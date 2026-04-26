Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-MUNICHAFP
Christian Guinin

Traduzido por

Ela poderia até mesmo render ao FC Bayern de Munique um recorde muito especial na Bundesliga: a vontade de experimentar de Vincent Kompany cobra seu preço pela primeira vez

Bundesliga
Especiais e Opinião
Bayern de Munique
Mainz x Bayern de Munique
B. Ndiaye
N. Jackson

Graças a uma excelente recuperação, o FC Bayern de Munique conseguiu reverter uma desvantagem de 0 a 3 no intervalo contra o 1. FSV Mainz 05 e conquistar uma vitória por 4 a 3 na 31ª rodada da Bundesliga. A aposta de Kompany nos jovens jogadores deu errado pela primeira vez, e, além disso, um time que já estava dado como perdido não desistiu.

Antes do importante confronto das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira, o técnico do FCB, Vincent Kompany, fez várias experiências contra o Mainz 05, dando, entre outras coisas, a um jogador de 18 anos a chance de estrear como titular e, no final, pôde contar com seu banco repleto de nomes de destaque.

As conclusões sobre a vitória do Bayern contra o Mainz.

  • Vitória do Bayern de Munique sobre o Mainz: Kompany erra pela primeira vez com o "Jugend forscht"

    No sábado, ainda não foi o suficiente para bater o recorde. Para igualar a marca do FC Schalke 04 da temporada 1980/81, teria sido necessária a entrada do novato Bastian Assomo no jogo de sábado contra o Mainz. Naquela temporada, onze jogadores com menos de 20 anos estrearam-se na primeira divisão alemã pelo Schalke; no clube mais titulado da Alemanha, esse número ainda está em dez.

    Se o recorde ainda será igualado ou até mesmo superado nas três partidas restantes da Bundesliga contra Heidenheim, Wolfsburg e Colônia, só o tempo dirá. O que já se pode afirmar com certeza é que, de todos os treinadores do Bayern dos últimos 20 anos, Kompany é, de longe, o mais empenhado em escalar jogadores jovens com potencial de desenvolvimento e em lhes dar a chance de provar seu valor entre os profissionais.

    Ontem à tarde, por exemplo, o técnico do FCB ajudou o meio-campista Bara Sapoko a fazer sua estreia como titular. O senegalês de 18 anos já havia comemorado sua primeira participação pela equipe principal há cerca de duas semanas, na vitória por 5 a 0 sobre o FC St. Pauli. Na grande exibição contra o VfB Stuttgart, ele teve mais alguns minutos em campo, antes de poder jogar desde o início em Mainz.

    Ele “mereceu” esse privilégio, enfatizou Kompany antes do início da partida, deixando claro que uma chance na equipe principal não é um “presente” que ele dá aos jovens jogadores por pura bondade. “Hoje é uma tarefa difícil. É preciso ter essa maturidade para estar em um jogo assim. Para Sapoko, é um grande teste, mas para os outros rapazes também. Em algum momento, é preciso passar por isso. É preciso estar lá. Em algum momento, chega a hora certa de levá-los.”

    Já havia indícios há algum tempo de que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria e Sapoko teria seus primeiros minutos como profissional. No Bayern, tem-se grande apreço pelo jogador de 18 anos; segundo consta, Kompany, em particular, é um grande fã. Seus companheiros de equipe também não demoraram muito para se convencerem das qualidades de Sapoko. “Dava para ver que ele tem um talento incrível e é um cara legal. Ele é muito grato. Ele fez um ótimo trabalho hoje”, elogiou Leon Goretzka após a partida em St. Pauli.

    Contra o Mainz 05, esse “talento” apareceu repetidamente em alguns momentos, mas, no geral, Sapoko teve uma tarde um tanto infeliz. Ao lado de Aleksandar Pavlovic, o jogador de 18 anos teve visíveis dificuldades com a pressão alta e o marcamento agressivo do meio-campo do Mainz, liderado por Paul Nebel, Nadiem Amiri e Kaishu Sano. Quando o FSV acelerava o ritmo em um de seus contra-ataques rápidos, Sapoko parecia rapidamente sobrecarregado. Assim, foi lógico que o senegalês tenha se saído mal em dois gols sofridos. No 0 a 2, ele perdeu a bola na construção do ataque e, em seguida, não conseguiu entrar na disputa; no 0 a 3, bastou um simples drible de Amiri na grande área para deixá-lo no chão.

    Isso não significa, de forma alguma, que Sapoko não deva ter mais oportunidades no futuro; afinal, um único jogo contra um adversário em boa fase não permite tirar conclusões sobre a qualidade duradoura de um jogador dessa idade. Ao mesmo tempo, porém, é preciso constatar que Kompany errou pela primeira vez com uma de suas experiências do tipo “jovens em ação”. Pois só após a substituição de Sapoko, aos 77 minutos, a construção de jogadas do Bayern ficou mais clara, melhor estruturada e, com dois gols no final, também mais produtiva no geral.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    Vitória do Bayern de Munique sobre o Mainz: quem marca gols vive mais

    Nas últimas semanas, as coisas ficaram um pouco mais calmas em torno de Nicolas Jackson. Embora o Bayern tenha passado por momentos difíceis no ataque devido às lesões (temporárias) de Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof e também Harry Kane, o colombiano sempre ficou um pouco fora do radar da cobertura da mídia.

