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“Ele com certeza será um grande jogador” – Alexis Mac Allister se pronuncia sobre os rumores de transferência do Liverpool envolvendo o jovem prodígio mexicano Gilberto Mora
Mac Allister se pronuncia sobre os rumores envolvendo Mora
O meio-campista do Liverpool se pronunciou sobre as crescentes especulações que ligam os Reds ao jogador da seleção mexicana Mora. O jovem fenômeno de 17 anos se tornou um dos adolescentes mais comentados do futebol mundial após uma série de atuações impressionantes na Copa do Mundo de 2026.
Em entrevista à emissora mexicana Claro Sports, Mac Allister foi questionado sobre a possibilidade do jovem chegar a Anfield. O argentino afirmou: “Sinceramente, não vi nada a respeito. Quando essas coisas acontecem, a gente sempre toma cuidado com o que diz, por respeito ao jogador e ao clube ao qual ele pertence; mas se ele está sendo associado ao Liverpool, com certeza será um grande jogador, e há um motivo para estarem falando dele.”
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A disputa pelo jovem prodígio mexicano
O Liverpool não é o único clube da Premier League acompanhando a situação, já que o Arsenal também está de olho em Mora, assim como os Reds. O meio-campista, que atualmente joga pelo Club Tijuana, viu sua cotação subir vertiginosamente após disputar 12 partidas pela seleção de seu país em uma idade tão precoce. Sua capacidade de atuar em várias posições no meio-campo o tornou um alvo prioritário para a elite europeia.
Espera-se que a disputa por sua contratação seja acirrada, com Real Madrid e Barcelona também demonstrando forte interesse no meia-atacante. Embora o Manchester United tenha sido cogitado anteriormente, relatos sugerem que o clube tenha se retirado da disputa devido aos custos crescentes, com algumas avaliações agora ultrapassando 34 milhões de libras (45 milhões de dólares).
A posição de Tijuana e os regulamentos da FIFA
O atual clube de Mora, o Tijuana, está bem ciente do valor desse jogador. Sua agente, Rafaela Pimenta, disse recentemente aos repórteres que faria “tudo ao [seu] alcance” para vender seu cliente “por um preço muito alto”, embora tenha enfatizado a importância de encontrar o “lugar ideal para ele se desenvolver”.
O jogador assinou recentemente um novo contrato válido até 2029, uma medida provavelmente destinada a proteger seu valor de mercado antes de uma possível saída.
No entanto, qualquer transferência imediata para a Inglaterra seria complicada pelas regras da FIFA. Mora não pode se transferir oficialmente para um clube estrangeiro até completar 18 anos, em outubro. Isso significa que o Liverpool ou qualquer outro interessado pode tentar fechar um pré-contrato antes de integrá-lo ao elenco para a próxima temporada.
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Por que o Liverpool quer o Mora
Os relatórios de observação sobre Mora destacam um jogador com habilidade técnica e visão de jogo excepcionais. Tendo já disputado 65 partidas por clubes e pela seleção, ele possui uma experiência em nível profissional que contrasta com sua idade. Para o Liverpool, ele representa um investimento de longo prazo em um meio-campo que está atualmente sendo reconstruído nesta nova era em Anfield.
Embora a transição da Liga MX para a Premier League seja significativa, os Reds têm um histórico comprovado de formar jovens talentos. Se o clube decidir avançar com a contratação, poderá considerar um período de empréstimo na Europa para ajudar o mexicano a se adaptar ao futebol continental antes de colocá-lo na intensidade da primeira divisão inglesa.
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