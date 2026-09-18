A lenda defensiva uruguaia Godin compartilhou sua opinião sincera sobre a conturbada saga de transferência do atacante durante participação no 'Radioestadio Noche', da Onda Cero.

Ao abordar a comoção pública, o ex-jogador de 40 anos disse: "Julian Alvarez é um jogador fantástico. Deve ser um grande cara, mas acho que ele cometeu um erro… A raiva dos torcedores é completamente compreensível. Todos nós entendemos que alguém pode querer sair, mas a questão é como você sai, a maneira como faz isso. Acho que todos concordamos que ele errou. Agora ele terá de arcar com as consequências e, se quiser reparar a relação, precisa fazer bons gestos em direção aos torcedores."