“Elas surpreenderam algumas pessoas” - a estrela da Seleção Feminina dos EUA, Mallory Swanson, elogia a confiança da Seleção Masculina dos EUA ao falar abertamente sobre o vínculo entre as seleções nacionais

A Seleção Feminina dos Estados Unidos há muito tempo define o padrão do futebol americano.

Quatro Copas do Mundo. Cinco medalhas de ouro olímpicas. Gerações de jogadoras que pisaram nos maiores palcos do mundo e se tornaram exemplos de excelência no esporte. Mallory Swanson vivenciou esse padrão em primeira mão como campeã da Copa do Mundo e medalhista de ouro olímpica com a Seleção Feminina dos EUA, e agora ela está acompanhando a Seleção Masculina dos EUA tentar criar seu próprio momento de glória.

“Nós podemos realmente ir aos jogos e estar lá”, disse Swanson àGOAL quando questionada sobre se sentia alguma conexão com a seleção masculina. “Então, acho que essa [conexão] acontece naturalmente, o que tem sido superespecial: poder apoiá-los, ser fã deles, estar do lado deles e continuar torcendo por eles.”

Esse apoio surge no momento em que a seleção masculina dos EUA chega às oitavas de final com uma confiança que cresceu ao longo do torneio. A seleção masculina não tem o mesmo histórico de domínio que a feminina, mas sempre apresentou lampejos promissores. Palavras como “potencial” e “futuro” acompanham esse grupo há anos. Nesta Copa do Mundo da FIFA, porém, a narrativa está começando a mudar. Talvez seja o ímpeto de jogar em casa. Talvez seja simplesmente o grupo certo na hora certa. Mas se você perguntar aos jogadores de ambas as seleções dos EUA, eles apontarão a mesma coisa: uma convicção interna, uma mentalidade de “Uma Nação” e a sensação de que este grupo da USMNT pode seguir em frente.