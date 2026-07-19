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GuardiolaGetty Images
Oliver Maywurm

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Ele cumpriu de forma impressionante a profecia de Pep Guardiola! Um vencedor do Ballon d’Or, que passou por muitas dificuldades, está prestes a ser admitido no círculo mais seleto de todos

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
França x Espanha
Espanha
Espanha x Argentina
Argentina
Rodri
P. Guardiola

Triunfo na Liga dos Campeões, título europeu, Bola de Ouro — ruptura do ligamento cruzado. Após a ascensão de Rodri, veio uma reviravolta amarga, que ele deixou definitivamente para trás na Copa do Mundo, cumprindo assim a profecia de Pep Guardiola.

Os últimos três anos e pouco de Rodri foram uma verdadeira montanha-russa: primeiro, foi só ascensão por um longo tempo — e realmente até o topo —; depois, ele teve que atravessar um período difícil e desgastante; e agora, no verão de 2026, ele está de volta ao topo. E talvez no domingo ele volte a estar realmente no topo.

Em junho de 2023, Rodri levou o Manchester City ao título da Liga dos Campeões com seu gol da vitória por 1 a 0 na final contra a Inter de Milão. Pouco mais de um ano depois, ele levou a Espanha ao título do Euro; alguns meses depois, a conquista da Bola de Ouro consagrou o estrategista do meio-campo como o melhor jogador de futebol do mundo. Mas, naquela época, a fase difícil pela qual Rodri teria de passar já havia começado.

Em meados de julho de 2026, ele poderá dizer com orgulho: voltou a ser o jogador que já havia sido há dois anos. A Copa do Mundo de 2026 sempre foi o grande objetivo de Rodri — e ele a transformou em seu objetivo. Embora, provavelmente, ele nem queira ouvir isso. Por isso, melhor dizer: Rodri transformou a Copa do Mundo de 2026 na Copa do Mundo da Espanha.

  • O caminho até lá, o caminho para a próxima geração de ouro da Espanha após a de Xavi, Andrés Iniesta e companhia, tornou-se realmente difícil para Rodri em setembro de 2024. Pouco mais de um mês antes de receber a Bola de Ouro, o meio-campista sofreu uma ruptura do ligamento cruzado durante a partida do City contra o Arsenal, pela Premier League.

    Oito meses se passaram até que o campeão europeu pudesse voltar aos gramados; a temporada 2024/25 já havia chegado ao fim mais cedo. O que sempre motivou Rodri nessa difícil jornada de volta foi a Copa do Mundo de 2026. A perspectiva de conquistar, após o título europeu, também a coroa mundial tornou o sacrifício e o longo período sem seu melhor amigo, a bola, pelo menos um pouco mais suportáveis mentalmente.

    Para Rodri, o sonho da Copa do Mundo era tão grande que ele orientou a última temporada exatamente com esse objetivo em mente. Ele aceitou os reveses e os novos problemas físicos — que, após uma pausa forçada tão longa e uma lesão tão grave, eram de se esperar — e teve todo o apoio para fazê-lo. Pois o City apoiou seu merecido astro, dando-lhe força.

    Rodri ainda não havia encontrado o ritmo no início da temporada 2025/26. O joelho incomodava, a coxa doía, e ele faltava repetidamente ao clube de ponta inglês. Quando as críticas públicas sobre a condição física do espanhol já começavam a ficar mais intensas, o técnico do City, Pep Guardiola, fez, no início de outubro de 2025, uma previsão que, do ponto de vista atual, parece quase assustadoramente convincente: “Rodri é um jogador incrível. Mas não dá para simplesmente voltar depois de seis, sete ou oito meses e ser imediatamente o jogador que era antes — não. Sabem quando ele voltará a ser esse jogador? Na Copa do Mundo com a Espanha. Na Copa do Mundo, veremos o melhor Rodri”, disse Guardiola sobre seu compatriota espanhol.

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    Rodri e a Copa do Mundo: decepção na estreia — e será que a segunda já será a última?

    Ora, Guardiola não falou isso do nada. É claro que o técnico de sucesso, que deixou o City ao final da última temporada, conhecia em detalhes o plano de Rodri até o verão. Assim, ele fez uma pausa de dois meses, de final de outubro até final de dezembro, que, segundo uma reportagem do jornal espanhol *As*, havia sido combinada com o clube.

