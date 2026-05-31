Como embaixador oficial do PSG para a final, Kimpembe já havia levado o troféu da Liga dos Campeões para o estádio ao lado de Thierry Henry antes da partida contra o Arsenal, em Budapeste. O ex-atacante francês de nível mundial atuou como o equivalente de Kimpembe pelo Arsenal, clube pelo qual jogou a maior parte de sua carreira.
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Ele chegou até a erguer a taça! A estrela secreta da final da Liga dos Campeões já não joga mais no PSG há muito tempo
Depois que o Paris venceu a dramática final nos pênaltis, Kimpembe teve mais participações durante a cerimônia de premiação. Primeiro, coube ao zagueiro, que agora joga no Qatar SC, no Catar, levar a taça para a entrega e colocá-la no local designado.
Já naquele momento ficou evidente que Kimpembe, que se transferiu de Paris para o Catar no verão passado, continua muito querido pelas estrelas do PSG. Entre outras coisas, ele se abraçou calorosamente com Nuno Mendes e João Neves, dois de seus ex-companheiros de equipe.
Alguns minutos depois, os parisienses chamaram Kimpembe para a entrega da taça. Entre outros, Ousmane Dembélé encorajou o jogador de 30 anos a erguer a taça. Um pouco constrangido, Kimpembe aceitou a oferta e ergueu o troféu para o céu noturno de Budapeste, sob a comemoração frenética de seus ex-companheiros de equipe.
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Em 2025, Presnel Kimpembe ainda havia comemorado o título da Liga dos Campeões como jogador do PSG
No ano passado, Kimpembe ainda comemorou, como jogador do PSG, o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube. Embora tenha disputado apenas cinco partidas em todas as competições durante uma temporada marcada por lesões e tenha ficado em campo por apenas 18 minutos em toda a última edição da Liga dos Campeões, Kimpembe conseguiu entrar no elenco para a final contra o Inter de Milão (5 a 0).
No sábado, o PSG comemorou a defesa bem-sucedida do título e, com isso, conquistou sua segunda Taça de Campeões. Kai Havertz colocou o Arsenal na frente logo no início, mas, no meio do segundo tempo, Dembele empatou de pênalti, merecidamente. O placar ficou em 1 a 1 tanto após os 90 quanto após os 120 minutos, por isso a decisão ficou a cargo da disputa de pênaltis. Nessa disputa, os franceses mantiveram a calma, enquanto o zagueiro central do Arsenal, Gabriel, cometeu o erro decisivo. O brasileiro foi imediatamente consolado pelo compatriota e capitão do PSG, Marquinhos.
Presnel Kimpembe foi campeão mundial com a França em 2018
Embora já não jogue pelo PSG, a conquista do título da Liga dos Campeões tem um grande significado emocional para Kimpembe. Ao todo, o zagueiro jogou por 20 anos pelo clube bicampeão da capital francesa, tendo começado nas categorias de base do PSG já em 2005.
Quase dez anos depois, aos 19 anos, conquistou um lugar fixo no elenco da equipe principal, na qual mais tarde se tornou titular por um longo período. Além disso, Kimpembe foi, durante anos, um membro consolidado da seleção francesa; entre outras coisas, integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2018 e entrou em campo na última partida da fase de grupos contra a Dinamarca (0 a 0).
Desde o final de 2022, porém, o corpo de Kimpembe passou a atrapalhar cada vez mais seus planos. Devido a uma lesão no tendão de Aquiles, ele ficou quase dois anos sem poder jogar; seu retorno ocorreu poucos meses antes da conquista da Liga dos Campeões no ano passado.
Depois disso, Kimpembe se transferiu para o Qatar SC, onde seu contrato expira no final de junho. Na última temporada, ele disputou um total de onze partidas oficiais pelo clube do Catar.
- AFP
Presnel Kimpembe: seus números pelo PSG
Jogos
241
Gols
3
Títulos
8 vezes campeão da França, 6 vezes vencedor da Copa da França, 1 vez vencedor da Liga dos Campeões