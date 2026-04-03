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Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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“Ela está muito arrependida” – A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, revela ter conversado com Katie McCabe após o polêmico puxão de cabelo em Alyssa Thompson, do Chelsea

K. McCabe
Arsenal Women
Chelsea FC Women
R. Slegers
A. Thompson
Liga dos Campeões Feminino
Futebol feminino

A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, confirmou que manteve uma conversa em particular com Katie McCabe após o polêmico desentendimento da zagueira com a ponta do Chelsea, Alyssa Thompson. O incidente, ocorrido durante a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina dos Gunners na quarta-feira, fez com que a jogadora da seleção da Irlanda escapasse de punição por parte do árbitro e do VAR.

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025Getty Images

    Slegers se pronuncia sobre o incidente envolvendo McCabe-Thompson

    Slegers comentou sobre o momento polêmico envolvendo McCabe e Thompson durante a rodada europeia no meio da semana. O incidente, no qual a zagueira irlandesa puxou o cabelo da jovem ponta americana, provocou indignação da treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, que, de forma sensacionalista, pegou seu celular durante uma entrevista pós-jogo para mostrar o que considerou um cartão vermelho não marcado.

    Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, Slegers confirmou que conversou em particular com sua zagueira para esclarecer a situação. “Sim, eu vi o lance, conversei com a Katie hoje também, ela está muito arrependida pelo que aconteceu e é lamentável que isso tenha ocorrido”, explicou a treinadora.

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  • Incidente ofusca partida incrível

    Slegers lamentou que o incidente tenha ofuscado uma exibição de futebol de alta qualidade: “Acho que isso desviou bastante a atenção do jogo, porque, se a gente analisar a partida, a qualidade do futebol e todas as disputas, grandes e pequenas, em campo nesses dois jogos, foi, na minha opinião, um excelente exemplo do futebol feminino.”

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    McCabe nega intenção

    À medida que as imagens da briga se tornavam virais, McCabe recorreu às redes sociais para dar sua versão dos fatos. A zagueira irlandesa insistiu que não houve intenção maliciosa por trás do contato, postando no Instagram: “Só quero esclarecer que eu estava realmente tentando agarrar a camisa; nunca faria isso de puxar o cabelo de alguém. Todo o meu respeito à Thompson.”

  • A ambição na FA Cup e o desafio do Brighton

    Com uma seca de dez anos desde a última conquista da FA Cup, a pressão sobre o Arsenal aumenta para que o clube conquiste um título nacional que acompanhe seu sucesso europeu. Slegers enfatizou que o grupo está plenamente ciente do peso histórico desta competição. Depois de esgotar energia mental e física para eliminar o Chelsea da Europa, o foco deve mudar imediatamente para os Seagulls, a fim de manter vivas as esperanças de conquistar o troféu.

    “Já faz dez anos para nós, para o Arsenal, então estamos bem cientes e será um jogo muito importante para nós”, observou Slegers. “[O Brighton] mantém a posse de bola muito bem... eles são corajosos em seu jogo, trabalham com rotações, então acho que buscam dominar as partidas com a bola.”

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