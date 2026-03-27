Não são apenas as renovações de Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini que mantêm os torcedores da Roma em suspense. Há, de fato, outro jogador, muitas vezes subestimado, mas sempre importante nas últimas temporadas, cujo contrato expira em 30 de junho de 2026: Stephan El Shaarawy. O Faraó não está chegando a um acordo para prolongar seu contrato atual e, nas últimas horas, está surgindo a possibilidade de um retorno sensacional ao Genoa, o clube que o lançou no futebol de alto nível.
Traduzido por
El Shaarawy não renova com a Roma: ideia maluca do Genoa, já estão em negociações
NENHUMA NEGOCIAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO
A história de amor com a Roma começou lá em 2016 e, tirando a passagem pela China no Shanghai Shenhua entre 2019 e 2021, com a temporada atual, El Shaarawy completará oito temporadas vestindo a camisa giallorossa. No entanto, apesar das 22 partidas disputadas, com um gol e três assistências, Frederic Massara nunca sequer iniciou negociações para renovar seu contrato, deixando-o, na prática, livre para assinar com quem quiser no final do ano, sem custos de transferência.
VOLTARÁ A GÊNOVA?
E é nesse vazio que o Genoa está tentando se inserir, conforme noticiado pelo Tuttosport, clube que representa um pedaço do coração do Faraó. Ainda muito jovem, ele deixou a cidade para se transferir ao Milan, em uma grande contratação concretizada pelo então diretor executivo Adriano Galliani. Hoje, um retorno ao time rossoblu é considerado uma grande oportunidade também pelo jogador, que se mostrou aberto a negociar com o clube genovês.
ESTÁ EM NEGOCIAÇÃO E DE ROSSI INSISTE
As negociações não serão fáceis, pois os 2,5 milhões de euros líquidos que El Shaarawy recebe atualmente o colocam bem acima do teto salarial do Genoa. A ideia, impulsionada também por Daniele De Rossi, que gostaria muito de receber de volta o ex-companheiro de equipe e, posteriormente, jogador treinado por ele, é propor um contrato de dois anos com opção de renovação por mais uma temporada, mas com valores pela metade em relação aos que ele recebe hoje na capital. Caberá ao jogador decidir se o retorno romântico à Ligúria será mais importante do que o último grande contrato. As negociações estão em andamento e Gênova já sonha em grande.