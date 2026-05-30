Na partida de volta contra o Slovan de Bratislava, o técnico escalou sua superestrela como titular, mas o substituiu aos 74 minutos, quando o placar estava 1 a 0, com assistência de Totti. O Slovan empatou nos minutos finais, e a Roma teve que dizer adeus rapidamente ao sonho do título na primeira competição. Na Série A, não houve nenhuma vitória nas três primeiras partidas, mesmo com Totti agora jogando os 90 minutos completos. O que ficou cada vez mais claro: para o que os torcedores e especialistas esperavam sob o lema “BarcaRoma”, faltavam jogadores a Luis Enrique. Embora a equipe tivesse, no final da temporada, a segunda maior média de posse de bola atrás da Juventus, os jogadores da Roma raramente conseguiam transformar o tempo com a bola nos pés em jogadas perigosas. E Luis Enrique se recusou a fazer ajustes em seu sistema.

A temporada da Roma não conseguiu mais ganhar impulso, terminando em sétimo lugar na tabela. A desconfiança em relação ao novo técnico, que não apoiava incondicionalmente seu ídolo, cresceu entre os torcedores da Roma, que acabaram agredindo verbalmente a família de Luis Enrique nas proximidades da casa dele. “Ele não podia mais tolerar isso. Então, ele se foi. Estava exausto e precisava de um ano de folga”, relembrou Sabatini. Antes da última rodada da Série A, Luis Enrique renunciou ao cargo de técnico da Roma. O que ele conseguiu em suas passagens posteriores, pelo FC Barcelona, pela seleção espanhola e, atualmente, pelo Paris Saint-Germain – combinar suas ideias com um futebol bem-sucedido e cada vez mais espetacular –, não deu certo na AS Roma. E, para os torcedores da Giallorossi, a saída após menos de um ano foi o ponto final de uma trajetória que havia começado com um “pecado mortal” em Bratislava.