"Ele cometeu um erro" - Vincent Kompany não leva a sério as críticas táticas do jovem jogador do Bayern de Munique após vitória apertada na Bundesliga

Apesar de ter conquistado uma vitória suada por 1 a 0 na Volkswagen Arena no sábado, o clima pós-jogo no Bayern de Munique foi marcado por um debate tático inesperado. Em entrevista à Sky Sport após o apito final, Bischof, de 20 anos, não mediu palavras ao avaliar por que o atual campeão teve dificuldades para dominar a partida.

O jovem astro afirmou que a equipe se afastou de seus princípios fundamentais durante a partida. “Simplesmente não estamos mais cumprindo os pequenos fundamentos”, disse Bischof à emissora. “Aquela pressão imediata após perder a bola é algo que está faltando um pouco. Percebi isso da linha lateral. É por isso que acabamos fazendo corridas longas — e levando tantos gols.”