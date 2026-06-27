Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Mallory Swanson GFXGOAL

Traduzido por

“Elas surpreenderam algumas pessoas” - a estrela da Seleção Feminina dos EUA, Mallory Swanson, elogia a confiança da Seleção Masculina dos EUA ao falar abertamente sobre o vínculo entre as seleções nacionais

Especiais e Opinião
M. Swanson
Estados Unidos
Estados Unidos da América
Chicago Stars
Turquia x Estados Unidos da América
Turquia
Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina

Em entrevista ao GOAL, a atacante da Seleção Feminina dos EUA, Mallory Swanson, falou abertamente sobre torcer pela Seleção Masculina dos EUA ao vivo e sobre o vínculo cada vez mais forte entre as seleções dos EUA.

A Seleção Feminina dos Estados Unidos há muito tempo define o padrão do futebol americano.

Quatro Copas do Mundo. Cinco medalhas de ouro olímpicas. Gerações de jogadoras que pisaram nos maiores palcos do mundo e se tornaram exemplos de excelência no esporte. Mallory Swanson vivenciou esse padrão em primeira mão como campeã da Copa do Mundo e medalhista de ouro olímpica com a Seleção Feminina dos EUA, e agora ela está acompanhando a Seleção Masculina dos EUA tentar criar seu próprio momento de glória.

“Nós podemos realmente ir aos jogos e estar lá”, disse Swanson àGOAL quando questionada sobre se sentia alguma conexão com a seleção masculina. “Então, acho que essa [conexão] acontece naturalmente, o que tem sido superespecial: poder apoiá-los, ser fã deles, estar do lado deles e continuar torcendo por eles.”

Esse apoio surge no momento em que a seleção masculina dos EUA chega às oitavas de final com uma confiança que cresceu ao longo do torneio. A seleção masculina não tem o mesmo histórico de domínio que a feminina, mas sempre apresentou lampejos promissores. Palavras como “potencial” e “futuro” acompanham esse grupo há anos. Nesta Copa do Mundo da FIFA, porém, a narrativa está começando a mudar. Talvez seja o ímpeto de jogar em casa. Talvez seja simplesmente o grupo certo na hora certa. Mas se você perguntar aos jogadores de ambas as seleções dos EUA, eles apontarão a mesma coisa: uma convicção interna, uma mentalidade de “Uma Nação” e a sensação de que este grupo da USMNT pode seguir em frente.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Relação entre a Seleção Masculina dos EUA e a Seleção Feminina dos EUA

    Outras jogadoras da Seleção Feminina dos EUA têm comparecido a jogos por todo o país, desde jogadoras do Gotham FC — como a atacante Jaedyn Shaw — que compareceram a partidas no MetLife, até jogadoras do Kansas City Current — como Michelle Cooper e Croix Bethune, ambas da Seleção Feminina dos EUA — que compareceram ao Arrowhead Stadium. Trinity Rodman, atacante do Washington Spirit, teve até a honra de fazer o sorteio da moeda antes da partida da Seleção Masculina dos EUA contra a Austrália. A ícone aposentada da Seleção Feminina dos EUA, Alex Morgan, falou anteriormente ao GOAL sobre seu orgulho e torcida pelas duas seleções, especialmente agora que está nas arquibancadas em tempo integral.

    “Antes de mais nada, sou a maior torcedora das seleções feminina e masculina, então só quero estar presente da mesma forma que muitas ex-jogadoras estiveram presentes para mim”, disse Morgan. “Da mesma forma que, você sabe, Abby Wambach voou pelo país para estar comigo no meu jogo de despedida da seleção dos EUA no ano passado. Essas coisas são muito importantes.”

    Seja comparecendo aos jogos, participando de festas para assistir às partidas ou simplesmente se esforçando para falar abertamente sobre o apoio à trajetória delas, existe esse vínculo; uma conexão inigualável entre as duas seleções dos EUA que é muito profunda.

    • Publicidade
  • Mallory SwansonGetty Images

    'Bloqueando todo o barulho externo'

    Swanson sabe como é surpreender as pessoas, especialmente por ser um jogador cuja trajetória foi menos comum do que a da maioria.

