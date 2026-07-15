“Ele achou que estava sendo atacado!” - Jude Bellingham é defendido por sua reação aos comentários de Thomas Tuchel após a vitória da Inglaterra, enquanto Joe Hart se pronuncia

A tensão começou quando Tuchel admitiu que “não estava satisfeito com o desempenho”, apesar do resultado, o que levou a uma resposta direta de seu craque. Ao saber da avaliação crítica do alemão, um exausto Bellingham disse à ITV: “É, bem, tanto faz”, antes de sair em defesa do esforço de seus companheiros durante uma partida exaustiva sob o calor da Flórida.

O astro do Real Madrid, que marcou os dois gols da partida e tem sido fundamental para a trajetória dos Três Leões, rejeitou as críticas externas dizendo: “É, bem, tanto faz. É um jogo difícil, então meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que deram tudo de si em campo.”

Bellingham sugeriu que Tuchel talvez não compreenda totalmente o desgaste físico da partida, afirmando: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, sabe. Não é um time fácil de enfrentar.” Apesar do barulho, ele argumentou que o moral interno do elenco continua alto e que o grupo está focado em vencer “da maneira que for preciso” quando necessário.