"Ele causou muitos problemas!"

A admiração por De Bruyne foi além do elenco, já que Mikel Arteta foi visto trocando um caloroso cumprimento com seu ex-jogador ao apito final. Arteta, que trabalhou de perto com o belga durante seu período como auxiliar técnico no Manchester City, foi efusivo nos elogios à estrela do Napoli em sua entrevista coletiva após a partida.

Arteta disse aos repórteres: "Se há um jogador no Napoli que é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, esse é Kevin De Bruyne, que tive o privilégio de treinar e com quem pude conviver por quase quatro anos. Na minha opinião, ele é um dos melhores meio-campistas de todos os tempos e ainda é um prazer vê-lo jogar." O respeito era claramente mútuo, com De Bruyne também elogiando o Arsenal e afirmando que ele é "talvez o melhor time do mundo".

Embora De Bruyne tenha dominado grande parte da batalha tática no meio-campo, foi o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, quem acabou decidindo o confronto. O meia norueguês balançou as redes no fim para garantir que a equipe de Arteta deixasse a Itália com um início perfeito em sua trajetória europeia.







