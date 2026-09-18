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'Ele cometeu um erro' - lenda do Atlético de Madrid, Diego Godín, critica Julián Alvarez por tentar forçar transferência para o Barcelona
Novela da transferência provoca reação negativa
O atacante argentino causou enorme polêmica ao pressionar publicamente por uma transferência para o Barcelona durante a Copa do Mundo de 2026. O Atlético se recusou a abrir qualquer conversa com seus rivais e chegou até a rejeitar uma oferta de € 150 milhões do Real Madrid, enquanto insistia em sua cláusula de rescisão de € 500 milhões. Apesar do interesse posterior de Arsenal e Manchester City, ele permaneceu no clube e foi vaiado pelos torcedores após sua reação fria e infeliz.
- Focus Images
Erro com atacante é abordado publicamente
A lenda defensiva uruguaia Godin compartilhou sua opinião sincera sobre a conturbada saga de transferência do atacante durante participação no 'Radioestadio Noche', da Onda Cero.
Ao abordar a comoção pública, o ex-jogador de 40 anos disse: "Julian Alvarez é um jogador fantástico. Deve ser um grande cara, mas acho que ele cometeu um erro… A raiva dos torcedores é completamente compreensível. Todos nós entendemos que alguém pode querer sair, mas a questão é como você sai, a maneira como faz isso. Acho que todos concordamos que ele errou. Agora ele terá de arcar com as consequências e, se quiser reparar a relação, precisa fazer bons gestos em direção aos torcedores."
Comparação com Griezmann destaca desafio
Reconquistar a confiança dos fiéis do Metropolitano não será fácil depois de uma irritação tão generalizada com o comprometimento dele com a equipe.
Ao refletir sobre como seu ex-companheiro de time Antoine Griezmann recuperou a própria relação com os torcedores depois de retornar do Barcelona, o vencedor de oito grandes troféus acrescentou: "Não sei se Julian Alvarez conseguirá reparar a relação. Isso custou ao Antoine um esforço enorme e, com Julian, veremos... O tempo dirá, mas o certo é que as pessoas vão esperar que ele, no mínimo, dê tudo em campo sempre que tiver sua chance."
- AFP
Disputa pela condição física antecede o clássico
O time de Diego Simeone está em quarto lugar em La Liga, com 13 pontos em seis jogos, antes do crucial confronto de domingo contra o rival local Real. Alvarez segue como uma grande dúvida por lesão para o dérbidepois de perder a partida anterior contra a Real Sociedad com uma sobrecarga muscular.
O atacante abriu mão do dia de folga para treinar com corridas de alta intensidade, correndo contra o tempo para estar à disposição antes da pausa internacional.
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