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Guardiola-SlotGetty/GOAL
Donny Afroni

Traduzido por

"Ele adoraria!" - Pep Guardiola é cotado para uma transferência sensacional para o Liverpool, em substituição a Arne Slot, antes de deixar o Manchester City

P. Guardiola
Liverpool
Manchester City
Premier League
A. Slot
J. Pennant

O Manchester City estaria se preparando para a era pós-Pep Guardiola, mas um ex-jogador do Liverpool, Jermaine Pennant, acredita que o lendário técnico deveria permanecer no Noroeste da Inglaterra, assumindo o comando do Anfield. Com o atual técnico do Liverpool, Arne Slot, sob crescente pressão na região de Merseyside, a possibilidade de uma contratação sensacional entre os rivais tem sido cogitada.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Slot é alvo de críticas após campanha desastrosa

    O mandato de Slot no Liverpool parece estar chegando a um ponto crítico após uma temporada difícil para os Reds. Apesar de ter conquistado o título da Premier League no ano passado e posto fim à sequência de quatro títulos consecutivos do Manchester City, a atual campanha tem sido uma defesa de título desastrosa. O Liverpool está a caminho de terminar em um decepcionante quinto lugar, um resultado que deixou o futuro de Slot seriamente em dúvida.

    A tensão em Anfield foi exacerbada por atritos internos, principalmente com o craque Mohamed Salah. O egípcio pareceu criticar as táticas de Slot em uma postagem contundente nas redes sociais recentemente, alimentando ainda mais os rumores de uma possível mudança na comissão técnica. Enquanto o clube pondera seus próximos passos, Pennant sugeriu uma solução ousada que abalaria os alicerces do futebol inglês.

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  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Pennant insta o Liverpool a agir rapidamente para contratar Guardiola

    Com Guardiola prestes a deixar o Etihad Stadium neste verão, após dez anos repletos de conquistas e 20 títulos importantes, Pennant acredita que o Liverpool deveria ser o primeiro da fila para garantir seus serviços. Embora Enzo Maresca seja apontado como o sucessor no City, o futuro de Guardiola continua sendo alvo de intensas especulações. Pennant insiste que a rivalidade entre os dois clubes não deve ser um obstáculo para um possível acordo.

    Em entrevista ao programa Inside Liverpool, da talkSPORT, Pennant foi enfático quando questionado se receberia o técnico catalão em Anfield. “Claro, quem não receberia? Todos os times do planeta gostariam de ter Pep como técnico”, afirmou.

  • A afinidade de Guardiola com a atmosfera de Anfield

    Embora essa mudança fosse, sem dúvida, uma das mais polêmicas da história da Premier League, Pennant está convencido de que o próprio Guardiola teria dificuldade em resistir ao encanto de Anfield. O técnico do City já elogiou várias vezes a atmosfera do estádio quando visitava o local com o City, e Pennant acredita que a chance de comandar a famosa Kop seria atraente para o técnico de 55 anos.

    “Ele adoraria [treinar o Liverpool]. Olhe para a Kop quando você entra em campo. 100%. A atmosfera — ele adoraria jogar nela”, acrescentou Pennant.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    A história da rivalidade não é um obstáculo para a transferência para Anfield

    Pennant também descartou a ideia de que a década de serviço de Guardiola ao City o tornaria persona non grata em Merseyside.

    “Não poderia me importar menos”, insistiu Pennant quando questionado sobre o legado do espanhol no Etihad. “Se você vai vir para cá, jogue um futebol atraente — como você faz — e vença. Sim, venha para cá, amigo. De braços abertos, cara, vamos lá!”

    Espera-se que Guardiola encerre sua passagem pelo City após o último jogo da temporada contra o Aston Villa, no domingo.

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