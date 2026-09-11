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'Ele causou muitos problemas': Declan Rice destaca Kevin De Bruyne para elogios depois de o Arsenal superar o Napoli na Champions League
Rice impressionado com a atuação magistral de De Bruyne
O Arsenal iniciou sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões com uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Napoli na noite de quarta-feira, mas o assunto após o apito final no Stadio Diego Armando Maradona foi a atuação de um velho conhecido. Rice, que ancorou o meio-campo do Arsenal durante o tenso confronto, admitiu que De Bruyne ainda atua em nível de classe mundial, apesar de ter se mudado para a Itália no verão passado.
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"Ele causou muitos problemas!"
De Bruyne recebeu sua primeira chance como titular na temporada pela equipe da Serie A após um início lento na campanha doméstica, que o restringiu a apenas três aparições saindo do banco. No entanto, o ex-talismã do Manchester City não mostrou sinais de falta de ritmo e ditou o jogo para os mandantes.
Perguntado sobre o desafio de enfrentar o belga mais uma vez, Rice disse ao Prime Video: "Sim, bom, muito bom. Um jogador que, até esta noite, mesmo que tenhamos vencido, ainda causou muitos problemas. Um jogador que é tão inteligente, se movimenta para espaços realmente bons. Foi muito bom vê-lo de novo depois de jogar contra ele por tanto tempo."
Arteta se reúne com ex-pupilo
A admiração por De Bruyne foi além do elenco, já que Mikel Arteta foi visto trocando um caloroso cumprimento com seu ex-jogador ao apito final. Arteta, que trabalhou de perto com o belga durante seu período como auxiliar técnico no Manchester City, foi efusivo nos elogios à estrela do Napoli em sua entrevista coletiva após a partida.
Arteta disse aos repórteres: "Se há um jogador no Napoli que é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, esse é Kevin De Bruyne, que tive o privilégio de treinar e com quem pude conviver por quase quatro anos. Na minha opinião, ele é um dos melhores meio-campistas de todos os tempos e ainda é um prazer vê-lo jogar." O respeito era claramente mútuo, com De Bruyne também elogiando o Arsenal e afirmando que ele é "talvez o melhor time do mundo".
Embora De Bruyne tenha dominado grande parte da batalha tática no meio-campo, foi o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, quem acabou decidindo o confronto. O meia norueguês balançou as redes no fim para garantir que a equipe de Arteta deixasse a Itália com um início perfeito em sua trajetória europeia.
- Getty Images Sport
O foco volta para os compromissos domésticos
Para o Arsenal, a vitória representa uma grande demonstração de intenção, enquanto busca ir além nesta edição da Liga dos Campeões após a frustração contra o PSG na final da temporada passada. O atual campeão da Premier League agora voltará as atenções para os compromissos domésticos, quando viajará para enfrentar o Sunderland no domingo, impulsionado pelo fato de ter conseguido parar um ataque do Napoli liderado por uma força tão criativa. Para De Bruyne, a atuação serve como um aviso ao restante da Europa de que ele está longe de estar acabado. O Napoli, por sua vez, buscará se recuperar e encerrar uma sequência de derrotas quando receber o Bologna.
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