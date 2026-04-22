"Ele consegue fazer tudo!" - Rayan Cherki, a sensação do Manchester City, é "melhor" do que Lamine Yamal, afirma estrela da La Liga

Segundo Mikautadze, é justamente a grande variedade no jogo de Cherki que lhe dá vantagem sobre o jovem espanhol. Enquanto Yamal é elogiado por sua velocidade e dribles, Mikautadze acredita que Cherki oferece um conjunto de habilidades mais completo no terço final do campo.

Ao explicar seu raciocínio, o atacante do Villarreal destacou que a habilidade de Cherki de jogar sem um pé dominante é um fator decisivo. “Quando você é jogador de futebol, gosta de ver esse tipo de jogador em ação. Cherki é melhor do que Yamal”, afirmou Mikautadze.