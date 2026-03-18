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Noahkai Banks, USMNTGetty
Thomas Hindle

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“Ele ainda não tomou uma decisão” – Mauricio Pochettino admite que Noahkai Banks, com dupla nacionalidade, ainda está ponderando seu futuro internacional entre a seleção dos EUA e a Alemanha

O técnico da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, revelou que Noahkai Banks recusou a oportunidade de representar a seleção em março deste ano, já que o promissor zagueiro central ainda está tentando definir seu futuro internacional. O jovem, que se tornou titular do Augsburg nesta temporada, pode jogar tanto pela Alemanha quanto pelos Estados Unidos — e ainda não declarou por qual país irá competir.

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    Já esteve envolvido com a Seleção Masculina dos Estados Unidos anteriormente

    Banks já representou os EUA em várias categorias de base, jogando pela seleção em três faixas etárias diferentes. Presumia-se, depois que Pochettino o convocou para um estágio em setembro, que ele continuaria jogando pela seleção principal. No entanto, uma lesão impediu sua participação.

    “Nós o convocamos em setembro, e foi um pouco de azar, porque queríamos dar a ele a possibilidade de jogar, mas ele se lesionou. Mas foi uma ótima oportunidade para vê-lo, conversar com ele e nos conhecermos”, disse Pochettino em sua coletiva de imprensa sobre as convocações para o estágio de março. 

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  • FC Augsburg v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Uma boa sequência muda o jogo

    No entanto, desde que se consolidou como titular no Augsburg, têm surgido especulações de que o promissor jogador de 19 anos poderia optar pela Alemanha.

    Apesar de ter representado os EUA nas categorias de base, Banks passou seus anos de formação na Europa e continua elegível para ambas as seleções.

    Sua decisão de recusar esta última convocação só aumenta a incerteza em torno de seu futuro internacional.

    “Ele ainda não tomou uma decisão. Está pensando muito. Está numa situação que não é fácil para ele”, disse Pochettino. “Estamos muito focados nele, porque o acompanhamos... no momento, ele foi muito claro quanto à situação: não está disponível para ser convocado porque ainda não tomou a decisão.” 

  • Pochettino demonstra seu apoio

    Pochettino enfatizou que continuará apoiando Banks e trabalhando com ele enquanto ele decide seu futuro na seleção. 

    “[O assistente técnico] Jesus Perez conversou com ele em Augsburg”, disse Pochettino. “Eu conversei com ele. Conversamos pelo FaceTime, pelo Zoom. Temos um ótimo contato, e eu realmente o aprecio... Espero que, para os EUA, a decisão seja a nosso favor, porque acho que não se trata apenas do presente, mas também do futuro. Queremos apoiá-lo, toda a federação. Não se trata de convencê-lo, mas nós, a federação, realmente nos importamos com ele.”

  • Noahkai Banks-augsburg-usa-20250201(C)Getty Images

    Ainda dá tempo de ligar

    Banks admitiu que a Federação Alemã de Futebol havia entrado em contato com ele. Uma participação em uma competição de nível sênior vincularia Banks aos EUA, mas, por enquanto, ele continua livre para escolher.

    A Alemanha tem jogos contra a Suíça e Gana neste mês, antes de voltar sua atenção para dois amistosos pré-Copa do Mundo no final de maio e início de junho. A seleção enfrentará os EUA no dia 6 de junho. 

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