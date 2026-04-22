Getty Images Sport
Traduzido por
"Ele consegue fazer tudo!" - Rayan Cherki, a sensação do Manchester City, é "melhor" do que Lamine Yamal, afirma estrela da La Liga
Uma afirmação ousada do craque do Villarreal
Embora Yamal tenha sido o nome na boca de todos após sua histórica revelação na Espanha, Mikautadze apontou Cherki como o talento superior. Mikautadze, que já dividiu o vestiário com Cherki durante a passagem de ambos pelo Lyon, acompanhou de perto os dois jogadores em competições nacionais e internacionais. Em entrevista a um documentário transmitido pelo Canal+, o jogador da seleção da Geórgia não hesitou em colocar seu ex-companheiro de equipe em um pedestal mais alto do que Yamal.
- AFP
A versatilidade da sensação do Manchester City
Segundo Mikautadze, é justamente a grande variedade no jogo de Cherki que lhe dá vantagem sobre o jovem espanhol. Enquanto Yamal é elogiado por sua velocidade e dribles, Mikautadze acredita que Cherki oferece um conjunto de habilidades mais completo no terço final do campo.
Ao explicar seu raciocínio, o atacante do Villarreal destacou que a habilidade de Cherki de jogar sem um pé dominante é um fator decisivo. “Quando você é jogador de futebol, gosta de ver esse tipo de jogador em ação. Cherki é melhor do que Yamal”, afirmou Mikautadze.
"Ele é capaz de tudo"
Os elogios não se limitaram a meras comparações, já que Mikautadze aprofundou-se nas características específicas que fazem de Cherki um verdadeiro pesadelo para os defensores. Ele destacou que, enquanto Yamal está desenvolvendo o pé direito, Cherki já é naturalmente ambidestro, o que lhe permite movimentar-se com facilidade em espaços apertados.
Mikautadze continuou: “Cherki é Cherki, ele joga com os dois pés, e Yamal não tem isso, mesmo que use o pé direito. Cherki é ambidestro, tem visão de jogo, marca gols, faz os outros marcarem, cobra jogadas ensaiadas, faz de tudo.”
- Getty Images Sport
A vida depois de Lyon
Tanto Mikautadze quanto Cherki deixaram o Lyon em circunstâncias diferentes, com o atacante georgiano admitindo que sua saída do clube francês foi uma “lembrança dolorosa” após apenas um ano. No entanto, ele recuperou a forma na Espanha, marcando 11 gols em 36 partidas para ajudar o Villarreal a garantir uma posição sólida na La Liga, ocupando atualmente o terceiro lugar.
Cherki, por sua vez, tem brilhado na Premier League desde sua transferência do Lyon no meio do ano, registrando quatro gols e dez assistências em 27 partidas. Ele está desempenhando um papel fundamental na busca do City pelo título e deve entrar em campo novamente quando o time enfrentar o Burnley no meio da semana.