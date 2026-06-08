Marie Müller já sabia exatamente o que queria há 13 anos. “Quero jogar na Bundesliga e na seleção nacional quando crescer”, disse a menina, então com 12 anos, ao microfone de Kai Pflaume na TV — depois de ter derrotado Lars Ricken de forma esmagadora no jogo de malabarismo com a bola no programa “Klein gegen groß”. Na sexta-feira, o grande sonho se tornou realidade: a “estrela infantil” com aparelho ortodôntico já se transformou, logo na estreia, em uma revelação da seleção alemã.
Traduzido por
Ela já deu uma surra no presidente do BVB, Lars Ricken! A seleção feminina da DFB tem uma nova estrela em ascensão
Em sua primeira partida pela seleção, Müller marcou o gol da abertura contra a Noruega e, com a vitória por 2 a 0 sobre a bicampeã mundial, garantiu a vaga para a Copa do Mundo do Brasil em 2027. “É uma sensação incrível”, disse a jogadora nascida em Dortmund após sua estreia dos sonhos — que ela só conseguiu “assimilar” no vestiário: “É muita coisa, mas estou muito feliz.”
Antes da última partida das eliminatórias, na terça-feira, na Eslovênia, Müller parece ter percebido o que conseguiu como substituta da capitã Giulia Gwinn, que estava lesionada. Afinal, a lateral-direita já postou no Instagram um vídeo com os melhores momentos da partida contra a Noruega.
Müller gostaria de ter publicado um vídeo como esse já no início de 2025. Naquela época, a zagueira do clube americano Portland Thorns estava muito perto de sua estreia com a camisa da seleção alemã. Mas uma lesão no ligamento cruzado durante um treino com a seleção nacional resultou em uma longa pausa forçada para a ex-jogadora do SC Freiburg. Por isso, o retorno de conto de fadas ao time de Christian Wück foi ainda mais especial.
- getty
Marie Müller marca em sua estreia pela seleção alemã e garante assim a vaga na Copa do Mundo
"Eu costumava escrever em todos os livros de amigos que meu sonho era jogar pela seleção nacional. Esse sempre foi meu objetivo, e não o perdi de vista nem mesmo durante a lesão", disse Müller, que, aliás, quer devolver a camisa de Gwinn com todo o prazer: "Fico muito feliz em fazer isso. A Giuli é uma jogadora fantástica, a capitã. Foi uma honra poder usar o número sete, mas estamos ansiosas pelo regresso da Giuli.”
Christian Wück também está ansioso pelo retorno de Gwinn, mas, antes disso, o técnico da seleção nacional elogiou muito sua novata. “Ela confirmou o que esperávamos dela. E Marie ainda tem um potencial incrível nessa posição, que é tão importante para o nosso jogo”, disse Wück: “Ela tem um caráter mais cauteloso, mas não em campo. Lá ela é exatamente o oposto, ela vai atrás das bolas, se posiciona bem, tem uma técnica incrível.”
Essa boa técnica provavelmente também será exibida por Müller na terça-feira, embora Wück pretenda fazer uma rotação no elenco em seu 53º aniversário, após a qualificação bem-sucedida. “Eu sempre volto a esse ponto”, disse Wück: “Precisamos de jogadoras que saibam jogar futebol com os dois pés – e Marie é um exemplo perfeito disso.”