    No entanto, haveria até mesmo alguns motivos para falar mais sobre ele, afinal, o jogador de 24 anos vem apresentando uma boa atuação atrás da outra. Nas partidas menos importantes da Bundesliga, já conquistada há semanas e, portanto, considerada encerrada, Jackson se destacou recentemente como um artilheiro confiável e, acima de tudo, constante, que conseguiu marcar dois gols e dar uma assistência nos 180 minutos contra o St. Pauli e o Stuttgart.

    Também em Mainz, Jackson voltou a fazer parte do time titular e deixou lá, mesmo tendo ficado praticamente à deriva nos primeiros 45 minutos e quase sem tocar na bola, uma boa impressão no geral. Foi ele quem abriu a chuva de gols no segundo tempo com um belo chute de primeira, e também teve algumas boas jogadas em combinação com os recém-entrados Michael Olise, Harry Kane e Jamal Musiala.

    De fato, a imagem que circula entre o público de que Jackson seria um dos maiores “fracassos do Bayern” do passado recente não reflete realmente a realidade. Com dez gols e quatro assistências em 29 partidas em todas as competições, os números puros de Jackson são mais do que respeitáveis. Com apenas 1.151 minutos disputados, isso significa um gol a cada 115 minutos ou até mesmo uma participação em gol a cada 82 minutos. Como reserva atrás de Kane, vale ressaltar.

    A qualidade de seus gols também tem aumentado cada vez mais. Enquanto no início da temporada ele só costumava se tornar perigoso quando o Bayern já estava com três ou quatro gols de vantagem, agora o jogador de 24 anos consegue criar momentos decisivos. Contra o Mainz, ele deu o pontapé inicial na reação; uma semana antes, contra o VfB, ele marcou o importante 2 a 1 em uma fase confusa.

    E assim, surpreende um pouco a clareza e a unanimidade com que muitos meios de comunicação já falavam, há semanas, de uma saída no verão que já estaria decidida. O fato é: a cláusula de compra de 65 milhões de euros não será acionada de forma alguma, já que Jackson não alcançará mais as 40 partidas como titular exigidas. A opção de compra negociada também não será exercida, confirmou o diretor esportivo Max Eberl no programa ZDF-Sportstudio na noite de sábado.

    No entanto, um futuro em seu clube de origem, o Chelsea, também parece estar descartado; então, por que não iniciar conversas abertas e negociar uma taxa de transferência menor? Especialmente porque Kompany parece ser um defensor dele.

  • FC Bayern MünchenGetty Images

    Vitória do Bayern de Munique sobre o Mainz: o eixo ofensivo está em grande forma

    Devido à ausência prolongada de Serge Gnabry, o ataque do Bayern de Munique praticamente se define por si só, pelo menos para os jogos ainda importantes da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha. No ataque, Harry Kane é titular indiscutível, enquanto nas pontas não há como ignorar Luis Díaz e Michael Olise. E na posição 10, que até recentemente era ocupada por Gnabry, tudo indica que Jamal Musiala será o titular.

    O jogador de 23 anos está cada vez mais em forma após se recuperar da fratura na tíbia, sofrida no Mundial de Clubes no verão passado, e parece estar se aproximando lenta, mas continuamente, de seu melhor nível. Para o Bayern, isso acontece provavelmente no melhor momento possível da temporada, já que as alternativas são escassas. Além de Gnabry, Lennart Karl e Tom Bischof também continuam lutando contra lesões, o que, no final das contas, deixa apenas Nicolas Jackson e Raphael Guerreiro como candidatos a substitutos experientes.

    Por isso, é ainda mais importante que a interação entre os jogadores em campo funcione perfeitamente. E foi o que aconteceu contra o Mainz. Como nos melhores momentos, Olise, Kane e Musiala, após entrarem em campo no segundo tempo, combinaram-se pelas linhas do time do Mainz 05, deixaram os adversários para trás com passes duplos inteligentes, fintas e jogadas de deslocamento e, praticamente sozinhos, garantiram que o time de Munique transformasse o placar de 0 a 3 no intervalo em uma vitória por 4 a 3 no final.

    Para o confronto contra o PSG, essa pode ter sido a prova geral perfeita. Embora o clube da capital francesa, apenas em termos de qualidade de jogo, não seja comparável ao time da Renânia-Palatinado, as jogadas do trio do Bayern devem causar dores de cabeça aos parisienses na análise.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Terça-feira, 28 de abril

    Paris Saint-Germain x FC Bayern

    Liga dos Campeões

    Sábado, 2 de maio

    FC Bayern x 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Quarta-feira, 6 de maio

    FC Bayern x Paris Saint-Germain

    Liga dos Campeões

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB