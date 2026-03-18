No entanto, desde que se consolidou como titular no Augsburg, têm surgido especulações de que o promissor jogador de 19 anos poderia optar pela Alemanha.

Apesar de ter representado os EUA nas categorias de base, Banks passou seus anos de formação na Europa e continua elegível para ambas as seleções.

Sua decisão de recusar esta última convocação só aumenta a incerteza em torno de seu futuro internacional.

“Ele ainda não tomou uma decisão. Está pensando muito. Está numa situação que não é fácil para ele”, disse Pochettino. “Estamos muito focados nele, porque o acompanhamos... no momento, ele foi muito claro quanto à situação: não está disponível para ser convocado porque ainda não tomou a decisão.”