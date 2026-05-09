Com os gols sofridos, Bischof tinha razão: afinal, o campeão recordista levou cinco gols recentemente em Paris e três em Mainz e no jogo em casa contra o Heidenheim. No entanto, com sua avaliação sobre a pressão, ele provocou uma reação do técnico, que discordou veementemente.

“Não, claro que não”, começou Kompany sua entrevista à Sky ao ser questionado se Bischof estava certo em sua avaliação. “Ele é um jogador jovem e cometeu um erro nessa entrevista.”

Em seguida, o jogador de 40 anos explicou sua crítica a Bischof com base no primeiro tempo contra o Wolfsburg, em que os anfitriões dominaram o Bayern em várias categorias: “Não dá para fazer contra-pressão cem vezes se você está perdendo a bola constantemente. O problema não é a falta de vontade de fazer contra-pressão; assim você não consegue ganhar jogos. A questão é que não é preciso decidir os jogos sempre nos primeiros dez, 15 minutos. Você pode fazer contra-pressão uma, duas ou três vezes, mas em algum momento as pernas vão dar sinais de cansaço.”

No segundo tempo, o Bayern voltou a parecer muito mais com o Bayern e dominou o adversário — e isso “se deveu à nossa conduta com a posse de bola”, disse Kompany.