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"Ele adoraria!" - Pep Guardiola é cotado para uma transferência sensacional para o Liverpool, em substituição a Arne Slot, antes de deixar o Manchester City
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Slot é alvo de críticas após campanha desastrosa
O mandato de Slot no Liverpool parece estar chegando a um ponto crítico após uma temporada difícil para os Reds. Apesar de ter conquistado o título da Premier League no ano passado e posto fim à sequência de quatro títulos consecutivos do Manchester City, a atual campanha tem sido uma defesa de título desastrosa. O Liverpool está a caminho de terminar em um decepcionante quinto lugar, um resultado que deixou o futuro de Slot seriamente em dúvida.
A tensão em Anfield foi exacerbada por atritos internos, principalmente com o craque Mohamed Salah. O egípcio pareceu criticar as táticas de Slot em uma postagem contundente nas redes sociais recentemente, alimentando ainda mais os rumores de uma possível mudança na comissão técnica. Enquanto o clube pondera seus próximos passos, Pennant sugeriu uma solução ousada que abalaria os alicerces do futebol inglês.
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Pennant insta o Liverpool a agir rapidamente para contratar Guardiola
Com Guardiola prestes a deixar o Etihad Stadium neste verão, após dez anos repletos de conquistas e 20 títulos importantes, Pennant acredita que o Liverpool deveria ser o primeiro da fila para garantir seus serviços. Embora Enzo Maresca seja apontado como o sucessor no City, o futuro de Guardiola continua sendo alvo de intensas especulações. Pennant insiste que a rivalidade entre os dois clubes não deve ser um obstáculo para um possível acordo.
Em entrevista ao programa Inside Liverpool, da talkSPORT, Pennant foi enfático quando questionado se receberia o técnico catalão em Anfield. “Claro, quem não receberia? Todos os times do planeta gostariam de ter Pep como técnico”, afirmou.
A afinidade de Guardiola com a atmosfera de Anfield
Embora essa mudança fosse, sem dúvida, uma das mais polêmicas da história da Premier League, Pennant está convencido de que o próprio Guardiola teria dificuldade em resistir ao encanto de Anfield. O técnico do City já elogiou várias vezes a atmosfera do estádio quando visitava o local com o City, e Pennant acredita que a chance de comandar a famosa Kop seria atraente para o técnico de 55 anos.
“Ele adoraria [treinar o Liverpool]. Olhe para a Kop quando você entra em campo. 100%. A atmosfera — ele adoraria jogar nela”, acrescentou Pennant.
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A história da rivalidade não é um obstáculo para a transferência para Anfield
Pennant também descartou a ideia de que a década de serviço de Guardiola ao City o tornaria persona non grata em Merseyside.
“Não poderia me importar menos”, insistiu Pennant quando questionado sobre o legado do espanhol no Etihad. “Se você vai vir para cá, jogue um futebol atraente — como você faz — e vença. Sim, venha para cá, amigo. De braços abertos, cara, vamos lá!”
Espera-se que Guardiola encerre sua passagem pelo City após o último jogo da temporada contra o Aston Villa, no domingo.