Ele chegou como sucessor de Florian Wirtz – e parece que já quer ir embora: transferência recorde como símbolo dos problemas do Bayer Leverkusen

Foi assim que se chegou aos 35 milhões de euros por Malik Tillman, que nos seus dois anos na Holanda havia conquistado duas vezes o título com o PSV e, na temporada anterior, apresentado números impressionantes (16 gols em 34 partidas oficiais). Seu número atual? 41. Esse é o total de minutos que ele esteve em campo pelos Bayer nos últimos quatro jogos da Bundesliga. O Leverkusen esperava muito mais do meio-campista ofensivo, que ainda havia sido apresentado pela mídia no verão como o “substituto de Wirtz”, devido à sua posição e ao alto valor da transferência.

“Tenham paciência com Malik, demonstrem carinho por ele e conversem com ele”: esses foram os conselhos que o técnico do PSV, Peter Bosz, deu aos jogadores do Leverkusen antes do confronto da Liga dos Campeões no início de outubro. Já naquele momento, estava claro para Bosz e todos os outros observadores que não haveria uma história de sucesso imediata com Tillman e o Bayer 04. Devido à sua participação na Copa Ouro com a seleção dos EUA, o novo contratado teve férias prolongadas – e depois se lesionou durante a pré-temporada. No caminho para atingir sua melhor forma, Tillman ficou para trás e não conseguiu causar uma boa impressão de imediato. Seguiu-se a rápida demissão do novo técnico Erik ten Hag, que foi substituído por Kasper Hjulmand. “Não foi um começo fácil para mim”, disse Tillman à mídia do clube Bayer.