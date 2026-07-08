A seleção francesa está a caminho de uma nova participação na final da Copa do Mundo, mas, nos bastidores da Equipe Tricolore, parece haver tensão. De acordo com a reportagem, Zaire-Emery é o centro das discussões internas da equipe.
Traduzido por
Ele ainda não jogou nem um segundo! O craque do PSG foi mais uma vez prejudicado por Didier Deschamps na seleção francesa
O meio-campista do Paris Saint-Germain continua aguardando sua primeira participação no torneio atual. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, não escalou o jovem talento para a equipe titular nas cinco primeiras partidas dos Bleus antes do próximo confronto nas quartas de final contra o Marrocos, o que supostamente deixou marcas no jogador de 20 anos.
Segundo relatos, Zaire-Emery tem dificuldade em lidar com sua situação e está cada vez mais frustrado. O jovem francês, no entanto, não está irritado, mas sim confuso, sobretudo porque acaba de passar por uma temporada extremamente bem-sucedida com seu clube. Na Ligue 1, Zaire-Emery foi um dos principais destaques do PSG e chegou à fase final com grandes ambições.
- AFP
Frustração para Warren Zaire-Emery: já ficou de fora do Euro
A perda de posição na seleção nacional acabou gerando atritos internos. Em conversa com a comissão técnica da seleção francesa, Zaire-Emery teve, no entanto, a oportunidade de expressar sua frustração, assim como já teria feito anteriormente com seus amigos mais próximos e sua família.
Para Zaire-Emery, a situação atual se assemelha a um déjà vu esportivo, que desperta lembranças de seus primeiros passos com a camisa da seleção. Ainda mais porque parece estar se repetindo o que aconteceu há dois anos no Euro 2024, quando ele ficou no banco sem jogar nem um único minuto.
Será que Zaire-Emery vai jogar pela França pela primeira vez contra o Marrocos?
Sob o comando de Deschamps, o meio-campista também passa por um momento difícil atualmente e precisa ficar para trás na hierarquia interna. Agora, ele é considerado a quarta ou até mesmo a quinta opção no meio-campo, e não um substituto em potencial para Jules Koundé na posição de lateral-direito.
No entanto, ele poderia se beneficiar de uma possível lesão de Aurélien Tchouameni. Apesar da situação inicial difícil, segundo a reportagem, o jogador parisiense não pensa em desistir. Diz-se que o jogador formado nas categorias de base do PSG está se preparando intensamente para uma possível entrada repentina no restante da fase eliminatória.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.