"Ele adoraria!" - Pep Guardiola é cotado para uma transferência sensacional para o Liverpool, em substituição a Arne Slot, antes de deixar o Manchester City

O mandato de Slot no Liverpool parece estar chegando a um ponto crítico após uma temporada difícil para os Reds. Apesar de ter conquistado o título da Premier League no ano passado e posto fim à sequência de quatro títulos consecutivos do Manchester City, a atual campanha tem sido uma defesa de título desastrosa. O Liverpool está a caminho de terminar em um decepcionante quinto lugar, um resultado que deixou o futuro de Slot seriamente em dúvida.

A tensão em Anfield foi exacerbada por atritos internos, principalmente com o craque Mohamed Salah. O egípcio pareceu criticar as táticas de Slot em uma postagem contundente nas redes sociais recentemente, alimentando ainda mais os rumores de uma possível mudança na comissão técnica. Enquanto o clube pondera seus próximos passos, Pennant sugeriu uma solução ousada que abalaria os alicerces do futebol inglês.