Depois que o Paris venceu a dramática final nos pênaltis, Kimpembe teve mais participações durante a cerimônia de premiação. Primeiro, coube ao zagueiro, que agora joga no Qatar SC, no Catar, levar a taça para a entrega e colocá-la no local designado.

Já naquele momento ficou evidente que Kimpembe, que se transferiu de Paris para o Catar no verão passado, continua muito querido pelas estrelas do PSG. Entre outras coisas, ele se abraçou calorosamente com Nuno Mendes e João Neves, dois de seus ex-companheiros de equipe.

Alguns minutos depois, os parisienses chamaram Kimpembe para a entrega da taça. Entre outros, Ousmane Dembélé encorajou o jogador de 30 anos a erguer a taça. Um pouco constrangido, Kimpembe aceitou a oferta e ergueu o troféu para o céu noturno de Budapeste, sob a comemoração frenética de seus ex-companheiros de equipe.