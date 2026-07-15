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“Ele achou que estava sendo atacado!” - Jude Bellingham é defendido por sua reação aos comentários de Thomas Tuchel após a vitória da Inglaterra, enquanto Joe Hart se pronuncia
Hart critica táticas “desonestas” em entrevistas
Hart criticou o tom das perguntas dirigidas a Bellingham após a dramática vitória da Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação contra a Noruega. A vitória, que garantiu uma vaga na semifinal contra a Argentina, foi momentaneamente ofuscada pela reação desdenhosa de Bellingham aos comentários feitos por Tuchel sobre o nível de desempenho da equipe em Miami.
Em entrevista à BBC One, Hart expressou sua frustração com a forma como a entrevista pós-jogo foi conduzida. “Se a gente considerar o que foi perguntado a Jude Bellingham, o que, na minha opinião, foi um pouco desrespeitoso, porque focou apenas no lado negativo do que Thomas disse”, explicou Hart. “É claro que ele vai reagir assim, porque se sentiu atacado depois de ter feito algo especial, e então todo mundo fica falando sobre isso.”
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Bellingham mantém sua posição
A tensão começou quando Tuchel admitiu que “não estava satisfeito com o desempenho”, apesar do resultado, o que levou a uma resposta direta de seu craque. Ao saber da avaliação crítica do alemão, um exausto Bellingham disse à ITV: “É, bem, tanto faz”, antes de sair em defesa do esforço de seus companheiros durante uma partida exaustiva sob o calor da Flórida.
O astro do Real Madrid, que marcou os dois gols da partida e tem sido fundamental para a trajetória dos Três Leões, rejeitou as críticas externas dizendo: “É, bem, tanto faz. É um jogo difícil, então meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que deram tudo de si em campo.”
Bellingham sugeriu que Tuchel talvez não compreenda totalmente o desgaste físico da partida, afirmando: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, sabe. Não é um time fácil de enfrentar.” Apesar do barulho, ele argumentou que o moral interno do elenco continua alto e que o grupo está focado em vencer “da maneira que for preciso” quando necessário.
Tuchel minimiza rumores de desentendimento
Apesar da troca de farpas pública, Tuchel agiu rapidamente para garantir que a situação não prejudicasse a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. O técnico esclareceu que suas críticas surgiram de padrões elevados, e não de falta de respeito pelos jogadores. Ele insistiu que a situação havia sido “exagerada” pela mídia e que sua relação com o elenco continua sólida.
“Não estou totalmente satisfeito nem 100% feliz com a maneira como jogamos, e mantenho o que disse”, afirmou Tuchel aos repórteres. “Acho que podemos jogar mais rápido, com mais precisão. Cometemos muitos erros não forçados e falhas técnicas na partida, o que nos custou muita confiança. Há muitas coisas que podemos fazer melhor, o que não é um problema, mas não há nenhum distanciamento entre mim e minha equipe, nem mesmo 1%. Estou com o coração cheio e totalmente apaixonado pelos meus jogadores, pela minha equipe e pela maneira como eles atuam.”
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A atenção agora se volta para a semifinal contra a Argentina
Hart acredita que, assim que as câmeras se desligam, a tensão entre o jogador e o técnico desaparece. “Quando voltam para os bastidores, e Jude Bellingham percebe o que ele [Tuchel] disse no geral, eles acabam rindo disso, tenho certeza. Porque acho que Tuchel esperaria que ele reagisse assim se fosse só isso que ele tivesse dito. Não estou dizendo a ninguém como fazer seu trabalho, e todos têm o direito de fazer essa pergunta. Estou dizendo a vocês, como jogador, que se eu estivesse emocionado — por ter chegado a uma semifinal, o que, aliás, ainda não aconteceu —, eu reagiria assim”, acrescentou Hart.
A Inglaterra agora enfrenta uma semifinal histórica contra a Argentina, buscando chegar à sua primeira final de Copa do Mundo desde 1966. Com Bellingham atualmente na briga pela Chuteira de Ouro e jogadores-chave se recuperando do desgaste físico das quartas de final, Tuchel estará desesperado para que sua equipe encontre a “eficiência” que ele sentiu que faltou na partida anterior.
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