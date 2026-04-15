El Mala na Premier League? Presidente do Colônia diz que seria “loucura” deixar o jogador, alvo do Brighton por 50 milhões de euros, sair

Com o interesse do Bayern de Munique supostamente esfriando, a porta está aberta para os clubes ingleses. O Brighton lidera atualmente a disputa, embora enfrente forte concorrência do Chelsea e do Newcastle. Para afastar esses gigantes da Premier League, o clube da Bundesliga está preparando um novo contrato. Stobbe confirmou suas intenções, afirmando: “É claro que faremos uma oferta a ele com toda a nossa rede de contatos – não apenas financeira, mas também em outras áreas. Podemos oferecer a ele um ambiente onde ele possa se desenvolver maravilhosamente. Ele é um jogador muito jovem, altamente talentoso e já provou isso.”