milhões de euros de valor de transferência. Diante dessa exigência e da falta de disposição da Juve em pagar esse valor, a transferência estaria em risco. Entre os dirigentes do PSG, “a paciência está se esgotando aos poucos”. Entrementes, foi discutida a possibilidade de uma opção de compra com obrigação de compra posterior.
Além do Borussia Dortmund, os dois clubes da primeira divisão inglesa, Aston Villa e Crystal Palace, também são citados como possíveis beneficiários dessa situação.
- Getty Images Sport
Possível contratação de estrela para o BVB? Randal Kolo Muani tem contrato com o PSG até 2028
No BVB, ainda pode haver novidades no ataque neste verão. O contrato do atacante de ponta Karim Adeyemi (24) vence em 2027, e as negociações para uma renovação estão estagnadas. Se isso não mudar, pode acabar ocorrendo a venda do ex-jogador do Salzburg ainda nesta janela de transferências.
Além disso, persistem rumores de transferência em torno do artilheiro Serhou Guirassy (30), que há semanas vem sendo associado a uma saída para o Fenerbahçe, da Süper Lig, e que poderia se transferir graças a uma cláusula de rescisão. Nas últimas semanas, Fisnik Asllani (23), do TSG Hoffenheim, foi considerado o principal candidato para o ataque da equipe de Niko Kovac (54).
Kolo Muani conhece muito bem a primeira divisão alemã. Após sua transferência sem custo do FC Nantes para o Eintracht Frankfurt em 2022, ele atuou como atacante pelo time de Hesse por um ano e marcou 16 gols em 36 partidas do campeonato. Em seguida, em meio a muita especulação, ele se transferiu para o PSG pela quantia recorde de 95 milhões de euros paga pelo Eintracht Frankfurt. No elenco repleto de estrelas do técnico Luis Enrique (56), o versátil atacante não atendeu às altas expectativas e não conseguiu conquistar uma vaga no time titular.
Em janeiro de 2025, foi emprestado à Juve; na temporada anterior, atuou sem muito sucesso por empréstimo pelo Tottenham Hotspur. O contrato de Kolo Muanis em Paris vai até 2028. Ele é considerado um claro candidato a ser vendido.
As transferências recordes do BVB
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque Stade Rennes 2016 35,5 milhões de euros Sébastien Haller Ataque Ajax de Amsterdã 2022 31 milhões de euros Mats Hummels Defesa FC Bayern 2019 30,5 milhões de euros Jobe Bellingham Meio-campo AFC Sunderland 2025 30,5 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Birmingham City 2020 30,15 milhões de euros
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