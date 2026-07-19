Ele cumpriu de forma impressionante a profecia de Pep Guardiola! Um vencedor do Ballon d’Or, que passou por muitas dificuldades, está prestes a ser admitido no círculo mais seleto de todos

Assim como toda a equipe, Rodri entrou de vez no torneio na segunda partida da fase de grupos, com a vitória contundente por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita. E, a partir daí, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 foi melhorando a cada jogo. Ficou bem clara a impressão de que, a cada 90 minutos que ele acumula, ele fica cada vez mais em forma e, a esta altura, talvez já tenha alcançado os 100% de condicionamento físico que permitem que ele atinja seu nível máximo. E esse nível máximo não foi superado por ninguém nas últimas semanas na América do Norte.

“Vi o Rodri pela primeira vez em uma partida, e foi realmente extraordinário. Nunca tinha visto ao vivo um desempenho como esse de um jogador nessa posição”, elogiou o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, após as oitavas de final. Antes disso, Rodri havia sido o motor de uma seleção espanhola que não deu a menor chance à equipe austríaca na vitória por 3 a 0, exibindo um domínio total em sua forma mais pura.

Já antes da semifinal contra a França, o campeão mundial de 2014, Mats Hummels, havia apontado Rodri como o jogador mais importante da Espanha na Copa do Mundo. “Rodri me convence em todos os jogos. Ele é sempre confiável em termos de futebol e tem sempre o instinto certo. Sempre que uma situação é resolvida em algum lugar, é o Rodri quem está por trás disso”, elogiou Hummels na MagentaTV. O capitão espanhol está “sempre nos lugares certos, onde precisa defender, onde consegue recuperar a bola. Ele corre uma quantidade extraordinária, mas também tem a intuição de saber quando e onde precisa estar — e isso me impressiona enormemente”, continuou o ex-jogador da seleção alemã.

Na vitória por 2 a 0 sobre a França, Rodri foi o destaque em campo e um dos fatores absolutamente decisivos para que a tão cotada Equipe Tricolore, com as superestrelas Kylian Mbappé e Michael Olise, nunca conseguisse realmente entrar no ritmo. Rodri comandou o jogo, venceu muitos duelos importantes e, como de costume, foi ao mesmo tempo um recuperador de bola implacável e um organizador inteligente. No total, 655 passes precisos saíram do pé de Rodri nesta Copa do Mundo até o momento — desde o início do registro de dados, em 1966, ninguém jamais deu tantos passes em uma Copa do Mundo. Outro fato notável: já após as quartas de final contra a Bélgica (2 a 1), Rodri, com 62 passes, havia igualado o recorde anterior de Toni Kroos, estabelecido em 2014, de maior número de passes que romperam as linhas defensivas para o terço ofensivo em uma Copa do Mundo.