“Ela está muito arrependida” – A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, revela ter conversado com Katie McCabe após o polêmico puxão de cabelo em Alyssa Thompson, do Chelsea

Slegers comentou sobre o momento polêmico envolvendo McCabe e Thompson durante a rodada europeia no meio da semana. O incidente, no qual a zagueira irlandesa puxou o cabelo da jovem ponta americana, provocou indignação da treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, que, de forma sensacionalista, pegou seu celular durante uma entrevista pós-jogo para mostrar o que considerou um cartão vermelho não marcado.

Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, Slegers confirmou que conversou em particular com sua zagueira para esclarecer a situação. “Sim, eu vi o lance, conversei com a Katie hoje também, ela está muito arrependida pelo que aconteceu e é lamentável que isso tenha ocorrido”, explicou a treinadora.