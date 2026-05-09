Após a eliminação da Liga dos Campeões contra o PSG, o Bayern de Munique precisa de um goleiro em grande forma em Wolfsburg para não ficar atrás no placar e, por fim, conquistar a vitória. O jovem Tom Bischof critica posteriormente o desempenho dos jogadores de Munique e é imediatamente corrigido pelo técnico Vincent Kompany.
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"Ele cometeu um erro nessa entrevista": Vincent Kompany corrige jovem jogador do Bayern após crítica ao contra-pressing
"É sempre ruim quando se leva tantos gols e se enfrenta tantas chances contra", disse Bischof em entrevista à Sky. "Infelizmente, assisti a alguns jogos de fora: ultimamente, temos deixado de lado os fundamentos básicos da pressão defensiva, como avançar imediatamente após a perda da bola."
Bischof não soube dizer se isso se deve à falta de energia no final de uma temporada exaustiva. “Isso só me chamou a atenção de fora. Por isso, muitas vezes temos que percorrer distâncias desnecessariamente longas”, disse o jogador de 20 anos, que jogou os 90 minutos em Wolfsburg. “Quando fazemos uma pressão defensiva rápida, marcamos muitos gols. Infelizmente, agora sofremos muitos gols.”
Vincent Kompany explica por que Bischof está errado
Com os gols sofridos, Bischof tinha razão: afinal, o campeão recordista levou cinco gols recentemente em Paris e três em Mainz e no jogo em casa contra o Heidenheim. No entanto, com sua avaliação sobre a pressão, ele provocou uma reação do técnico, que discordou veementemente.
“Não, claro que não”, começou Kompany sua entrevista à Sky ao ser questionado se Bischof estava certo em sua avaliação. “Ele é um jogador jovem e cometeu um erro nessa entrevista.”
Em seguida, o jogador de 40 anos explicou sua crítica a Bischof com base no primeiro tempo contra o Wolfsburg, em que os anfitriões dominaram o Bayern em várias categorias: “Não dá para fazer contra-pressão cem vezes se você está perdendo a bola constantemente. O problema não é a falta de vontade de fazer contra-pressão; assim você não consegue ganhar jogos. A questão é que não é preciso decidir os jogos sempre nos primeiros dez, 15 minutos. Você pode fazer contra-pressão uma, duas ou três vezes, mas em algum momento as pernas vão dar sinais de cansaço.”
No segundo tempo, o Bayern voltou a parecer muito mais com o Bayern e dominou o adversário — e isso “se deveu à nossa conduta com a posse de bola”, disse Kompany.
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Kompany não está zangado com Bischof: “Tom é um rapaz incrível”
O técnico de 40 anos não ficou, de forma alguma, irritado com Bischof; pelo contrário, comentou as declarações dele com um piscar de olhos. “Tom é um rapaz incrível. Mas é logo após o jogo, e eu tinha um pouco mais de perspectiva”, disse Kompany.
Apesar do primeiro pênalti perdido na Bundesliga por Harry Kane – depois de 24 gols anteriores –, o Bayern venceu por 1 a 0 em Wolfsburg com um gol de sonho de Michael Olise.
Na última rodada da temporada, o time de Munique enfrenta o recém-promovido 1. FC Köln no próximo sábado. Uma semana depois, eles disputam a Copa da Alemanha em Berlim contra o atual campeão, o VfB Stuttgart.
FC Bayern em Wolfsburg: dois tempos bem diferentes
O Wolfsburg dominou o primeiro tempo no ataque, mas o Bayern virou o jogo após o intervalo (dados: flashscore).
1º tempo
2º tempo
Chutes
15:5
2:11
Chutes a gol
5:1
0:8
Grandes chances
4:1
1:1
xG
2,32:0,94
0,75:0,92