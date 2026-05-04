Nesse sentido, o Wolfsburg talvez tenha uma vantagem sobre o Freiburg, semifinalista da Liga Europa. A duas rodadas do fim, o VfL ocupa a 16ª posição, que leva ao rebaixamento. A diferença para a zona de segurança (Werder Bremen e 1. FC Köln) é de seis pontos, o que significa que a salvação é agora apenas uma possibilidade matemática. Em vez disso, o foco está voltado para a parte de baixo da tabela. O St. Pauli está empatado em pontos na 17ª posição, enquanto o lanterna 1. FC Heidenheim tem apenas três pontos a menos.

Na última rodada, haverá um confronto direto entre Wolfsburg e Pauli. No próximo fim de semana, os Lobos enfrentam o FC Bayern de Munique em casa.

Além disso, o VfB gostaria de contar com Darvich a longo prazo, já que ele vem se destacando na 3ª Divisão com dez gols e quatro assistências. “Noah estaria pronto, tem evoluído muito bem ultimamente”, elogiou o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, no final de fevereiro ao jornal Bild, e prometeu ao jogador da seleção alemã sub-21 a possibilidade de atuar na equipe principal: “Estou muito satisfeito com a evolução dele. Ele tem muitas qualidades que o qualificam para tarefas mais importantes. Ele precisa continuar exatamente nesse caminho.”