    “Acho que, por já ter feito parte de uma seleção na Copa do Mundo, você aprende a ignorar todo o barulho de fora, e o que realmente importa é apenas a confiança dentro do grupo — e dá para ver isso nelas”, disse Swanson. “Acho que talvez elas tenham surpreendido algumas pessoas.”

    Swanson não seguiu o caminho convencional de jogar futebol universitário antes de se tornar profissional. Em 2016, com apenas 17 anos, Swanson (na época, Pugh) estreou pela Seleção Feminina dos EUA. Mais tarde naquele mesmo ano, ela foi convocada para a delegação olímpica dos EUA em 2016 e se tornou a mais jovem artilheira olímpica da seleção americana. Em seguida, ela também passou a integrar as seleções para a Copa do Mundo. Após sua estreia olímpica, ela teve a oportunidade de continuar sua carreira no futebol na UCLA, mas decidiu se tornar profissional e assinar com o Washington Spirit na NWSL. Atualmente, ela joga pelo Chicago Stars, clube pelo qual atua desde 2021. Com sua experiência vitoriosa, Swanson insistiu que os laços no vestiário serão fundamentais para que a Seleção Masculina dos EUA (USMNT) saia vitoriosa.

    “Acho que o mais importante é simplesmente ignorar todo o barulho externo, e o que realmente importa é apenas o que está acontecendo internamente”, disse ela.

  • Mallory SwansonGetty Images

    "Estou simplesmente feliz por eles"

    Swanson e a Seleção Feminina dos EUA estão a um ano da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, então ela sabe como esses momentos podem passar rápido. Por enquanto, ela está aproveitando ao máximo a rara oportunidade de ser simplesmente uma torcedora. Quando não está jogando, Swanson contou ao GOAL que ela, seu marido, o jogador da MLB Dansby Swanson, e sua filhinha, Josie, têm assistido o máximo possível da Copa do Mundo.

    “Eu digo: ‘Chega de tela, vamos para fora!’”, disse Swanson sobre seu estilo de criar a Josie. “Exceto quando se trata de esportes, porque nós literalmente assistimos esportes o tempo todo nesta casa; então, poder compartilhar esses momentos [com ela] é especial, porque a gente só tem a chance de assistir a uma Copa do Mundo algumas vezes na vida.”

    Se Swanson acaba assistindo a um jogo fora de casa, o Buffalo Wild Wings é, há muito tempo, seu lugar preferido. É um dos seus lugares favoritos desde os primeiros tempos em que jogava futebol em um clube com as colegas de time, e continua sendo um dos lugares que ela mais gosta de assistir aos jogos. “Nós literalmente assistimos a esportes o tempo todo, e sinto que o Buffalo Wild Wings é o lugar perfeito para assistir a esportes”, disse ela. “E, especialmente agora, com a Copa do Mundo rolando, sinceramente não há lugar melhor.”

    Quando perguntada como se sente ao ver a seleção masculina dos EUA avançar para as oitavas de final, Swanson deixou claro que não está surpresa com a campanha deles.

    “Estou simplesmente animada por eles”, disse ela. “Acho que, de certa forma, já sabia que eles iriam dar conta do recado, e acho que isso se deve ao fato de estarem jogando em casa. Não quero dizer que eles estão provando que as pessoas estavam erradas, porque essa era apenas a expectativa dentro desse grupo.”


  • Mallory SwansonGetty Images

    "O país inteiro está do seu lado"

    Vestir o emblema, especialmente em casa, é uma sensação única. A torcida é diferente, o clima é familiar, e a família e os amigos estão presentes em praticamente todas as partidas. O rosto de Swanson se ilumina quando perguntam como ela se sente com a América do Norte sediando a Copa do Mundo e como ela imagina que os jogadores da Seleção Masculina dos EUA estejam se sentindo.

    “A oportunidade que eles têm de jogar na frente de seus amigos e familiares, e também de sentir que cada partida é um jogo em casa. Além disso, ter os torcedores e o país inteiro torcendo por você em casa é algo muito especial”, disse ela.

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH