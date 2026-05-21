Ele até se emocionou até às lágrimas! Cristiano Ronaldo quebra uma maldição de seis anos no Al-Nassr

Desde que se transferiu para a Liga Profissional da Arábia Saudita no início de 2023, Ronaldo tem sido destaque constante nas manchetes. Nas duas últimas temporadas, ele foi o artilheiro com 35 (2023/24) e 25 gols (2024/25) — mas, no final, a equipe ficou apenas com o vice-campeonato em ambas as ocasiões. Com o Real Madrid, ele conquistou um total de cinco títulos da Liga dos Campeões ao longo de sua carreira.

Ronaldo integra a seleção portuguesa para o torneio XXL nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho) e chega assim à sua sexta fase final de Copa do Mundo – um recorde.

Lionel Messi também está prestes a disputar sua sexta participação, mas a Argentina, atual campeã, ainda não divulgou sua seleção. Ronaldo é o único jogador da história a ter marcado gols em cinco Copas do Mundo diferentes.