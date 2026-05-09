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"Ele cometeu um erro nessa entrevista": Vincent Kompany corrige jovem jogador do Bayern após crítica ao contra-pressing

Bundesliga
Wolfsburg x Bayern de Munique
Wolfsburg
Bayern de Munique

Tom Bischof dá uma entrevista bem-humorada após a vitória em Wolfsburg — e isso não agrada nada ao seu treinador. De jeito nenhum.

Após a eliminação da Liga dos Campeões contra o PSG, o Bayern de Munique precisa de um goleiro em grande forma em Wolfsburg para não ficar atrás no placar e, por fim, conquistar a vitória. O jovem Tom Bischof critica posteriormente o desempenho dos jogadores de Munique e é imediatamente corrigido pelo técnico Vincent Kompany.

  • "É sempre ruim quando se leva tantos gols e se enfrenta tantas chances contra", disse Bischof em entrevista à Sky. "Infelizmente, assisti a alguns jogos de fora: ultimamente, temos deixado de lado os fundamentos básicos da pressão defensiva, como avançar imediatamente após a perda da bola."

    Bischof não soube dizer se isso se deve à falta de energia no final de uma temporada exaustiva. “Isso só me chamou a atenção de fora. Por isso, muitas vezes temos que percorrer distâncias desnecessariamente longas”, disse o jogador de 20 anos, que jogou os 90 minutos em Wolfsburg. “Quando fazemos uma pressão defensiva rápida, marcamos muitos gols. Infelizmente, agora sofremos muitos gols.”

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  • Vincent Kompany explica por que Bischof está errado

    Com os gols sofridos, Bischof tinha razão: afinal, o campeão recordista levou cinco gols recentemente em Paris e três em Mainz e no jogo em casa contra o Heidenheim. No entanto, com sua avaliação sobre a pressão, ele provocou uma reação do técnico, que discordou veementemente.

    “Não, claro que não”, começou Kompany sua entrevista à Sky ao ser questionado se Bischof estava certo em sua avaliação. “Ele é um jogador jovem e cometeu um erro nessa entrevista.”

    Em seguida, o jogador de 40 anos explicou sua crítica a Bischof com base no primeiro tempo contra o Wolfsburg, em que os anfitriões dominaram o Bayern em várias categorias: “Não dá para fazer contra-pressão cem vezes se você está perdendo a bola constantemente. O problema não é a falta de vontade de fazer contra-pressão; assim você não consegue ganhar jogos. A questão é que não é preciso decidir os jogos sempre nos primeiros dez, 15 minutos. Você pode fazer contra-pressão uma, duas ou três vezes, mas em algum momento as pernas vão dar sinais de cansaço.”

    No segundo tempo, o Bayern voltou a parecer muito mais com o Bayern e dominou o adversário — e isso “se deveu à nossa conduta com a posse de bola”, disse Kompany.

  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kompany não está zangado com Bischof: “Tom é um rapaz incrível”

    O técnico de 40 anos não ficou, de forma alguma, irritado com Bischof; pelo contrário, comentou as declarações dele com um piscar de olhos. “Tom é um rapaz incrível. Mas é logo após o jogo, e eu tinha um pouco mais de perspectiva”, disse Kompany.

    Apesar do primeiro pênalti perdido na Bundesliga por Harry Kane – depois de 24 gols anteriores –, o Bayern venceu por 1 a 0 em Wolfsburg com um gol de sonho de Michael Olise.

    Na última rodada da temporada, o time de Munique enfrenta o recém-promovido 1. FC Köln no próximo sábado. Uma semana depois, eles disputam a Copa da Alemanha em Berlim contra o atual campeão, o VfB Stuttgart.


  • FC Bayern em Wolfsburg: dois tempos bem diferentes

    O Wolfsburg dominou o primeiro tempo no ataque, mas o Bayern virou o jogo após o intervalo (dados: flashscore).


    1º tempo

    2º tempo

    Chutes

    15:5

    2:11

    Chutes a gol

    5:1

    0:8

    Grandes chances

    4:1

    1:1

    xG

    2,32:0,94

    0,75:0,92


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