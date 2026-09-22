O zagueiro de 27 anos aproveitou com genuíno entusiasmo a oportunidade de trabalhar sob o comando de seu ídolo de infância. Ao refletir sobre sua admiração pela duradoura qualidade técnica do treinador em conversa com os repórteres, Upamecano disse: "Todos nós éramos fãs dele quando éramos jovens, é um prazer. Estou muito feliz por poder aprender com ele."

Brincando sobre o deslumbrante jogo de pés do técnico durante os treinos, o defensor acrescentou: "Fizemos um pouco de trabalho técnico e vimos que ele ainda tem alguma coisa. Vai ser difícil reproduzir o que Zidane é capaz de fazer tecnicamente. Estamos muito felizes com a sessão de treino que acabou de terminar. Estamos ansiosos para ver o que vem a seguir."

Ao descartar qualquer sugestão de pressão antes do treino, antes de ir a campo sob o comando de Zidane, Upamecano afirmou: "Não, não, de jeito nenhum. Todos nós estávamos ansiosos para participar."