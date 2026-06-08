Ela já deu uma surra no presidente do BVB, Lars Ricken! A seleção feminina da DFB tem uma nova estrela em ascensão

Em sua primeira partida pela seleção, Müller marcou o gol da abertura contra a Noruega e, com a vitória por 2 a 0 sobre a bicampeã mundial, garantiu a vaga para a Copa do Mundo do Brasil em 2027. “É uma sensação incrível”, disse a jogadora nascida em Dortmund após sua estreia dos sonhos — que ela só conseguiu “assimilar” no vestiário: “É muita coisa, mas estou muito feliz.”

Antes da última partida das eliminatórias, na terça-feira, na Eslovênia, Müller parece ter percebido o que conseguiu como substituta da capitã Giulia Gwinn, que estava lesionada. Afinal, a lateral-direita já postou no Instagram um vídeo com os melhores momentos da partida contra a Noruega.

Müller gostaria de ter publicado um vídeo como esse já no início de 2025. Naquela época, a zagueira do clube americano Portland Thorns estava muito perto de sua estreia com a camisa da seleção alemã. Mas uma lesão no ligamento cruzado durante um treino com a seleção nacional resultou em uma longa pausa forçada para a ex-jogadora do SC Freiburg. Por isso, o retorno de conto de fadas ao time de Christian Wück foi ainda mais especial.