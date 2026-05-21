O astro português conquistou o tão esperado título com o Al-Nassr, após uma vitória por 4 a 1 (1 a 0) sobre o Damac Club. Na vitória na última rodada, o jogador de 41 anos marcou dois gols. Seu último grande título havia sido conquistado em 2020, quando defendia a Juventus de Turim. Ao apito final, Ronaldo chegou a chorar.
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Ele até se emocionou até às lágrimas! Cristiano Ronaldo quebra uma maldição de seis anos no Al-Nassr
Desde que se transferiu para a Liga Profissional da Arábia Saudita no início de 2023, Ronaldo tem sido destaque constante nas manchetes. Nas duas últimas temporadas, ele foi o artilheiro com 35 (2023/24) e 25 gols (2024/25) — mas, no final, a equipe ficou apenas com o vice-campeonato em ambas as ocasiões. Com o Real Madrid, ele conquistou um total de cinco títulos da Liga dos Campeões ao longo de sua carreira.
Ronaldo integra a seleção portuguesa para o torneio XXL nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho) e chega assim à sua sexta fase final de Copa do Mundo – um recorde.
Lionel Messi também está prestes a disputar sua sexta participação, mas a Argentina, atual campeã, ainda não divulgou sua seleção. Ronaldo é o único jogador da história a ter marcado gols em cinco Copas do Mundo diferentes.