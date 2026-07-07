Ele custou 38 milhões de euros e já foi alvo de interesse do BVB! O 1. FC Köln parece estar trabalhando em uma transferência espetacular

“Tudo estava acertado: o salário, eles tinham me arranjado uma casa e até mesmo providenciado escolas para meus filhos”, disse Alvarez há dois anos no programa de TV mexicano “TV-Laint” sobre sua transferência frustrada para o Borussia Dortmund, que “do nada” acabou não se concretizando: “Até hoje não consigo entender!”

A revista Sport Bild noticiou que o então técnico Edin Terzic teria se posicionado contra a contratação de Alvarez, enquanto o diretor esportivo Sebastian Kehl já havia praticamente fechado o negócio. No entanto, o BVB renovou o contrato com o capitão Emre Can e também contratou Felix Nmecha, do VfL Wolfsburg, por 30 milhões de euros.