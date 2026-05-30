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LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Ele cometeu o "pecado capital" por excelência logo no primeiro jogo: quando Luis Enrique fracassou retumbantemente na AS Roma

Campeonato Italiano
Roma
Especiais e Opinião
Luis Enrique
PSG
PSG x Arsenal
Arsenal
Liga dos Campeões

Com um estilo de jogo por vezes espetacular, Luis Enrique tornou-se um técnico de sucesso no PSG. No sábado, ele poderá defender o título da Liga dos Campeões. No entanto, em seu primeiro grande cargo como técnico, ele não obteve sucesso.

A qualidade de jogo de Luis Enrique estava acima de qualquer dúvida: entre 1991 e 1996, ele disputou mais de 150 partidas pelo Real Madrid no ataque – e foi então um dos poucos jogadores a se transferir, justamente, diretamente para o FC Barcelona, o arquirrival do Real Madrid. Lá também teve sucesso por muitos anos e em mais de 200 partidas, antes de encerrar sua carreira como jogador em 2004. 

Quatro anos depois, munido de vasta experiência, Luis Enrique mergulhou no mundo do treinamento. Na segunda equipe do FC Barcelona, ele assumiu o cargo de ninguém menos que Pep Guardiola, que havia sido promovido no clube catalão. Era exatamente esse cargo de Pep que o ambicioso Luis Enrique almejava, mas era constantemente adiado – porque Guardiola era simplesmente muito bem-sucedido no Barça. 

  • Quando Guardiola cogitou se despedir no verão de 2011, mas acabou decidindo ficar, Luis Enrique já não aguentava mais: ele anunciou sua saída – e os clubes fizeram fila para tentar convencê-lo a se juntar a eles como “o próximo Guardiola”. O então técnico de 41 anos escolheu a AS Roma no verão de 2011 como seu primeiro trabalho com um time principal. Não foi uma combinação perfeita – como todos os envolvidos constataram após apenas um ano. 

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  • THOMAS DIBENEDETTO LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images

    Luis Enrique teve a oportunidade de montar um time da Roma

    No entanto, as condições para que Luis Enrique pudesse disputar um título com a Roma eram excelentes. Embora a Roma tivesse ficado apenas em sexto lugar na temporada anterior, pouco antes havia recebido um novo proprietário do clube, Thomas DiBenedetto, dos Estados Unidos, que disponibilizou um orçamento de transferências de 90 milhões de euros. Luis Enrique aproveitou a oportunidade e fez várias contratações: Maarten Stekelenburg (Ajax), José Ángel (Gijón), Gabriel Heinze (Marseille), Simon Kjaer (Wolfsburg), Erik Lamela (River Plate), Miralem Pjanic (Lyon), Bojan Krkic (Barcelona), Dani Osvaldo (Espanyol) e Fabio Borini (Parma) chegaram à Cidade Eterna, dando origem a um time totalmente renovado em torno das lendas do clube Francesco Totti e Daniele De Rossi. 

  • LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images

    Luis Enrique quer copiar o sistema do Barça

    No entanto, uma “nova contratação” não foi muito bem recebida pelos torcedores da Roma: Luis Enrique trouxe o ex-jogador do Barça, Iván de la Peña, como seu assistente técnico – e ele havia jogado justamente pela Lazio durante quatro anos, algo que os torcedores da Giallorossi ainda não haviam esquecido. Luis Enrique não se importou. Assim como também não se importou com o fato de que seu novo elenco estava tendo dificuldades para colocar em prática as ideias e orientações do novo técnico após a curta pré-temporada. Sem surpresa, Luis Enrique queria ver em sua equipe exatamente o que era pregado no FC Barcelona no auge do tiki-taka: posse de bola, posse de bola, posse de bola – e contra-pressão, caso a bola fosse perdida. 

    “De Rossi veio ao meu escritório e disse: ‘Ele está desenvolvendo tantos conceitos novos que tenho a sensação de nunca ter jogado futebol’”, relatou o diretor esportivo da Roma, Walter Sabatini, ao jornal esportivo espanhol AS, sobre os efeitos do trabalho de Luis Enrique. O único problema: os resultados não acompanharam no início da temporada. O último amistoso contra o Valencia terminou em derrota por 0 a 3 – e, uma semana depois, a Roma enfrentava o Slovan Bratislava nas eliminatórias da Liga Europa. 

  • LUIS ENRIQUE FRANCESCO TOTTI ROMA Getty Images

    Luis Enrique na AS Roma: Francesco Totti será o tema que ofuscará tudo o mais

    "Há uma regra na Roma: quem ataca Totti comete um pecado mortal. Quem duvida dele está morto", disse Sabatini, alguns anos depois, sobre o que aconteceu na Eslováquia. Pois Luis Enrique colocou inicialmente a lenda da Roma no banco – e sabia perfeitamente quais seriam as repercussões disso na mídia. Os torcedores da Roma ficaram chocados e, após a derrota por 0 a 1, na qual Totti entrou no segundo tempo, ficaram perplexos. “Ele sabia que, ao deixar Totti de fora, estava cavando sua própria cova”, comentou Sabatini. 

    Luis Enrique tomou uma decisão com base em critérios esportivos. “Foi uma atitude brutalmente coerente”, disse o ex-diretor esportivo da Roma. O que o técnico subestimou, porém, foi a força da reação negativa que enfrentou ainda antes da primeira partida do campeonato. Durante as coletivas de imprensa, o único assunto era Totti, sobre o qual Luis Enrique ainda comentou de forma amigável, mesmo que logo surgisse o boato de que haveria desentendimentos entre o novo técnico e a lenda da Roma: “Francesco é um jogador que eu aprecio e respeito. Não discuti com ninguém”, disse Luis Enrique rapidamente. 

  • A temporada do Roma simplesmente não conseguiu decolar

    Na partida de volta contra o Slovan de Bratislava, o técnico escalou sua superestrela como titular, mas o substituiu aos 74 minutos, quando o placar estava 1 a 0, com assistência de Totti. O Slovan empatou nos minutos finais, e a Roma teve que dizer adeus rapidamente ao sonho do título na primeira competição. Na Série A, não houve nenhuma vitória nas três primeiras partidas, mesmo com Totti agora jogando os 90 minutos completos. O que ficou cada vez mais claro: para o que os torcedores e especialistas esperavam sob o lema “BarcaRoma”, faltavam jogadores a Luis Enrique. Embora a equipe tivesse, no final da temporada, a segunda maior média de posse de bola atrás da Juventus, os jogadores da Roma raramente conseguiam transformar o tempo com a bola nos pés em jogadas perigosas. E Luis Enrique se recusou a fazer ajustes em seu sistema. 

    A temporada da Roma não conseguiu mais ganhar impulso, terminando em sétimo lugar na tabela. A desconfiança em relação ao novo técnico, que não apoiava incondicionalmente seu ídolo, cresceu entre os torcedores da Roma, que acabaram agredindo verbalmente a família de Luis Enrique nas proximidades da casa dele. “Ele não podia mais tolerar isso. Então, ele se foi. Estava exausto e precisava de um ano de folga”, relembrou Sabatini. Antes da última rodada da Série A, Luis Enrique renunciou ao cargo de técnico da Roma. O que ele conseguiu em suas passagens posteriores, pelo FC Barcelona, pela seleção espanhola e, atualmente, pelo Paris Saint-Germain – combinar suas ideias com um futebol bem-sucedido e cada vez mais espetacular –, não deu certo na AS Roma. E, para os torcedores da Giallorossi, a saída após menos de um ano foi o ponto final de uma trajetória que havia começado com um “pecado mortal” em Bratislava. 

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