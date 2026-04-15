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El Mala na Premier League? Presidente do Colônia diz que seria “loucura” deixar o jogador, alvo do Brighton por 50 milhões de euros, sair
O Colônia luta para manter seu valioso ativo
O Colônia está plenamente ciente do crescente interesse da elite europeia por El Mala. A ascensão do jovem não passou despercebida, mas os “Billy Goats” mantêm uma postura firme. Em entrevista ao podcast L'Immo, o presidente do clube, Stobbe, deixou absolutamente claro que não se deixarão intimidar a realizar uma venda precipitada durante a próxima janela de transferências. Ao abordar as especulações em torno de sua arma ofensiva mais valiosa, ele afirmou: “Seria loucura nossa deixar um jogador tão bom ir embora tão cedo.”
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O Brighton lidera o interesse inglês pelo atacante
Com o interesse do Bayern de Munique supostamente esfriando, a porta está aberta para os clubes ingleses. O Brighton lidera atualmente a disputa, embora enfrente forte concorrência do Chelsea e do Newcastle. Para afastar esses gigantes da Premier League, o clube da Bundesliga está preparando um novo contrato. Stobbe confirmou suas intenções, afirmando: “É claro que faremos uma oferta a ele com toda a nossa rede de contatos – não apenas financeira, mas também em outras áreas. Podemos oferecer a ele um ambiente onde ele possa se desenvolver maravilhosamente. Ele é um jogador muito jovem, altamente talentoso e já provou isso.”
Valorização astronômica estabelecida pelos Billy Goats
Apesar do desejo da diretoria de mantê-lo no clube, todo talento tem um preço. Notícias sugerem que qualquer interessado deve oferecer pelo menos 50 milhões de euros para que o time alemão se sente à mesa de negociações. El Mala, que marcou 11 gols e deu quatro assistências nesta temporada, continua evasivo sobre seu futuro. Quando questionado pela DAZN no fim de semana se uma saída no verão seria impossível, ele simplesmente respondeu: “Não posso dizer.” Sem cláusula de rescisão em seu contrato atual, que vai até 2030, o Colônia detém uma vantagem significativa ao exigir a avaliação de € 50 milhões.
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O que o futuro reserva para a jovem estrela alemã?
A menos que um grande clube da Premier League pague o exorbitante valor pedido, espera-se que El Mala permaneça na Alemanha por mais uma temporada. Seu foco imediato será terminar a atual temporada com força total, garantir uma vaga no time titular e, finalmente, conquistar sua tão esperada estreia na seleção principal.