    O City e Guardiola concordaram com isso porque, diante do complicado processo de recuperação do meio-campista após a lesão, consideraram essa a solução mais sensata para ter Rodri de volta em plena forma na fase decisiva da temporada. O jogador da seleção espanhola aproveitou a pausa durante a temporada para se colocar na melhor forma possível. Sempre acompanhado de perto por médicos e especialistas em reabilitação, com a Copa do Mundo em mente a cada segundo.

    O fato de ele estar tão empenhado nesse torneio faz duplo sentido quando se analisa mais a fundo: em 2018, ainda com pouco mais de 20 anos, ele não havia conseguido entrar na seleção; foi somente em 2022, no Catar, que Rodri fez sua estreia na Copa do Mundo, onde deveria garantir o sucesso em um papel de destaque. No entanto, o torneio acabou sendo uma decepção, com a Espanha sendo eliminada já nas oitavas de final pelo Marrocos.

    Por isso, a Copa do Mundo de 2026 era ainda mais importante para ele, e pode terminar neste domingo com a grande consagração. Mas essa pode não ser apenas sua segunda, mas também sua última. No verão de 2030, durante a próxima Copa do Mundo, Rodri já terá 34 anos — é difícil prever com tanta antecedência se ele ainda poderá estar no mais alto nível.

  • Rodri e a Espanha na final da Copa do Mundo: o início difícil já foi esquecido há muito tempo

    No início do ano, Rodri voltou a pisar na grama e, com tempo de jogo cada vez mais prolongado, foi recuperando gradualmente a forma para as partidas. Após meio ano de ausência, ele também retornou à seleção nacional para os amistosos no final de março. É difícil de acreditar: na vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia, em 27 de março, Rodri foi titular pela Espanha pela segunda vez desde a final do Euro 2024.

    O técnico da seleção, Luis de la Fuente, voltou a escalar a estrela do City como seu ponto-chave no meio-campo, função que Martin Zubimendi havia desempenhado com bastante sucesso durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, porém, o jogador do Arsenal ainda não teve nenhum minuto em campo, pois o capitão Rodri é absolutamente indispensável para a máquina ibérica, que está funcionando de maneira impecável. Embora as coisas não tenham corrido perfeitamente desde o início.

    Algo que caiu completamente no esquecimento com o desenrolar do torneio: após o decepcionante empate em 0 a 0 contra Cabo Verde na estreia, Rodri foi o principal alvo das críticas da mídia. A acusação unânime: o jogador de 30 anos retardaria o ritmo com demasiada frequência. “Acho extremamente ofensivo dizer algo assim sobre o melhor jogador do mundo”, declarou o técnico de la Fuente, perplexo, no programa El Partidazo de Cope, defendendo seu maestro: “Rodri é o ponto de referência desta equipe. Ele tem uma influência extraordinária, traz clareza, visão e equilíbrio ao nosso jogo.”

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  • Kroos bateu um recorde da Copa do Mundo e foi elogiado por Rangnick e Hummels: a excelente Copa do Mundo de 2026 de Rodri

    Assim como toda a equipe, Rodri entrou de vez no torneio na segunda partida da fase de grupos, com a vitória contundente por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita. E, a partir daí, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 foi melhorando a cada jogo. Ficou bem clara a impressão de que, a cada 90 minutos que ele acumula, ele fica cada vez mais em forma e, a esta altura, talvez já tenha alcançado os 100% de condicionamento físico que permitem que ele atinja seu nível máximo. E esse nível máximo não foi superado por ninguém nas últimas semanas na América do Norte.

    “Vi o Rodri pela primeira vez em uma partida, e foi realmente extraordinário. Nunca tinha visto ao vivo um desempenho como esse de um jogador nessa posição”, elogiou o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, após as oitavas de final. Antes disso, Rodri havia sido o motor de uma seleção espanhola que não deu a menor chance à equipe austríaca na vitória por 3 a 0, exibindo um domínio total em sua forma mais pura.

    Já antes da semifinal contra a França, o campeão mundial de 2014, Mats Hummels, havia apontado Rodri como o jogador mais importante da Espanha na Copa do Mundo. “Rodri me convence em todos os jogos. Ele é sempre confiável em termos de futebol e tem sempre o instinto certo. Sempre que uma situação é resolvida em algum lugar, é o Rodri quem está por trás disso”, elogiou Hummels na MagentaTV. O capitão espanhol está “sempre nos lugares certos, onde precisa defender, onde consegue recuperar a bola. Ele corre uma quantidade extraordinária, mas também tem a intuição de saber quando e onde precisa estar — e isso me impressiona enormemente”, continuou o ex-jogador da seleção alemã.

