Ela gritou de dor imediatamente: grande preocupação com a estrela do Bayern, Giulia Gwinn, após a vitória da DFB sobre a Áustria

Gwinn foi atrás de uma bola que ricocheteou e foi derrubada de forma infeliz, mas violenta, por Melanie Brunnthaler em plena velocidade (28º). No choque, Gwinn caiu com força e sem frear com o ombro no gramado e gritou imediatamente de dor. Brunnthaler recebeu cartão amarelo após a entrada.

Após um longo intervalo para atendimento médico, Gwinn voltou inicialmente ao jogo, mas teve que sair poucos minutos depois — protestando contra a decisão do técnico da seleção nacional, Christian Wück.

A jogadora de 26 anos conseguia mover o ombro e o braço aparentemente sem grandes problemas ou desconforto e, por isso, queria continuar, mas Wück insistiu na medida de precaução e colocou Carlotta Wamser em campo. Gwinn dirigiu-se imediatamente aos vestiários para exames adicionais, a fim de descartar possíveis luxações da articulação acromioclavicular ou lesões na clavícula.

“Ainda não sei, nós a tiramos por motivos de segurança. Outros exames serão realizados e espero que não seja nada grave”, explicou Wück logo após o apito final na ZDF.