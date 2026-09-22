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'Ele ainda tem lenha para queimar!' - Dayot Upamecano se encanta quando Zinedine Zidane faz o tempo voltar nos treinos da França
Ícone exibe habilidade vintage
A primeira sessão de treino de Zidane como técnico da França em Clairefontaine deixou um impacto profundo e duradouro em Upamecano. O lendário meio-campista e novo técnico da França participou diretamente no gramado, demonstrando sua técnica com a bola diante do elenco. Upamecano se juntou a 11 companheiros em uma atividade leve de abertura, planejada para estimular o entrosamento antes de um calendário internacional de outono congestionado.
- ABACAPRESS
Defensor elogia a genialidade do técnico
O zagueiro de 27 anos aproveitou com genuíno entusiasmo a oportunidade de trabalhar sob o comando de seu ídolo de infância. Ao refletir sobre sua admiração pela duradoura qualidade técnica do treinador em conversa com os repórteres, Upamecano disse: "Todos nós éramos fãs dele quando éramos jovens, é um prazer. Estou muito feliz por poder aprender com ele."
Brincando sobre o deslumbrante jogo de pés do técnico durante os treinos, o defensor acrescentou: "Fizemos um pouco de trabalho técnico e vimos que ele ainda tem alguma coisa. Vai ser difícil reproduzir o que Zidane é capaz de fazer tecnicamente. Estamos muito felizes com a sessão de treino que acabou de terminar. Estamos ansiosos para ver o que vem a seguir."
Ao descartar qualquer sugestão de pressão antes do treino, antes de ir a campo sob o comando de Zidane, Upamecano afirmou: "Não, não, de jeito nenhum. Todos nós estávamos ansiosos para participar."
Elenco abraça transição no comando técnico
A chegada de Zidane trouxe uma energia renovada à França neste início de período de adaptação após a longa passagem de Didier Deschamps. O ex-técnico do Real Madrid optou por um diálogo caloroso e colaborativo para aliviar qualquer nervosismo no grupo, enquanto apresentava gradualmente seus planos imediatos.
Ao relembrar as conversas iniciais em grupo com o novo treinador, Upamecano explicou: "Foi mais uma troca, uma chance de nos conhecermos, já que não sabemos o nome de todo mundo. Ele também falou sobre o programa de hoje."
Sem querer entrar em comparações entre Zidane e Deschamps, o defensor destacou: "Não vamos entrar em debates... Estou muito feliz por tê-lo como meu treinador. Didier Deschamps me ajudou a melhorar muito em várias áreas. Tenho 27 anos, ainda tenho muito a aprender, estou aberto a sugestões, e estamos muito felizes por ele estar aqui."
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Maratona de jogos no outono se aproxima
A França agora enfrenta uma desgastante sequência de quatro jogos pela Liga das Nações da Uefa, começando com uma difícil partida fora de casa contra a Turquia em 25 de setembro. Confrontos de peso contra Bélgica e Itália entre 28 de setembro e 5 de outubro de 2026 exigirão o máximo de disciplina defensiva de Upamecano e de seus companheiros de defesa. Este intenso período de três semanas oferece uma janela crucial para o elenco assimilar o plano tático de Zidane e garantir pontos vitais.
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