Segundo aESPN, Sean Sweeney assumirá o comando da franquia da Flórida como técnico principal. O técnico de 41 anos é atualmente o principal assistente técnico do San Antonio Spurs e ainda disputa com a equipe texana contra o Oklahoma City Thunder uma vaga nas finais.
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Ele ainda luta por uma vaga nas finais da NBA: o Orlando Magic parece ter encontrado um novo técnico
Sweeney é considerado um técnico de grande talento, especialmente na defesa; em parte graças ao seu trabalho, os Spurs, liderados pelo Jogador Defensivo do Ano Victor Wembanyama, tornaram-se uma das equipes mais sólidas defensivamente da NBA. Anteriormente, Sweeney foi técnico assistente de Jason Kidd no Dallas Mavericks e já havia trabalhado na comissão técnica da seleção eslovena ao lado de Luka Doncic.
Além de Sweeney, o Magic também teria tido Billy Donovan e Jeff Van Gundy na mira, mas agora Sweeney, que trabalha desde 2011 em diferentes funções e em várias equipes da NBA, levou a melhor.
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O Orlando Magic continua muito aquém das expectativas em seu quinto ano sob o comando de Mosley
O Magic se despediu de Jamahl Mosley no início de maio, logo após a terceira eliminação consecutiva na primeira fase dos playoffs. Sob o comando do ex-técnico, o Orlando não conseguiu dar novos passos em seu desenvolvimento na última temporada. Pelo contrário.
Apesar da abundância de talentos em torno de Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane e Jalen Suggs, o Magic continuou sendo uma equipe geralmente decepcionante no ataque e surpreendentemente vulnerável na defesa. Especialmente na defesa, o Orlando havia sempre se destacado sob o comando de Mosley nos anos anteriores.
Os problemas com lesões, novamente graves em Orlando, também tiveram um papel importante. Tanto Banchero quanto Wagner perderam mais uma vez vários jogos na temporada, sendo que Wagner foi especialmente afetado. O astro alemão disputou apenas 34 jogos na temporada regular, pois uma grave entorse no tornozelo lhe causou problemas persistentes.
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Orlando Magic: sem Franz Wagner, vem a amarga derrota para o Detroit Pistons
No play-in, após uma derrota para o Philadelphia 76ers, o Magic acabou conquistando a última vaga nos playoffs da Conferência Leste ao vencer o Charlotte Hornets e chegou a liderar por 3 a 1 a série contra o Detroit, líder da Conferência Leste. No entanto, como Wagner, que teve um desempenho excelente na defesa contra o astro do Pistons, Cade Cunningham, mais uma vez perdeu os três últimos jogos da série, o Orlando acabou sendo eliminado prematuramente.
Consequentemente, Mosley teve que deixar o cargo após cinco anos. “Somos muito gratos a Jamahl por tudo o que ele fez pelo Orlando Magic”, disse Jeff Weltman, presidente da divisão de basquete, na época. “Valorizamos suas qualidades de liderança e sua contribuição positiva como técnico principal. Embora essa decisão tenha sido difícil para nós, acreditamos que é hora de uma nova voz e de novas perspectivas. Desejamos tudo de bom a Jamahl e sua família.”