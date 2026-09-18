Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Ele cometeu um erro' - lenda do Atlético de Madrid, Diego Godín, critica Julián Alvarez por tentar forçar transferência para o Barcelona

D. Godin
J. Alvarez
Atlético de Madrid
La Liga
Barcelona

Ídolo do Atlético de Madrid, Diego Godin criticou abertamente Julian Alvarez após a controversa tentativa do atacante de forçar uma transferência para o Barcelona no verão. O ex-capitão admitiu que os torcedores têm todo o direito de se sentir traídos pela conduta do argentino e alertou que reconstruir pontes queimadas no clube exigirá um esforço imenso e humildade.

  • Novela da transferência provoca reação negativa

    O atacante argentino causou enorme polêmica ao pressionar publicamente por uma transferência para o Barcelona durante a Copa do Mundo de 2026. O Atlético se recusou a abrir qualquer conversa com seus rivais e chegou até a rejeitar uma oferta de € 150 milhões do Real Madrid, enquanto insistia em sua cláusula de rescisão de € 500 milhões. Apesar do interesse posterior de Arsenal e Manchester City, ele permaneceu no clube e foi vaiado pelos torcedores após sua reação fria e infeliz.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082709940.jpgFocus Images

    Erro com atacante é abordado publicamente

    A lenda defensiva uruguaia Godin compartilhou sua opinião sincera sobre a conturbada saga de transferência do atacante durante participação no 'Radioestadio Noche', da Onda Cero.

    Ao abordar a comoção pública, o ex-jogador de 40 anos disse: "Julian Alvarez é um jogador fantástico. Deve ser um grande cara, mas acho que ele cometeu um erro… A raiva dos torcedores é completamente compreensível. Todos nós entendemos que alguém pode querer sair, mas a questão é como você sai, a maneira como faz isso. Acho que todos concordamos que ele errou. Agora ele terá de arcar com as consequências e, se quiser reparar a relação, precisa fazer bons gestos em direção aos torcedores."

  • Comparação com Griezmann destaca desafio

    Reconquistar a confiança dos fiéis do Metropolitano não será fácil depois de uma irritação tão generalizada com o comprometimento dele com a equipe.

    Ao refletir sobre como seu ex-companheiro de time Antoine Griezmann recuperou a própria relação com os torcedores depois de retornar do Barcelona, o vencedor de oito grandes troféus acrescentou: "Não sei se Julian Alvarez conseguirá reparar a relação. Isso custou ao Antoine um esforço enorme e, com Julian, veremos... O tempo dirá, mas o certo é que as pessoas vão esperar que ele, no mínimo, dê tudo em campo sempre que tiver sua chance."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Disputa pela condição física antecede o clássico

    O time de Diego Simeone está em quarto lugar em La Liga, com 13 pontos em seis jogos, antes do crucial confronto de domingo contra o rival local Real. Alvarez segue como uma grande dúvida por lesão para o dérbidepois de perder a partida anterior contra a Real Sociedad com uma sobrecarga muscular.

    O atacante abriu mão do dia de folga para treinar com corridas de alta intensidade, correndo contra o tempo para estar à disposição antes da pausa internacional.

La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA