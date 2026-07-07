Segundo a Sky, o time de Colônia pretende contratar Edson Alvarez, um meio-campista defensivo e zagueiro central de altíssimo nível. O jogador de 28 anos esteve prestes a se transferir para o BVB em 2023, mas acabou assinando com o West Ham United por 38 milhões de euros após sua ascensão no Ajax de Amsterdã.
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Ele custou 38 milhões de euros e já foi alvo de interesse do BVB! O 1. FC Köln parece estar trabalhando em uma transferência espetacular
“Tudo estava acertado: o salário, eles tinham me arranjado uma casa e até mesmo providenciado escolas para meus filhos”, disse Alvarez há dois anos no programa de TV mexicano “TV-Laint” sobre sua transferência frustrada para o Borussia Dortmund, que “do nada” acabou não se concretizando: “Até hoje não consigo entender!”
A revista Sport Bild noticiou que o então técnico Edin Terzic teria se posicionado contra a contratação de Alvarez, enquanto o diretor esportivo Sebastian Kehl já havia praticamente fechado o negócio. No entanto, o BVB renovou o contrato com o capitão Emre Can e também contratou Felix Nmecha, do VfL Wolfsburg, por 30 milhões de euros.
Edson Alvarez estaria “em princípio aberto” a uma transferência para o 1. FC Köln
Agora, com três anos de atraso, Alvarez ainda poderia acabar indo para a Bundesliga. É verdade que o plano do presidente do Colônia, Thomas Kessler, e do diretor de elenco, Tim Steidten, de atrair Alvarez para a cidade da catedral, está se mostrando “difícil”. No entanto, Alvarez estaria “em princípio aberto a uma transferência imediata” para o 1. FC Colônia.
Aparentemente, o West Ham já não tinha mais planos para Alvarez na temporada passada. O capitão da seleção mexicana estava emprestado ao Fenerbahçe de Istambul, mas ficou fora do time a partir de fevereiro pelo resto da temporada devido a uma cirurgia no tornozelo.
- Getty Images
Edson Alvarez será o capitão da seleção mexicana na Copa do Mundo, mas não é titular
Alvarez recuperou a forma a tempo da Copa do Mundo em casa com o El Tri, mas acabou tendo que ceder a titularidade a outros jogadores em três das cinco partidas. Na vitória na estreia contra a África do Sul, ele entrou em campo nos últimos quinze minutos; depois, disputou os dois últimos jogos da fase de grupos do início ao fim, antes de ficar no banco por 90 minutos novamente nas oitavas de final contra o Equador. Na dramática eliminação contra a Inglaterra, ele entrou em campo no intervalo.
Na seleção mexicana, ele atuou na Copa do Mundo quase exclusivamente como zagueiro central, enquanto no Fenerbahçe atuou como volante. No West Ham, Álvarez ainda tem contrato até 2028, mas considera-se praticamente impossível que ele acompanhe o time londrino na descida para a Championship. Na última temporada, o West Ham caiu para a segunda divisão pela primeira vez em 15 anos.
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