    Na vitória por 2 a 0 sobre a França, Rodri foi o destaque em campo e um dos fatores absolutamente decisivos para que a tão cotada Equipe Tricolore, com as superestrelas Kylian Mbappé e Michael Olise, nunca conseguisse realmente entrar no ritmo. Rodri comandou o jogo, venceu muitos duelos importantes e, como de costume, foi ao mesmo tempo um recuperador de bola implacável e um organizador inteligente. No total, 655 passes precisos saíram do pé de Rodri nesta Copa do Mundo até o momento — desde o início do registro de dados, em 1966, ninguém jamais deu tantos passes em uma Copa do Mundo. Outro fato notável: já após as quartas de final contra a Bélgica (2 a 1), Rodri, com 62 passes, havia igualado o recorde anterior de Toni Kroos, estabelecido em 2014, de maior número de passes que romperam as linhas defensivas para o terço ofensivo em uma Copa do Mundo.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic considera Rodri uma fonte de inspiração: o espanhol está prestes a ser admitido em um círculo de elite

    “Rodri estava em toda parte. Que jogador!”, elogiou Zlatan Ibrahimovic após a semifinal, atuando como comentarista da FOX Sports. O ex-atacante sueco de nível mundial destacou o quanto as atuações de Rodri na Copa do Mundo devem ser valorizadas, especialmente após sua lesão no ligamento cruzado: “Eu tive a mesma lesão nos dois joelhos. Leva tempo para voltar, porque tudo é novo. É preciso se adaptar, recuperar a confiança nos próprios movimentos. Ele aproveitou os últimos meses na Premier League exatamente para isso e agora, na Copa do Mundo, está mostrando quem ele é e por que ganhou a Bola de Ouro”, afirmou Ibrahimovic.

    Em seguida, ele descreveu de forma muito adequada, com uma comparação figurativa, o que torna Rodri tão valioso em campo: “Ele torna seus companheiros melhores. Ele acende o fogo, mas também apaga o fogo com água.”

    Na final da Copa do Mundo, no domingo, em Nova York/Nova Jersey, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ou o supercoringa Mikel Merino são os nomes mais prováveis para marcar gols e dar assistências. Mas, para a Argentina, adversária na final, as chances de sucesso provavelmente aumentarão sobretudo se os sul-americanos conseguirem atrapalhar com eficácia a atuação de Rodri, minimizando sua influência no jogo da Espanha o máximo possível.

    Uma tarefa gigantesca contra um jogador que elevou sua forma a níveis assustadores e que, após quase dois anos de sofrimento, pode se colocar na disputa por um segundo Balão de Ouro, especialmente caso conquiste o título mundial.

    Ele já tem uma Bola de Ouro. E caso derrote a Argentina com a seleção espanhola e se torne campeão mundial, ele será admitido em um círculo muito seleto: Até agora, de Bobby Charlton a Franz Beckenbauer, passando por Zinedine Zidane, Ronaldinho, Lionel Messi e chegando a Ousmane Dembélé, há apenas dez jogadores que conquistaram pelo menos uma vez a Bola de Ouro, a Liga dos Campeões (ou a Copa dos Campeões da Europa) e o título da Copa do Mundo. Rodri seria apenas o décimo primeiro a conseguir isso. E ele voltaria a estar no topo.

  • Rodri vai conquistar o título mundial? Sua trajetória até agora


    Clubes como profissional

    FC Villarreal (2016 a 2018), Atlético de Madrid (2018 a 2019), Manchester City (desde 2019)

    Principais títulos

    Campeão da Europa (2024), Vencedor da Liga dos Campeões (2023), 4 vezes campeão inglês (2021, 2022, 2023, 2024), campeão do Mundial de Clubes (2024), campeão da Liga das Nações (2023), campeão da FA Cup (2023, 2026), campeão europeu sub-19 (2015)

    Jogos pela seleção

    69 (4 gols)

    Estreia pela seleção

    23 de março de 2018 (1 a 1 em amistoso contra a Alemanha)

    Grandes torneios

    Euro 2021 (5 partidas, semifinal), Copa do Mundo de 2022 (4 partidas, oitavas de final), Euro 2024 (6 partidas, campeão europeu), Copa do Mundo de 2026 (até o momento, 7 partidas)


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