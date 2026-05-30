Ele ainda luta por uma vaga nas finais da NBA: o Orlando Magic parece ter encontrado um novo técnico

O Magic se despediu de Jamahl Mosley no início de maio, logo após a terceira eliminação consecutiva na primeira fase dos playoffs. Sob o comando do ex-técnico, o Orlando não conseguiu dar novos passos em seu desenvolvimento na última temporada. Pelo contrário.

Apesar da abundância de talentos em torno de Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane e Jalen Suggs, o Magic continuou sendo uma equipe geralmente decepcionante no ataque e surpreendentemente vulnerável na defesa. Especialmente na defesa, o Orlando havia sempre se destacado sob o comando de Mosley nos anos anteriores.

Os problemas com lesões, novamente graves em Orlando, também tiveram um papel importante. Tanto Banchero quanto Wagner perderam mais uma vez vários jogos na temporada, sendo que Wagner foi especialmente afetado. O astro alemão disputou apenas 34 jogos na temporada regular, pois uma grave entorse no tornozelo lhe causou problemas persistentes.