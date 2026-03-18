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“Ele ainda não tomou uma decisão” – Mauricio Pochettino admite que Noahkai Banks, com dupla nacionalidade, ainda está ponderando seu futuro internacional entre a seleção dos EUA e a Alemanha
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Já esteve envolvido com a Seleção Masculina dos Estados Unidos anteriormente
Banks já representou os EUA em várias categorias de base, jogando pela seleção em três faixas etárias diferentes. Presumia-se, depois que Pochettino o convocou para um estágio em setembro, que ele continuaria jogando pela seleção principal. No entanto, uma lesão impediu sua participação.
“Nós o convocamos em setembro, e foi um pouco de azar, porque queríamos dar a ele a possibilidade de jogar, mas ele se lesionou. Mas foi uma ótima oportunidade para vê-lo, conversar com ele e nos conhecermos”, disse Pochettino em sua coletiva de imprensa sobre as convocações para o estágio de março.
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Uma boa sequência muda o jogo
No entanto, desde que se consolidou como titular no Augsburg, têm surgido especulações de que o promissor jogador de 19 anos poderia optar pela Alemanha.
Apesar de ter representado os EUA nas categorias de base, Banks passou seus anos de formação na Europa e continua elegível para ambas as seleções.
Sua decisão de recusar esta última convocação só aumenta a incerteza em torno de seu futuro internacional.
“Ele ainda não tomou uma decisão. Está pensando muito. Está numa situação que não é fácil para ele”, disse Pochettino. “Estamos muito focados nele, porque o acompanhamos... no momento, ele foi muito claro quanto à situação: não está disponível para ser convocado porque ainda não tomou a decisão.”
Pochettino demonstra seu apoio
Pochettino enfatizou que continuará apoiando Banks e trabalhando com ele enquanto ele decide seu futuro na seleção.
“[O assistente técnico] Jesus Perez conversou com ele em Augsburg”, disse Pochettino. “Eu conversei com ele. Conversamos pelo FaceTime, pelo Zoom. Temos um ótimo contato, e eu realmente o aprecio... Espero que, para os EUA, a decisão seja a nosso favor, porque acho que não se trata apenas do presente, mas também do futuro. Queremos apoiá-lo, toda a federação. Não se trata de convencê-lo, mas nós, a federação, realmente nos importamos com ele.”
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Ainda dá tempo de ligar
Banks admitiu que a Federação Alemã de Futebol havia entrado em contato com ele. Uma participação em uma competição de nível sênior vincularia Banks aos EUA, mas, por enquanto, ele continua livre para escolher.
A Alemanha tem jogos contra a Suíça e Gana neste mês, antes de voltar sua atenção para dois amistosos pré-Copa do Mundo no final de maio e início de junho. A seleção enfrentará os EUA no dia 6 de junho.
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