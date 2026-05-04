Segundo o jornal Bild, o VfL Wolfsburg estaria de olho no jogador de ataque.
Traduzido por
Ele continua à espera de sua primeira oportunidade: parece que o próximo clube da Bundesliga está de olho na contratação de verão do VfB Stuttgart
Segundo informações, o Wolfsburg, que corre risco de rebaixamento, tem agora mais um concorrente na Bundesliga: o SC Freiburg, ex-clube de Darvich. Como o jogador de 19 anos, desde sua chegada no verão vindo do FC Barcelona, ainda aguarda sua primeira partida pelos profissionais e, em vez disso, tem atuado exclusivamente pela equipe reserva na 3.ª Liga, não está descartada uma saída em breve, apesar do contrato que vai até 2029.
De acordo com a reportagem, o Stuttgart só estaria disposto a ceder o meia por uma quantia bem superior a três milhões de euros. No entanto, parece mais provável um empréstimo para a 2. Bundesliga ou para o exterior, para que Darvich possa adquirir a experiência de jogo de alto nível de que tanto precisa.
- Getty Images Sport
Wolfsburg: O rebaixamento será uma vantagem para Darvich?
Nesse sentido, o Wolfsburg talvez tenha uma vantagem sobre o Freiburg, semifinalista da Liga Europa. A duas rodadas do fim, o VfL ocupa a 16ª posição, que leva ao rebaixamento. A diferença para a zona de segurança (Werder Bremen e 1. FC Köln) é de seis pontos, o que significa que a salvação é agora apenas uma possibilidade matemática. Em vez disso, o foco está voltado para a parte de baixo da tabela. O St. Pauli está empatado em pontos na 17ª posição, enquanto o lanterna 1. FC Heidenheim tem apenas três pontos a menos.
Na última rodada, haverá um confronto direto entre Wolfsburg e Pauli. No próximo fim de semana, os Lobos enfrentam o FC Bayern de Munique em casa.
Além disso, o VfB gostaria de contar com Darvich a longo prazo, já que ele vem se destacando na 3ª Divisão com dez gols e quatro assistências. “Noah estaria pronto, tem evoluído muito bem ultimamente”, elogiou o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, no final de fevereiro ao jornal Bild, e prometeu ao jogador da seleção alemã sub-21 a possibilidade de atuar na equipe principal: “Estou muito satisfeito com a evolução dele. Ele tem muitas qualidades que o qualificam para tarefas mais importantes. Ele precisa continuar exatamente nesse caminho.”
Darvich: Vários interessados da 2ª Bundesliga?
Desde então, Darvich, que no verão passado foi transferido da segunda equipe do FC Barcelona para o Stuttgart por um milhão de euros, não conseguiu sequer entrar no elenco principal. Ele só foi escalado por Hoeneß na segunda rodada, contra o Gladbach. No entanto, uma cessão por empréstimo parece ser a solução preferida. Além disso, a Sky informa que há vários clubes interessados da 2.ª Bundesliga.
Em Freiburg, Darvich jogou nas categorias de base de 2017 a 2023. Ele ganhou notoriedade principalmente por suas atuações na seleção alemã sub-17 em 2023, quando, como capitão, levou a seleção da DFB ao título do Campeonato Europeu e, alguns meses depois, também ao título da Copa do Mundo. Nesse intervalo, Darvich ousou dar o passo corajoso de Breisgau para o Barça, onde, pelo menos em jogos-amistosos, acumulou experiências valiosas para a equipe principal ao lado de Robert Lewandowski e companhia.
Noah Darvich: Dados de desempenho e estatísticas do VfB Stuttgart II
Jogos 27 Gols 10 Assistências 4