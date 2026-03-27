El Shaarawy não renova com a Roma: ideia maluca do Genoa, já estão em negociações

As negociações não serão fáceis, pois os 2,5 milhões de euros líquidos que El Shaarawy recebe atualmente o colocam bem acima do teto salarial do Genoa. A ideia, impulsionada também por Daniele De Rossi, que gostaria muito de receber de volta o ex-companheiro de equipe e, posteriormente, jogador treinado por ele, é propor um contrato de dois anos com opção de renovação por mais uma temporada, mas com valores pela metade em relação aos que ele recebe hoje na capital. Caberá ao jogador decidir se o retorno romântico à Ligúria será mais importante do que o último grande contrato. As negociações estão em andamento e Gênova já sonha em grande.