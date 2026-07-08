O meio-campista do Paris Saint-Germain continua aguardando sua primeira participação no torneio atual. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, não escalou o jovem talento para a equipe titular nas cinco primeiras partidas dos Bleus antes do próximo confronto pelas quartas de final contra o Marrocos, o que supostamente deixou marcas no jogador de 20 anos.

Segundo relatos, Zaire-Emery tem dificuldade em lidar com sua situação e está cada vez mais frustrado. O jovem francês, no entanto, não está irritado, mas sim confuso, sobretudo porque acaba de passar por uma temporada extremamente bem-sucedida com seu clube. Na Ligue 1, Zaire-Emery foi um dos principais destaques do PSG e chegou à fase final com grandes ambições.