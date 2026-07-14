“Ele com certeza será um grande jogador” – Alexis Mac Allister se pronuncia sobre os rumores de transferência do Liverpool envolvendo o jovem prodígio mexicano Gilberto Mora

O meio-campista do Liverpool se pronunciou sobre as crescentes especulações que ligam os Reds ao jogador da seleção mexicana Mora. O jovem fenômeno de 17 anos se tornou um dos adolescentes mais comentados do futebol mundial após uma série de atuações impressionantes na Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista à emissora mexicana Claro Sports, Mac Allister foi questionado sobre a possibilidade do jovem chegar a Anfield. O argentino afirmou: “Sinceramente, não vi nada a respeito. Quando essas coisas acontecem, a gente sempre toma cuidado com o que diz, por respeito ao jogador e ao clube ao qual ele pertence; mas se ele está sendo associado ao Liverpool, com certeza será um grande jogador, e há um motivo para estarem falando dele.”