AFP
Traduzido por
"Ele cometeu um erro" - Vincent Kompany não leva a sério as críticas táticas do jovem jogador do Bayern de Munique após vitória apertada na Bundesliga
Bischof aponta falhas na contrapressão
Apesar de ter conquistado uma vitória suada por 1 a 0 na Volkswagen Arena no sábado, o clima pós-jogo no Bayern de Munique foi marcado por um debate tático inesperado. Em entrevista à Sky Sport após o apito final, Bischof, de 20 anos, não mediu palavras ao avaliar por que o atual campeão teve dificuldades para dominar a partida.
O jovem astro afirmou que a equipe se afastou de seus princípios fundamentais durante a partida. “Simplesmente não estamos mais cumprindo os pequenos fundamentos”, disse Bischof à emissora. “Aquela pressão imediata após perder a bola é algo que está faltando um pouco. Percebi isso da linha lateral. É por isso que acabamos fazendo corridas longas — e levando tantos gols.”
- Getty Images Sport
Kompany minimiza o erro do jovem jogador
Quando Kompany assumiu a mesa de entrevistas pouco depois, o belga foi questionado sobre os comentários de Bischof. Após inicialmente rir da situação, o técnico foi enfático em discordar da análise pública feita pelo jogador sobre o desenrolar tático da partida.
“Não, claro que não”, respondeu Kompany quando questionado se concordava com o jovem. “O jovem jogador cometeu um erro nessa entrevista. Não dá para fazer um contra-ataque cem vezes se você perder a bola ou perdê-la rapidamente. O problema não é a intenção do contra-ataque; caso contrário, eu veria isso nos treinos e também diria: não dá para ganhar um jogo assim.”
É uma questão de paciência, e não de pressa
Kompany sugeriu que os problemas enfrentados pelo Bayern em Wolfsburg foram mais psicológicos do que táticos, apontando para uma falta de serenidade no terço final do campo durante os primeiros minutos da partida. Ele argumentou que a frustração da equipe aumentou ao não conseguir abrir o placar logo no início, o que levou a uma perda de organização.
Aprofundando sua opinião, Kompany acrescentou: “Trata-se do fato de que talvez nem sempre seja preciso sentir que é preciso marcar três ou quatro gols nos primeiros 10 a 15 minutos e que, depois disso, os adversários simplesmente ficarão deitados no chão. Não é assim que as coisas acontecem. Começamos bem nos primeiros 10 minutos, depois perdemos um pouco a paciência e, então, tudo se torna mais difícil.”
- Getty Images Sport
Espera-se um confronto particular no ônibus
Embora a discussão tenha ocorrido ao vivo na televisão, Kompany manteve uma postura descontraída e deixou claro que, embora discordasse da forma como as coisas foram ditas, não guardava rancor do jogador. No entanto, ele confirmou que abordaria o assunto pessoalmente com Bischof antes de a equipe retornar a Munique.
Com um sorriso, o ex-capitão do Manchester City observou que “com certeza” conversaria com Bischof sobre os comentários, expressando esperança de que o jogador revisasse sua própria entrevista no ônibus da equipe. “Tenho certeza de que, daqui a alguns anos, ele dirá exatamente a mesma coisa”, concluiu Kompany, sugerindo que a experiência acabaria por mudar a perspectiva do jovem sobre tais questões táticas.